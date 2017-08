Istanbul Basaksehir - Sevilla FC: puntuaciones del Sevilla, ronda previa de Champions

Google Plus

Los jugadores celebran el gol de Ben Yedder | Foto: SFC

Ya dijo Óscar Arias tras el sorteo que el Istanbul Basaksehir no iba a ser un rival fácil, y así fue. El Sevilla tuvo que sudar tinta para deshacerse de un equipo turco que le puso en aprietos, especialmente al inicio del encuentro (tuvo una doble ocasión en botas de Elia y Mossoró a los pocos segundos de arrancar) y en la segunda parte, en la que el nivel de los rojiblancos bajó bastante. Sin embargo, el equipo de Nervión siempre tuvo una fuente inagotable de recursos en lo que probablemente destacó más del duelo, el centro del campo. El trío Pizarro-N´Zonzi-Banega tiró del carro cuando más se necesitaba, desatascando la primera mitad e imprimiendo un fútbol que agotó al equipo turco.

Un zapatazo de Sergio Escudero dio ventaja a los de Berizzo antes del descanso, pero en efecto en la segunda parte la fortaleza física de los otomanos se impuso por momentos a la calidad del cuadro sevillista, que se veía más cansado, y Elia lograba poner las tablas en el marcador. Pero a seis minutos del final, el recién ingresado Jesús Navas dejaba solo ante el gol a Ben Yedder, que con un recurso de auténtico mago ponía el 1-2 en el luminoso. Porque, a fin de cuentas, la calidad siempre marca la diferencia y fue el Sevilla quien la puso en la capital turca. Aún con ello, quedan 90 minutos más y no hay nada decidido.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Entrenador: Berizzo

7 | El Toto no quiso jugársela y apostó por el once inicial que le pudiese dar un mayor rendimiento físico desde el inicio, razón por la que seguramente decidió apostar por algunos jugadores llamados a ser suplentes, como es el caso de Montoya. De cualquier forma, el ex del Celta puede quedar satisfecho ya que el 1-2 es un botín más que interesante de cara a los noventa minutos restantes.

Sergio Rico

6 | El recién renovado guardameta combinó errores y aciertos. En el primer tiempo no tuvo apenas trabajo, aunque el único disparo peligroso que tuvo que sacar, al poco de iniciar la contienda, lo rechazó demasiado al centro, permitiendo al rival intentar el segundo disparo. Luego, es evidente que en la acción del gol pudo hacer mucho más, aunque luego se recompuso con buenas intervenciones. Estuvo más seguro por alto, empequeñeciendo la figura de Adebayor.

Mercado

5 | En sus labores habituales se mostró correcto y seguro, a pesar de que le tocó sufrir las embestidas de Elia en los primeros minutos y en casi toda la segunda mitad. Sin embargo, cuando pisó campo contrario se notó de forma clara que no es un lateral derecho como tal. El equipo parecía adolecer la profundidad que le daba Mariano por ese costado, y que seguramente deba dar Corchia a partir de ahora.

Nico Pareja

6 | Funcionó a ráfagas, porque aunque realizó algunos cortes de balón providenciales, de vez en cuando llegaba tarde a la disputa de balón y no era capaz de mantener la marca, especialmente de Elia (al que sufrió mucho junto con Mercado) y de Mossoró. Estuvo bien en la salida de balón, realizando buenas aperturas hacia los atacantes de banda.

Lenglet

7 | Más seguro en su parcela que Nico Pareja en la suya, dio pocas opciones por su lado a un Visca que no tuvo demasiadas oportunidades en los metros finales, mientras que por arriba fue todo un titán, a pesar de que tenía cerca una figura difícilmente superable como es la de Adebayor.

Escudero

8 | El carril zurdo es suyo porque indiscutiblemente aporta muchas soluciones en las dos canchas. Fue el encargado de inaugurar el casillero goleador del Sevilla en competición oficial tomando un buen balón en profundidad de Banega, el ex del Getafe no se lo pensó y puso el cuero lejos del alcance de Babacar con un golpeo ajustado.

Pizarro

7 | El Conde quedó como ancla de la medular, donde demostró moverse como pez en el agua. Con el balón siempre mostró una gran seguridad y se entendió especialmente bien con su compatriota Banega. Fue uno de los responsables del arreón del equipo a partir de la media hora de juego.

N´Zonzi

7 | Liberado por Pizarro del mediocentro defensivo, el francés pudo lucirse como mejor sabe, de interior de ida y vuelta. Controló la situación en todo momento, no perdió nunca la posición y logró dar fluidez al juego.

Banega

8 | El rosarino fue el factor diferencial una vez más. Faro y guía del juego ofensivo, movió al equipo a su antojo y además generó peligro con varios disparos a la puerta de Babacar. El "10" se antoja como el líder del centro del campo y pieza básica para Berizzo.

Montoya

4 | La gran sorpresa del once tuvo un día más bien desafortunado. No se entendió bien con Mercado, aportó profundidad por banda y estuvo poco participativo en el juego. Fue el primer sustituido por Berizzo, cambiándole por Nolito a los 53 minutos.

Ben Yedder

7 | En el primer tiempo ofreció mucho dinamismo pero parecía que la suerte le iba a dar la espalda. En la segunda parte, como efecto de la desconexión del equipo, quedó aislado, pero le bastaba con decidir el partido en una acción aislada, rematando a gol con mucha calidad el centro de Navas. Esa calidad ha podido marcar en gran medida la eliminatoria.

Correa

5 | Ofreció mucha movilidad sobre todo en el primer tiempo, pero no tuvo su mejor día. No brilló como se esperaba y pareció terminar el encuentro bastante agotado de ahí que Berizzo le sustituyese por Navas a siete minutos del final.

Nolito

6 | No tuvo mucho tiempo pero desde que entró por Montoya, pero ofreció más desborde y mordiente al ataque, encarando una y otra vez a los defensores rivales. Se notó mucho la diferencia con respecto a Montoya.

Jesús Navas

7 | El de Los Palacios ha empezado de forma inmejorable su segunda etapa como sevillista. Entró para disputar los últimos ocho minutos pero solo le bastó con un par de segundos para convertir un pase aparentemente fácil en una asistencia de gol para Ben Yedder, en una acción que sirve para desnivelar claramente la balanza de cara al partido de vuelta.

Krohn-Dehli

S.C. | Entró por Ben Yedder para reforzar la medular en los minutos fáciles, teniendo casi nada de tiempo para poder destacar.