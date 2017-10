Previa FC Cartagena - Sevilla FC: Comodín copero para romper la mala racha

Google Plus

FC Cartagena - Sevilla FC | Imagen: RFEF

Llega el Sevilla a Cartagena en un mal momento de forma. Los de Berizzo han perdido sus últimos tres partidos, todos fuera de casa. Estos sumados a la derrota en San Mamés dejan al club hispalense con un balance de cuatro derrotas consecutivas fuera de casa. Enfrente, el FC Cartagena se encuentra tercero en el grupo IV de segunda B. Los cartageneros suman dos victorias seguidas y se encuentran terceros a un punto del líder, empatados a puntos con cuatro equipos más. Este encuentro será una oportunidad para los menos habituales y para intentar romper la mala racha lejos del Ramón Sánchez Pizjuán.

Buenos números, mejor inicio

El FC Cartagena llega a este partido únicamente con dos derrotas en 13 partidos. Los de Monteagudo han pasado por tres rondas antes de llegar a estos dieciseisavos frente al Sevilla. El equipo blanquinegro ha eliminado a tres históricos como el UCAM Murcia, el Mirandés y el Talavera de la Reina. En primera ronda, el derbi murciano acabó con victoria del club cartagenero por dos goles a uno. En segunda ronda los de Monteagudo eliminaron al Mirandés por un gol a cero. Ya en última ronda su víctima fue el Talavera, ganando el Cartagena por cero goles a uno.

En liga encadenan dos partidos ganados consecutivos y cuentan con cinco victorias en su casillero. Esto sumado a los tres empates y las dos derrotas deja al equipo blanquinegro con 18 puntos. De estas victorias tiene gran culpa Aketxe. El jugador vasco es el pichichi del grupo IV con cinco tantos. Monteagudo dará descanso a su delantero estrella en este partido frente al Sevilla FC. El otro jugador destacado del Cartagena es Cristo. El centrocampista canario es el cerebro de su equipo, pero será baja en este partido debido a un esguince.

Hora de despertar

El Sevilla está dándose cuenta ahora de lo que su afición lleva notando desde principio de temporada. Pese a los buenos resultados y las victorias encadenadas, los de Berizzo no tienen un juego sólido. Los tres últimos partidos lo reflejan, especialmente los diez goles encajados por el conjunto hispalense. Las lesiones en defensa han menguado al conjunto rojiblanco pero no es escusa para los resultados que se vienen dando. Y es que la falta de puntería en delantera y la desaparición de un jugador con ideas en el centro del campo son claves en las derrotas hispalenses.

El Sevilla se ha ido desinflando como un globo y el partido de Mestalla deja constancia de ello. Desbordados en defensa, superados en el centro del campo y nulos en la delantera. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo acaba la novena jornada fuera de puestos europeos. Cuatro goles gracias a la gran calidad que atesoran los jugadores chés pero propiciados por un despropósito en el juego del equipo sevillista.

Este partido debe servir al equipo hispalense para romper su mala racha fuera de casa. Será un partido para los menos habituales y jugadores como Soria, Carole, Geis o Lasso. Berizzo puede optar por colocar a Ben Yedder en punta o seguir apostando por Muriel y su busca incesante por mejorar su nivel. El delantero colombiano está es de los más señalados por parte de su grada. La gran suma invertida en su fichaje, su baja forma física y su falta de gol lo colocan en la palestra sevillista.

Sin encuentros previos

Será la primera vez que estos dos equipos se crucen en partido oficial. No obstante, el club cartagenero fue el rival del filial hispalense las temporadas que ambos militaron en el grupo IV de segunda B.

Trujillo Fernández, el árbitro

El colegiado tinerfeño afronta este año su segunda temporada en la máxima categoría española. El balance del Sevilla con este árbitro es muy positivo, ya que ha ganado dos de los tres partidos disputados. El último fue la victoria en casa frente al Málaga esta temporada por dos goles a cero. Tan sólo un encuentro ha dirigido Trujillo Fernández al FC Cartagena. Fue en la temporada 2009/10 y los blanquinegros empataron frente al Real Unión de Irún.

La hora de los menos habituales

Tanto Berizzo como Monteagudo darán descanso a algunos de sus jugadores. El técnico local ha declarado que dará descanso a muchos de sus jugadores y que sólo dos jugadores repetirán en el once comparado con el del pasado domingo. La lista de convocados del FC Cartagena no está disponible, pero Cristo es baja por un esguince y el ex sevillista Cordero tampoco jugará al estar sancionado.

Por su parte Berizzo ya ha facilitado la lista de jugadores que se llevará a Cartagena. Las novedades son Carole, Ganso y Borja Lasso. El lateral izquierdo será titular al no ir convocado Escudero. Ganso ha pasado de titular indiscutible a no estar ni convocado, pero contará con minutos para reivindicarse. Por su parte Borja Lasso no cuenta con minutos debido a la sobrepoblación que hay en su posición. Cabe destacar que el canterano cuenta con ficha en el primer equipo.

Serán baja Kjaer, N’Zonzi, Escudero y Banega. El danés acabó arrastra molestias y el mediocentro francés sigue lesionado desde el partido en Bilbao. Banega y Escudero serán baja para poder descansar. Por su parte Montoya no viaja debido a una lesión en el aductor.

La lista está formada por: Sergio Rico, David Soria, Gabi Mercado, Sébastien Corchia, Clément Lenglet, Johannes Geis, Lionel Carole, Krohn-Dehli, Borja Lasso, P.H. Ganso, Franco Vázquez, Pablo Sarabia, Joaquín Correa, Guido Pizarro, Nolito, Jesús Navas, Ben Yedder y Luis Muriel.

​Posibles alineaciones