El gallo N´Zonzi

El jugador sevillista Steven N´Zonzi, fue llamado en este último parón de selecciones por Didier Deschamps, seleccionador francés, gracias al gran trabajo y estilo de juego que está plasmando en el conjunto nervionense en este comienzo de temporada.

La selección francesa tras lograr la clasificación directa a la Fase de Grupos del Mundial de Rusia de 2018, no tiene ningún partido oficial que disputar, únicamente dos amistosos para preparar el próximo mundial, ante la selección de Gales y la selección alemana. Pues en este primer partido amistoso, Steven N´Zonzi logro el sueño de vestir por primera vez la camiseta de Francia, en un partido donde jugó toda la segunda mitad del partido, tras sustituir a Tolisso en el minuto cuarenta y seis, jugando de pivote defensivo junto a Matuidi.

El sevillista consiguió grandes sensaciones en su debut en el Stade de France de Paris en la victoria francesa por dos goles a cero gracias a los goles de Oliver Giroud y Antoine Griezmann. El jugador galo sevillista comentó que no se podía frustrar por no ser convocado con mayor anterioridad, pero afirmó que sabía que en la selección francesa hay mucha competencia en su posición, pero que no perdió la fe para convencer a Deschamps en ningún momento, y que todos los jugadores son profesionales y que cada uno hace su carrera buscando objetivos individuales o colectivos, pero que todos quieren vivir la aventura de jugar con su país donde eso pasa únicamente por trabajar. Finalmente aceptó que a él personalmente le gusta jugar justamente por delante de la defensa, pero que él mismo está en la selección para adaptarse a cualquier posición para satisfacer las necesidades del equipo como las del seleccionador.

La selección gala jugará su último amistoso frente a la actual campeona del mundo, la dura selección alemana que viene de empatar a cero frente a la selección inglesa en otro amistoso. El partido será el próximo martes en el Rhein Energie Stadium, estadio de FC Köln, donde Steven N´Zonzi parece ser que disputará menos minutos en este último amistoso antes de volver a ponerse a las órdenes de Eduardo Berizzo.