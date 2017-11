Pozo: “Hemos demostrado que con uno menos hemos puesto contra las cuerdas"

Foto: Miguel Guerrero (VAVEL)

El primer jugador en salir a declarar fue el mediocampista cordobesista, Aguza, donde afirmó que lo intentaron, pero que el empate es justo, por tener numerosas alternativas y acercamientos por ambos lados. Respecto a la expulsión de Matos, dijo que cada conjunto tuvo sus ocasiones, donde tuvieron la oportunidad de ponerse 0-2, pero que no tuvieron esa pizca de suerte que les está faltando, donde sino se hubieran llevado los tres puntos. Reafirmó que el empate es justo por las ocasiones que se han dado en el partido, incluyó que daba igual que jugaran contra diez, contra once o contra doce, solo se podían ver las ocasiones y las alternancias entre ambos conjuntos y por eso según el cordobesista fue justo, donde dijo que le hubiera encantado haber ganado.

Aguza dijo que el Córdoba CF venía a Sevilla a por sus aspiraciones que eran los tres puntos, donde lo tenían encarrilado, pero que con un córner de rebote y mala fortuna el filial les empató, donde mantener ese 0-1 en el marcador era complicado, ya que están en una situación difícil, y que en otro momento lo hubieran gestionado mejor, pero a día de hoy son momentos difíciles y de nerviosismo para llevar ese marcador. Aguza concluyó con la última jugada donde en la falta se pusieron de acuerdo él y Jaime para tirarla, donde finalizó diciendo que el equipo lo había intentado, se había vaciado y hay que seguir.

Posteriormente, el siguiente en salir fue el central sevillista Alex Muñoz, donde empezó por como plantearon el partido, con las ideas claras, donde afirma que fueron superiores en muchas facetas, donde después de la expulsión y el resultado en contra han sacado carácter, y han ido a por el partido donde casi logran remontarlo. Se fijó también el siguiente partido frente al AD Alcorcón, donde dice que en Santo Domingo es un rival muy fuerte con un campo muy pequeño donde juegan muy directo, pero que el equipo está cogiendo confianza, tras llevar cinco partidos sin caer derrotados, y van a Madrid para lograr los tres puntos para salir de ahí abajo.

Además declaró que a principios de temporada un gol que encajaban les desestabilizaba pero en estas últimas jornadas que han logrado dar la vuelta al marcador sacando carácter y no dándose por vencidos, donde están consiguiendo resultados positivos y ojala sigan con esta racha en Alcorcón consiguiendo los tres puntos.

El siguiente en declarar fue el goleador cordobesista, Jona, donde comenzó diciendo que su cambio fue pedido por el ya que tenía molestias en el abductor, posteriormente habla de que el equipo es consciente de que lo han tenido muy de cara, tanto por el gol como con la expulsión del lateral sevillista, donde se van jodidos ya que el conjunto visitante parecía el filial en el partido, donde dieron un paso atrás tras el gol y el conjunto de Tevenet encontró el empate, donde han hecho grandes cosas positivas, pero se tienen que fijar en las negativas para mejorar.

Jona habló de su gol, donde no está contento porque no le sirve de nada si no sumaban hoy los tres puntos, según el delantero, el gol vale lo mismo si lo mete él o el utillero, porque a él no le sirve si no se llevaban los tres puntos a Córdoba tras hacer un gran partido donde tras el empate se queda con cara de tonto. Respecto al comenzar venciendo y la expulsión comenta de que no supieron leer bien el partido, ya que debían cansar al equipo rival teniendo la posesión haciéndoles correr, pero que el filial sevillista por ser chavales aun, por intensidad y por correr no les iba a quedar, ya que además lo llevan en el ADN sevillista, donde lograron la recompensa. Finaliza, que el siguiente partido no lo tacha como una final ya que aún queda mucho, pero en el vestuario verdiblanco están convencidos de salir del descenso.

Para finalizar en la zona mixta, el último jugador en salir fue Pozo, donde afirma que el punto le sabe al equipo de poco, donde ha puesto a un rival directo contra las cuerdas, donde cada semana están mejorando y llevan cinco semanas sin perder, cosa que en segunda división es muy complicado y que finalmente saldrán de ahí tarde o temprano, donde han conseguido puntos últimamente ante rivales muy complicados.

Para finalizar habló de su posición en el campo, donde dice que él quiere jugar sea donde sea que lo dará todo, y espera que en el próximo encuentro logre marcar para darle los tres puntos al Sevilla Atlético y les pondría muy cerca de sacarlos de ahí abajo.