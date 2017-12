Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: Sergio Escudero, un capitán de confianza

Sergio Escudero en la ida de los Octavos de FInal de Champions League frente al Leicester City. Foto: VAVEL

El jugador vallisoletano comenzó el 2017 con la ida de los octavos de final de Copa del Rey frente al Real Madrid, donde el Sevilla FC cayó derrotado por 3-0 en el Santiago Bernabéu, que haría que a la siguiente semana en la vuelta tuvieron unas ligeras oportunidades para pasar de ronda de dicha competición, donde empatarían a tres en un partido loco, donde el jugador vallisoletano asistiría a Jovetic para lograr el 2-1.

Altibajos del equipo, pero él siempre indiscutible

Ese sería el final para el conjunto sevillista en Copa del Rey, pero entre esos dos partidos de la eliminatoria, el conjuto nervionense jugó el primer partido de Liga en el 2017. Ese partido fue en Anoeta, un partido que se esperaba como complicado por tener un duro rival enfrente, pero un 0-4 fue rápido para terminar con una Real Sociedad que soñaba con acercarse a Europa. Posteriormente, en la siguiente jornada el club dirigido por Sampaoli, recibía al Real Madrid, partido en el que podría dar un golpe sobre la mesa y acercarse al líder, y asegurándose hasta el momento la segunda plaza, los sevillistas lograron una victoria tras una gran remontada en los últimos minutos, donde estalló la euforia en el Pizjuán.

En los siguientes tres partidos jugador por Sergio Escudero, el club dirigido por Sampaoli, lograría dos victorias y una derrota, la cual se firmó en Barcelona en el Power 8 Stadium frente al RCD Espanyol, un polémico partido donde los catalanes vencieron por 3-1, donde fue marcado por un penalti inexistente y una roja directa de Nico Pareja en el primer minuto del partido, esta derrota haría caer a los nervionenses a la tercera plaza de la clasificación.

Escudero en un partido de esta temporada | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

En el mes de febrero, la Champions League volvería al Ramón Sánchez Pizjuán, donde vendría el actual campeón inglés, el Leicester City que actualmente no estaba en un buen momento. El partido finalizó con victoria de los locales por 2-1, donde Escudero asistió al madrileño Pablo Sarabia para que hiciera el 1-0, pero dicho partido podría haber sido más abultado en el caso de que Vitolo no hubiera chutado un tiro al palo, y si Correa no hubiera fallado un penalti. La Champions del Sevilla FC finalizó en Leicester donde perdió por 2-0, donde de nuevo, el cuadro de Sampaoli falló otro penalti, esta vez por parte de N´Zonzi, sin embargo, la eliminatoria la tuvo en su mano si no hubieran expulsado a Samir Nasri por un teatro de Vardy, y si Sergio Escudero hubiera marcado un gol desde el centro del campo, el cual terminó en el larguero. Entre la ida y la vuelta, el cuadro sevillista venció en dos ocasiones y empató en Mendizorroza frente al Alavés, una victoria de ellas fue en el derbi frente al Real Betis en el Benito Villamarín.

Tras la eliminación europea , Sampaoli y los suyos solo tendría que centrarse e la competición nacional, en la que hasta el final de la temporada 2016-17 lograron cuatro victorias frente al Deportivo de la Coruña (partido en el que Escudero asistió en el 4-2 a Ben Yedder), Granada CF, Celta de Vigo (donde Sergio disparó a un palo al igual que Lenglet y Jovetic) y en la última jornada frente al Atlético Oasasuna por un contundente 5-0 con asistencia de Escudero a Franco Vázquez en el 2-0; además los sevillistas empataron en dos ocasiones más contra Valencia CF y Real Sociedad; y tres derrotas frente al Atlético de Madrid, FC Barcelona y Málaga CF, unos resultados que hizo que el Sevilla terminara en cuarta posición.

Sergio Escudero celebra un gol frente al Dinamo de Zagrab. Foto: VAVEL

La misma importancia con Berizzo que con Sampaoli

En la siguiente temporada, el conjunto sevillista comenzó los partidos oficiales en Champions League frente al Istanbul Basaksehir, en primer lugar en Turquía y posteriormente en Sevilla, donde los sevillistas lograron un resultado de 1-2 y 2-2 respectivamente, en los cuales el vallisoletano logró marcar en ambos encuentros un gol, que dio media eliminatoria a los andaluces. Posteriormente en la Liga, el equipo logró en los partidos que estuvo el lateral vallisoletano un total de nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas, en los que destacan los buenos resultados ante el Liverpool FC (2-2 y 3-3) y las duras derrotas contra el Spartak de Moscú (5-1), Valencia CF (4-0) y Real Sociedad(1-3).

En conclusión, Sergio Escudero que ha sido nombrado capitán del Sevilla FC esta nueva temporada ha completado todos los partidos oficiales de ambas competiciones, mostrando un alto nivel en la banda izquierda del Sevilla FC, donde ha sido fuerte en la defensa, y a veces ha tomado las riendas del ataque nervionense mostrando numerosas ocasiones, dando varias asistencias y marcando varios goles.

En la pasada temporada, el vallisoletano solo se perdió cinco partidos, frente al Villarreal CF y UD Las Palmas por problemas musculares, contra el CD Leganés donde fue suplente, en la vigesimonovena jornada por acumulación de tarjetas contra el Sporting de Gijón en la antepenúltima jornada contra el Real Madrid CF en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en la actual temporada se ha perdido ocho encuentros, dos de ellos en los dieciseisavos de la Copa del Rey contra el Cartagena, otros dos en Liga contra al Girona FC y Villarreal CF por decisión técnica, además en los partidos contra el RCD Espanyol y Athletic Club de Bilbao fue suplente y no tuvo posibilidad de jugar ningún minuto, y finalmente contra el Real Madrid donde se cayó fuera de la convocatoria por problemas musculares.