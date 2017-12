Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: Lionel Carole, ni está ni se le espera

Google Plus

Carole disputa el balón con Susaeta. Foto: Sevilla FC

Lionel Carole comenzó el año vistiendo los colores del Galatasaray. Sigue perteneciendo al equipo turco, pues recaló en el Sevilla en calidad de cedido. Aterrizó en el Galatasaray en la temporada 2015-16. En las dos temporadas que ha estado en el conjunto turco, ha disputado un total de 64 partidos. Anotó uno de los dos goles de toda su carrera –el primero fue con el Benfica en la temporada 2012-13-.

Fichaje por el Sevilla

Carole llegó el 31 de agosto, último día del mercado de fichajes de verano. Llegó en calidad de cedido con opción de compra. Vino para reforzar el lateral izquierdo y ofrecer competencia a Escudero, que hasta ese momento era el único que ocupaba de forma natural esa posición. En un principio, llegaba para ser suplente y con el rol de jugar cuando Escudero descansara. Serían más minutos de los que puedan parecer, pues hemos visto a lo largo de la temporada que Berizzo apuesta por las continuas rotaciones.

Supuso el broche final del primer mercado de fichajes de la época Óscar Arias. Una época que no ha comenzado nada bien. La sombra de Monchi, su antecesor, es demasiado alargada. Tampoco acompañan los futbolistas fichados por el propio Arias y que han decepcionado. Carole es uno de ellos. No ha contado con la confianza de Berizzo, y es el defensa (de los que no han sufrido lesión) que menos minutos ha disputado.

Poca participación en Liga

En Liga, ha jugado cinco partidos en las 17 jornadas disputadas. En las cinco ocasiones partió de titular y completó los 90 minutos. Debutó en partido oficial con el Sevilla FC en la cuarta jornada. Fue en la victoria ante el Girona. Dos jornadas después, volvió a ser titular en la derrota a domicilio ante el Atlético de Madrid. Contra el Athletic volvió a saltar al césped, en la octava jornada. Cayeron derrotados los sevillistas por 1-0. Hasta la jornada 13 no retornó al once, en la victoria 2-3 y con remontada épica ante el Villarreal. La última vez que jugó fue en la dura derrota por 5-0 ante el Real Madrid.

El Sevilla FC logró seis puntos de 15 posibles cuando Carole estaba sobre el campo. De esos cincos partidos, cuatro fueron a domicilio. Por tanto, el Sánchez-Pizjuán solo ha visto en una ocasión a Carole jugar un partido liguero. En la mayoría de partidos estuvo correcto atrás. Una excepción fue el partido ante el Real Madrid, pues toda la defensa en ese encuentro no estuvo a la altura. El futbolista francés no destaca por su aspecto ofensivo. Tan solo una asistencia, ante el Villarreal, para resarcirse de su error en el segundo gol local.

En la Copa del Rey le ha ido mejor. Ha disputado todos los minutos de los dos partidos de la eliminatoria ante el Cartagena. En cuanto a la Champions, no ha disputado ni un solo minuto. El motivo es que no fue inscrito en la lista de los 23 jugadores que pueden competir en ella.

Rumores de salida

La continuidad de Carole en el conjunto sevillista está en el aire. El equipo de Nervión ha hecho recientemente oficial el fichaje de Arana, que también juega en la posición de lateral izquierdo. Esto podría precipitar la salida del futbolista francés, pues con él, son tres los jugadores para esa posición (Escudero, Arana y Carole). A principios del mes de diciembre, subió una foto a su cuenta de Twitter con la camiseta del Galatasaray. Todo esto, sumado a los escasos minutos que juega con el Sevilla, hace acrecentar los rumores sobre su posible salida del conjunto hispalense.