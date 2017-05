El Valencia solidifica las bases del nuevo proyecto

La sensación general que actualmente transmite la directiva del equipo valencianista es, por fin, de coherencia y lógica. Después de dos temporadas en la que la toma de decisiones ha sido cuanto menos cuestionable, parece que la llegada de Mateu Alemany como Director General ha aportado normalidad.

Este mes de mayo se han dado varias muestras de decisiones que, a priori, son fundamentadas en el sentido común (al contrario de los casos de Gary Neville o Pako Ayestarán). A saber, se han llevado a cabo las renovaciones de jóvenes punteros del Mestalla como son Nacho Vidal y Nacho Gil, así como la intención de hacer lo mismo con Toni Lato. Además, se confirmó la continuidad en el club de Voro al poco tiempo de hacerse oficial la contratación de Marcelino García Toral como nuevo entrenador y sin tener que ir a Singapur para recibir la bendición de Peter Lem, hecho insólito hasta la fecha.

Por último, Carlos Soler, la gran y casi única ilusión del aficionado valencianista de esta temporada, ha ampliado su vinculación con el club en el que compite desde los siete años hasta el 30 de junio de 2021 y subiendo su salario que rondaría el millón de euros. Al mismo tiempo, para evitar posibles ofertas tentadoras desde otros clubes, la cláusula de rescisión aumentaría desde los 30 hasta los 80 millones de euros.

La trayectoria del “18” valencianista en la cantera ha sido meteórica. Empezando en la posición de delantero hasta la actual de centrocampista, ha logrado marcar más de 500 goles y de dar 100 asistencias. Pasando a ser dirigido por Curro Torres en el filial la temporada pasada, hasta su debut en Anoeta y su golazo que valió la victoria ante el Celta de Vigo.

“Desde pequeño he sido del Valencia CF. Espero seguir vinculado al club que siempre he querido y que siempre he venido a animar"