Fran Escribá: “Este triunfo es un refuerzo para la plantilla”

La visita a Anoeta no era nada sencilla y menos, sabiendo que era un rival directo para la pelea por los puestos europeos, y aunque el Villarreal no ha hecho un partido brillante, ha conseguido rascar tres puntos en el último suspiro del partido tras un gol de Castillejo.

Esta victoria, que da un respiro al Submarino tras haber ganado un solo partido en lo que llevaban de 2017, ha sido para el técnico amarillo “un refuerzo para la plantilla”, que se ha visto muy cuestionada. "Me duele que se dude del equipo, se deja la vida cada partido", recalcaba Escribá, “evidentemente desde el punto de visto anímico es muy bueno porque estábamos dolidos por el partido del otro día, aunque sabíamos que en la Liga estábamos bien y hoy se ha confirmado", explicaba el preparador amarillo.

Fran Escribá quiso además, dejar claros los cambios y el porqué de esos cambios. Rodrigo entró tras el descanso y aportó al equipo “consistencia y frescura”, que se notó en una mejora en la segunda mitad. Por otro lado, los groguets se quedaron con las ganas de ver el regreso de Soldado, pero el entrenador explicó que “temían perder frescura en bandas, así que metimos a Castillejo y nos salió bien”.

En otro orden de cosas, y con respecto a lo que se vio sobre el césped de Anoeta, Escribá admitió que los donostiarras controlaron mucho más el juego, aunque “no hicieron ocasiones claras de gol”. El Villarreal ha vuelto a dejar su portería a cero y a recuperar un poco la solidez defensiva y además, le ha acompañado el resultado, un hecho que solo se ha dado en otro partido más de este 2017. “Se veía con recelo esta parte del calendario pero este equipo está preparado”, declaró el técnico valenciano, a quién ahora espera el Real Madrid en la próxima jornada de Liga.

Pero antes, la vuelta contra la AS Roma tras el 0-4 que encajaron en el Estadio de la Cerámica, por lo que la remontada se antoja “un milagro” para Fran Escribá. "Con un 0-4 no me tomo la vuelta como un trámite porque defendemos un escudo e iremos a ganar y hacer las cosas lo mejor posible”, explicó con respecto a este encuentro.

Dejando la Europa League a un lado, el Villarreal recupera la sonrisa en la Liga, donde ya empezaban a complicarse las cosas para acceder a puestos europeos. “Nos alegramos mucho, el grupo se lo merece, ha pasado una semana muy dura”, sentenció el entrenador del Submarino.