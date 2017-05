Álvaro González: "Tenemos que hacer nuestro papel"

Google Plus

Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL España)

El Villarreal recibirá la visita del Deportivo de La Coruña el próximo domingo en el partido correspondiente a la jornada treinta y siete. El central del Villarreal, Álvaro González, ha asegurado en rueda de prensa que el equipo amarillo sabe de la importancia de este partido ante un rival que también se juega la vida, los amarillos quieren volver a encontrarse con la victoria ante los gallegos.

El 'Submarino' buscará la victoria el domingo en el Estadio de la Cerámica a las 20:00 horas. El Deportivo de La Coruña ya logró rascar un punto en el partido de ida en el encuentro disputado en el Estadio de Riazor: "Tenemos que hacer nuestro papel, no podemos fallar contra el Deportivo. Aunque ellos llegarán con ganas de conseguir la permanencia, debemos cumplir en casa y llevarnos el triunfo. Sería un paso de gigante hacia Europa".

El cántabro ha destacado este mediodía que el Villarreal intentará retomar la senda de la victoria tras su derrota ante el Barcelona: "Después de la derrota en el Camp Nou, queremos volver a ganar. Volver a sumar de tres en tres porque nuestros competidores no aflojan. No podemos fallar, dos derrotas seguidas nos podrían pasar factura y queremos amarrar el objetivo europeo".

El defensa central prefiere centrarse en el partido que se disputara en el Estadio de la Cerámica y olvidarse de los choques de sus equipos rivales: "Primero ganar nosotros, después ya veremos como acaban el resto de encuentros".

El equipo groguet no tiene margen de error. Tras perder en el Camp Nou, el Villarreal no puede permitirse fallar y encadenar dos jornadas sin conocer la victoria: "“Los rivales por Europa no aflojan y debemos vencer al Deportivo para dejar muy cerca la clasificación para Europa. Es importantísimo para nosotros ganar el último partido de la temporada en casa".