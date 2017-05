Javi Calleja se perfila como nuevo entrenador del filial

Foto: villarrealcf.es

Se acerca el final de temporada y con ello todos los rumores sobre el inico de la siguiente campaña. Movimientos en los banquillos y también en las plantillas. Paco López está a punto de cerrar su tercera temporada y ultima al frente del Villarreal B. Según las fuentes colocan al técnico valenciano en el futuro proyecto del Hércules, donde ya estuvo y triunfó como futbolista. A todo esto el principal candidato todo apunta a que sera Javi Calleja. Tres magníficas temporadas al mando del juvenil A en las que lograron tres títulos de Liga y una Copa de Campeones.



Nadie discute el gran trabajo que ha realizado el técnico, Paco López al mando del filial amarillo. Temporada tras temporada con grandes cambios de la plantilla el club ha estado luchando hasta el final por el ascenso a LaLiga 123. Este año no ha podido ser y el club no ha sido capaz de lograr una plaza para la promoción de ascenso, eso puede ser uno de los motivos de la marcha del técnico valenciano. Un hombre de la casa será su sustituto. Javi Calleja gracias a su gran rendimiento en los equipos en los que ha estado al frente en la casa amarilla estos cuatro años podría dar un salto importante en su carrera con este cambio. De División de Honor a Segunda División B.

En el Villarreal C hay más dudas. El técnico Carlos Pérez Salvachúa afirma que el club no le ha comentado nada sobre su futuro en la entidad. Hay equipos que han preguntado por su situación pero todo afirma a que el entrenador continuara en el Villarreal C. Y con estos cambios, si finalmente Javi Calleja sube para hacerse cargo del Villarreal B, el mejor posicionado para hacerse con las riendas del juvenil A es el también ex del club amarillo, Pere Martí, que también podría ser recompensado por su trabajo.