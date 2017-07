Fernando Roig Negueroles: "No queremos ni escuchar ofertas"

Google Plus

Villarreal CF

Ha sido el artífice de los fichajes y grandes ventas de los últimos años. Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, ha llevado a cabo una gestión eficaz desde el ascenso en el año 2013, con muchos aciertos y pocos errores. Este año se ha movido con rapidez, y a finales de junio la plantilla ya estaba confeccionada con las llegadas de Ünal y Semedo, la renovación de Marín y el fichaje de Andrés Fernández. Tras estos movimientos, el propio Escribá reconocía que esta era “la plantilla que queríamos”.

El propio consejero delegado no podía ocultar su satisfacción por los movimientos que han realizado en este mercado de verano. “Estamos muy contento con los que tenemos. Se han hecho fichajes importantes y si nos quedamos como estamos habrá un gran equipo, aunque el mercado dura lo que dura y hasta el final veremos que pasa”. Y es que, desde el club han asegurado que pese a que ellos dan la plantilla por cerrada, nunca se sabe si podría llegar una buena oferta.

“Somos ambiciosos y queremos lo máximo”

La quinta plaza ha sido dura de conseguir en la última campaña. Fue en la última jornada en Mestalla cuando el Submarino pudo certificar la clasificación europea. “Somos ambiciosos y queremos lo máximo”, afirmaba Negueroles. “No firmamos la quinta posición, Hay que ser ambicioso, pero prudente y humilde. Debemos ir paso a paso porque hay de nuevo mucho dinero en el fútbol y muchos rivales reforzándose bien”, reflexionaba el consejero delegado.

Sin intención de vender

El mercado de verano no ha terminado pese a que el Submarino haya hecho sus principales fichajes. Pero desde el club saben que en cualquier momento puede llegar una oferta por algún jugador de la primera plantilla, pero Negueroles lo tiene claro: no hay intención de escuchar ofertas. “No queremos ni atender ofertas porque no queremos mover la plantilla, pero muchos equipos tardan en moverse y en este mes y medio puede venir cualquier cosa”, aseguraba. Si algún jugador tiene intención de salir, debe saber que según Roig Negueroles, “debe ser algo que interese a las tres partes, y que tengamos un recambio de garantías antes de realizar cualquier operación”.

“Comparar épocas y jugadores es muy complicado”

El Villarreal cumple una filosofía clara a la hora de confeccionar las plantillas cada temporada: que sea mejor que la del año anterior y peor que la del próximo año. Pero Negueroles prefiere ser cauto en las comparaciones porque es “muy complicado”. “En general tenemos una gran plantilla, pero habrá que jugar, competir y demostrarlo, porque habrá muchos rivales que intentarán competir con nosotros”, explicaba.

Nuevos refuerzos

El pasado miércoles el Villarreal presentaba a Enes Ünal, uno de los dos fichajes de esta temporada, que llega para aprender y reforzar la delantera del equipo amarillo. Pero sobre todo, con este fichaje, el Submarino logra tener cuatro delanteros de características muy diversas: “Son cuatro delanteros diferentes, complementarios y de gran nivel”, aseguraba Negueroles.

Todos los recién llegados son jóvenes, altos y de gran envergadura. Semedo, Ünal, Marín… parecen sacados por el mismo patrón, aunque el consejero delegado asegura que no buscan jugadores de ciertas características, sino que ha sido una coincidencia. “Lo que queremos es tener buenos jugadores, no les hemos buscado por su tamaño. Está claro que son altos, pero no es en lo que más destacan”, analizaba Negueroles. “Pese a su juventud, todos han jugado ya a primer nivel mundial. Estos jugadores tienen margen de mejora, pero ya dan garantías de primer nivel y también contamos con gente veterana que compensa”, continuaba.

Pretemporada con la enfermería llena

El gran problema del Submarino en esta pretemporada ha sido lo llena que está la enfermería, con hombres clave: Bruno, Cheryshev y Asenjo. Solo el ruso parece que podrá empezar la temporada con el resto de sus compañeros, mientras que Asenjo y Bruno deberán esperar al mes de octubre para ver si pueden reaparecer sobre el césped. Sobre este tema, Fernando Roig Negueroles sentenciaba: “Las lesiones son algo habitual en el fútbol. Hay que saber convivir con eso y tenemos una plantilla amplia para sustituirles. Andrés, que hizo una gran campaña, será una dura competencia para Sergio. Bruno es nuestro capitán y un jugador muy importante, pero otros le pueden suplir y Denis queremos que acabe de recuperarse para que vuelva a jugar como en el primer año que estuvo aquí”.