Anuario VAVEL Villarreal 2017: Rodri, el nacimiento de una estrella

Foto: PhotoSilver (VAVEL)

Seguro que Rodrigo Hernández le guardará un gran aprecio a este año que se nos va. Sin duda alguna, el 2017 ha sido el año de su consagración en el equipo de Castellón. Hasta el punto de que en la presente temporada solo en dos partidos de la competición ha sido sustituido, siendo titular en todos y cada uno de los partidos disputados hasta la fecha en la competición liguera.

Su balance de la actual campaña es de 1483 minutos disputados, muy por encima de los 848 jugados en toda la temporada pasada. Aún no se ha estrenado como goleador groget en liga, aunque sí que lo hizo en la pasada edición de la Europa League, donde anotó un tanto.

A la vista esta que Rodri es uno de los pilares en los que se asienta el proyecto de Javi Calleja. El reciente técnico del Submarino Amarillo tendrá que saborear cada minuto que el joven defienda la camiseta del Villarreal, ya que su gran calidad no ha pasado de largo para los grandes equipos del continente. Tanto es así, que en los últimos días se ha hecho oficial su traspaso al Atlético de Madrid para la próxima temporada. El conjunto del Cholo Simeone no ha dejado escapar la oportunidad de atar a una de las futuras perlas del fútbol español. El joven jugador de 21 años volverá de esta manera a la que fue su casa hasta el 2013, cuando dejó la capital en busca de una oportunidad que encontró en el equipo juvenil del Villarreal.

Rodrigo ha sabido aprovechar al máximo sus oportunidades, demostrando tanto a Escribá como a Calleja que puede ser el timón de este equipo. La larga baja del capitán Bruno Soriano ha ocasionado que Rodri pudiera coger la batuta en el centro del campo de los grogets, convirtieéndose así en el digno sucesor del eterno capitán.

Su 2018 no tiene pinta de ser tranquilo. Por una parte, tendrá que luchar con el Villarreal para poder conseguir un billete para la próxima edición de la Liga de Campeones. Un billete que no será ni mucho menos sencillo conseguirlo, ya que actualmente es sexto en la clasificación, teniendo por delante a equipos como el Sevilla, el Real Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, líder de la competición. Una vez acabe la campaña pasará a formar parte de la disciplina del Atlético de Madrid, donde se pondrá a las ordenes del Cholo Simeone y del Profe Ortega. Hay que ver como el jugador evoluciona en su carrera, si consigue o no adaptarse al equipo del Manzanares.

No cabe duda, el jugador aún tiene mucho margen de error, es joven y le queda bastante por aprender. La exigencia en su nuevo club será máxima, ya que desde que el entrenador argentino cogiera las riendas del club rojiblanco ha hecho de los madrileños candidatos a todo. Les avala la liga conseguida contra todo pronóstico en la temporada 2013/14, donde se puso fin a la hegemonía del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona que perduraba desde la campaña 2003/04 cuando el Valencia consiguió alzarse con la liga. Además de esa gran hazaña, también han disputado dos finales de la Champions League en tres años, donde no pudieron superar al Real Madrid en ninguna de ellas.

Ha nacido una estrella y se llama Rodrigo Hernández. El enésimo diamante en bruto salido de la academia del Villarreal ya es una realidad. 2017 ha sido el año de su puesta de largo. Ahora solo le queda disfrutar de lo que le deparará el próximo año.