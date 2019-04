Joel González: "Este podio sabe a gloria, oro y bronce está genial"

Después de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Joel González ni mucho menos se conformaba, sino que quería buscar más cuatro años después en Río de Janeiro. La primera de sus decisiones fue cambiar de peso, ascendiendo hasta la categoría de -68kg, teniendo que pelear durante el ciclo olímpico con una rotura del ligamento posterior de la rodilla izquierda que le trajo por el camino de la amargura, teniendo que estar ni más ni menos que un año en el dique seco. A pesar de todo, como no podía ser de otra manera, Joel ni mucho menos se rindió, buscando recuperarse de la mejor forma posible para llegar a Río de Janeiro en las mejores condiciones posibles, y quedando derrotado en las semifinales frente al Ahmad Abughaush, para reponerse del golpe anímico sufrido entrando en la lucha por la medalla de bronce con el colombiano Edgar Contreras, a quien se conseguía imponer por 4-3 en un combate muy sufrido pero que terminaba con la mejor de las alegrías.

"Entre la semifinal y el tercer y cuarto puesto he cogido la energía necesaria, ver a mis padres que están conmigo independientemente del resultado cura todo"

Ni mucho menos fue la mejor competición para Joel, pero a pesar de perder en semifinales se vino arriba en la lucha por la medalla de bronce para dejar atrás un ciclo olímpico muy complicado. "La verdad es que no llevaba un campeonato muy bueno, en semifinales el jordano me ha ganado bien, pero he salido convencido a este combate, teniendo claro que tenía que ir a por todas y ha salido bien. Te lo callas, te engañas a ti mismo para pensar que no es tan grave, han sido cuatro años muy difíciles y este podio sabe a gloria, oro y bronce está genial", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Joel González no dudaba un segundo en elogiar la figura de sus padres en la conquista de esta medalla de bronce, cuajando un papel vital al estar con él en todo momento. "Mis padres han visto semana tras semana como estaba preocupado por la rodilla, no me ha llegado bien, entre la semifinal y el tercer y cuarto puesto he cogido la energía necesaria, ver a mis padres que están conmigo independientemente del resultado cura todo", concluyó.