Una vez finalizada la extraordinaria y divertida jornada 26 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, los jugadores internacionales se marcharán con sus selecciones y la liga no volverá hasta el próximo 20 de abril.

Viernes 5 de abril: los últimos segundos son claves

Real Betis vs CD Xota FS (3-3)

El partido empezó con ritmo y con un Betis muy concentrado. Los verdiblancos en el segundo intento lograron abrir la lata por medio de Pablo Muñoz, que perforó las mallas con un derechazo desde fuera del área. Los locales siguieron generando ocasiones que fueron rechazadas por Asier, esto obligó a Miguel Hernández pedir el tiempo muerto. Tras ello, el partido se equilibró, pese al contratiempo que sufrieron los navarros con la lesión de Dani Saldise, que acabaron teniendo las más claras antes del descanso haciendo esforzarse a Molina.

La segunda parte comenzó como la primera, con un gol tempranero de los sevillanos, Lemine pinchó la pelota en la banda derecha, cedió atrás y Roger remachó a la red. Aún quedaba mucho, y Osasuna Magna recortaba distancias en el 27' gracias a una recuperación de Fabinho y una buena definición. A los navarros no les quedó más remedio que estirar líneas con portero-jugador y la apuesta les salió bien, en las dos primeras posesiones, primero Geraghty hacía el 2-2 y después Fabinho convertía el 2-3. El Betis Futsal nunca le perdió la cara al partido y siguió creyendo hasta el final, tanto es así que Ivi firmó el tanto del empataba falta de 11 segundos para firmar las tablas.

Con este empate, Xota se queda a siete puntos del playoff y el Betis seguirá una semana más en descenso.

Asier Llamas sacando la pierna para evitar un gol / Fuente: @RealBetisFS

Industrias Santa Coloma vs FS Viña Albali Valdepeñas (4-3)

La bola empezó a rodar en Cataluña con ocasiones en ambos equipos, sin embargo los manchegos llevaron la batuta en estos primeros compases. La superioridad visitante se acabó imponiendo en el ecuador del primer tiempo, cuando Fernando culminó en el segundo palo una jugada colectiva. Un minuto después, fue Povill el que ejecutó una jugada de estrategia para poner las tablas en el marcador. En el minuto 12, Eloy Rojas recibió el pase de Solano para, de remate cruzado, volver a adelantar a Valdepeñas. Industrias volvería a empatar el electrónico tras un doble penalti transformado por Verdejo en el 15'.

Tras el paso por vestuarios, la igualdad predominó sobre la pista, pero por tercera vez, se adelantarían los vinateros con un gol de Solano en el 26. Con este resultado, Industrias se adueñó del encuentro y los azulones se replegarían y buscarían las contras, la más clara la tuvo Rafael Rato. Los de Xavi Closas no se rindieron y en el minuto 39, Verdejo aprovechó un pase de Peña para enviar el balón al fondo de la red y empatar de nuevo el partido. No se conformaron con el empate y continuaron jugando de 5. Y a falta de 1,2 segundos para el final, Peña enganchó un rechace de Álex para culminar la remontada colomense.

Con esta victoria, los catalanes se sitúan octavos, en puestos de playoff, arrebatándole el puesto a Valdepeñas, con quien también tiene el gol average ganado e igualados a puntos.

Pol Pacheco persiguiendo a Khalid / Fuente: @VinaAlbaliFS

Jaén Paraíso Interior vs ElPozo Murcia Costa Cálida (2-3)

Comenzó a rodar el esférico en el Olivo Arena con un partido muy igualado en los primeros compases, hasta que se puso por delante Jaén Paraíso Interior con un gol de Chino desde el punto de penalti a los cuatro minutos. Los jienenses perdonaron el 2-0 por medio de Taborda y los murcianos, no lo iban a poner fácil y consiguieron darle la vuelta al resultado con tantos de Ricardo y David Álvarez.

En el segundo tiempo, remaba Jaén en contra del resultado, generando buenos minutos de fútbol sala y haciendo aparecer a un Juanjo decisivo con sus intervenciones. Cerca del ecuador, consiguieron empatar con una pisada de Mati Rosa y un golpeo ajustado de Pablo Taborda. Apretaba la Marea Amarilla y Espindola, a falta de cinco minutos, sorprendió a Juanjo desde lejos pero la madera evitó uno de los goles de la temporada. Pudo llegar el gol en la primera jugada local con portero-jugador, pero la mala fortuna hizo que, tras un disparo de César, el rechace de Gadeia fuese directamente a la meta amarilla.

Con este resultado, ElPozo Murcia Costa Cálida mantiene la segunda plaza a falta de cuatro jornadas para concluir la Liga regular, mientras que Jaén se coloca tercero a cuatro de los murcianos.

Imagen de los jugadores del conjunto murciano celebrando un gol / Fuente: @ElPozoMurcia_FS

Sábado 6 de abril: día de goleadas

Movistar Inter vs Córdoba Patrimonio de la Humanidad (7-2)

Los primeros minutos en Torrejón, tuvieron color blanquiverde con ocasiones de Mykytuik y Mareceo, pero los que empezaron mandando en el marcador fueron los locales, aprovechando un despiste defensivo en una falta, marcó Drahovsky solo en la frontal. Pese al gol, el cuadro andaluz no se achantó, aunque si perdonas cuando te enfrentas a los grandes, sucede lo que acabó pasando. A 5 del descanso, Terry aumentó la diferencia, que poco más tarde volvería a subir tras un error en la salida de balón, que fue aprovechado por Humberto. La cosa no acabaría ahí y en el 18', Fits ponía el 4-0 con una exquisita vaselina.

Cualquier atisbo de reacción tras el descanso quedó fulminada con el 5-0, obra de Humberto desde su propio campo en el 22’ de juego. Por suerte para los intereses califales, Mykytiuk frenó la sangría segundos después al reducir diferencias tras un saque desde la esquina. Restaban 6 para el final y los visitantes solicitaban tiempo muerto, Josán González conseguía lograba sus ideas y recortaba distancias con un tanto de Miguel a falta de un minuto para el final. Aún así, Pablo Ordóñez y Raúl Gómez sentenciaban el partido con dos goles más a puerta vacía para poner el 7-2 decisivo.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no ha podido certificar de forma matemática este fin de semana la permanencia tras esta dura derrota, mientras que Inter sigue escalando posiciones, colocándose cuarto empatado con Jaén que es tercero.

Los jugadores interistas celebrando uno de los 7 goles / Fuente: @InterMovistar

Mallorca Palma Futsal vs Family Cash Alzira FS (6-2)

El partido comenzó con un ritmo eléctrico, con ocasiones para ambos equipos, destacaron las de Chaguinha y Gordillo para los baleares y la Alzira a través de Gon Castejón. En el minuto 3, un error en la salida del Palma permitió a Rafa Usín marcar el primer gol para los valencianos. Los locales no tardaron en reaccionar y empató rápidamente Ernesto, que poco después anotaría el segundo para remontar. Rómulo amplió la ventaja tras un excelente pase de tacón de Marcelo y puso el 3-1. Sin embargo, Alzira no se rindió y Rafa Usín aprovechó un error defensivo para reducir la distancia antes del descanso. No obstante, a pocos segundos del final de la primera parte, Rómulo anotó un gran gol de tacón para poner el 4-2.

En la segunda mitad, la Alzira no logró recuperarse del gope, y los baleares lo aprovecharon y Ernesto asistió a Neguinho para ampliar la ventaja. Los de Braulio Corral intentaron cambiar el rumbo sacando el portero-jugador, pero los de verde pistacho defendieron muy bien la inferioridad. No obstante, Ernesto aprovechó un contragolpe para marcar su tercer gol de la tarde con la portería vacía y sentenciar así el encuentro.

Los pupilos de Antonio Vadillo consiguen superar el bache y recuperarse tras la dura derrota en Galicia, venciendo para asegurarse la quinta plaza y quedarse a sólo un punto del tercer puesto, los valencianos por su parte seguirán colistas, aunque a uno de la salvación.

Cléber conduciendo el balón ante Rubi / Fuente: LNFS

ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra vs Noia Portus Apostoli FS (2-7)

El choque comenzó con la tensión típica de lo que había en juego, y eso se notó en los primeros compases, hasta que Edu Jabá adelantó a los gallegos a los cuatro minutos de juego. Aunque hubo ocasiones para mover el electrónico, el 0-1 se mantuvo hasta la recta final del primer tiempo, momento en el que los noieses castigaron con contundencia. Pirata, con un preciso golpeo que superó con lo justo a un Pereira que volvía a su portería. Pocos segundos después, Douglas con un disparo colocado puso el tercero.

El brasileño volvería a ser protagonista poco después de salir de vestuarios, haciendo bueno un balón suelto en el área y fusilándolo. Poco después, Hamza fue expulsado tras llegar tarde a un balón dividido, pero los de Marrube resistieron a la inferioridad. Tras ello, sacaron el portero-jugador y en un error en un saque de banda, Pirata metía la manita a puerta vacía. Las cosas se ponían imposibles para los blanquillos, que en apenas unos segundos anotaron dos goles por mediación de David y Carlos Bartolomé en el 36. Sin embargo, la acumulación de faltas fue un peso muy grande que les acabó por condenar y Pirata acertó en la diana del tiro de diez metros. Ya en el último minuto, Henrique encontró portería desde su propio área.

Los noieses superaron a un rival directo y abren un hueco de tres puntos con la zona de descenso, mientras que los tudelanos se quedan al borde del abismo, con los mismos puntos que el Betis que maca el descenso.

Imagen de los tudelanos con la posesión, ante la atenta mirada de los gallegos / Fuente: @RiberaNavarraFS

Jimbee Cartagena vs Servigroup Peñíscola (5-5)

Salía Jimbee mostrando concentración, con la consigna clara de evitar errores y también volcado ofensivamente, pero sin encontrar puerta. Y en la primera llegada, Víctor Pérez, de banda directa, abriría el marcador para los visitantes. En el diez, Chemi ganaba un uno contra uno contra a Pani, pero no pudo hacer lo mismo en la segunda ocasión, que conseguía batir al portero mazarronero de disparo cruzado. Entraba en bonus el conjunto de Duda en el minuto 12 y, dos minutos después, gozaba de un doble disparo el cuadro azulón, y Aicardo no perdonó. Al filo del descanso, por fin, lo conseguiría el cordobés, Bebe se encontraba con un balón muerto dentro del área y recortaría distancias tras encontrarse en distintas ocasiones con Starna y el larguero.

La reanudación del encuentro comenzó con un Cartagena lanzado al ataque y que pronto vio puerta en las botas de Lucão. Restaban diez para la conclusión, y los de Santi Valladares cometieron la sexta falta, y Motta no perdonaba el doble penalti y empataba la contienda. Juanqui se embestía entonces la camiseta de portero-jugador y, en la primera acción de superioridad, Lucão pondría por delante a los suyos anotando a puerta vacía desde su área. En el minuto 38, Peñíscola encontró los espacios en el ataque de 5, y llegaron los goles de Sancho y Pani. Tuvo Jimbee que probar con portero-jugador para intentar revertir la situación y el empate lo hacía Cristian en propia puerta, a falta de 44 segundos para la conclusión.

Los cartageneros merecieron más, pero desperdiciaron muchísimas ocasiones que le hicieron pasar factura, y les deja tocados y en la sexta plaza, mientras que Peñíscola se pone décimo a siete puntos del playoff.

Pugna por el balón entre Pablo Ramírez y Agustín Plaza / Fuente: @JimbeeCartagena

Domingo 7 de abril: tablas

Quesos El Hidalgo Manzanares FS vs Barça Fútbol Sala

El partido comenzó con intensidad y goles desde muy pronto, en la segunda ocasión blaugrana, Erick encontró a Muinelo para abrir el marcador. Pero la ventaja fue fugaz, ya que una pérdida de Catela en la salida de balón derivó en el empate de Cortés. Manzanares aguantaba las acometidas azulgranas, y Daniel aprovechaba el error de Dídac para marcar a placer. Justo antes de marcharse al descanso, empataba el Barcelona con un poco de fortuna, Catela sacó un córner que tras rebotar en Daniel, la pelota acabó dentro.

El Barça salió mandón de los vestuarios y tuvo alguna ocasión para ponerse por delante, pero no llegaba a encontrarse tan cómodo el cuadro de Jesús Velasco y Raúl Campos sorprendió a Dídac por el primer palo para adelantar a los manchegos. Ya con el juego de 5, Erick trazó una diagonal perfecta para que André Coelho restableciera el empate a tres del final. Manzanares respondería también con 5 en pista, y a punto estuvieron de perder el partido, ya que el disparo de Antonio tocó en el palo y no sobrepaso la línea de gol por muy poco.

Con el empate, los catalanes siguen líderes, aunque ElPozo les recorta dos puntos y se colocan a tres, y el Manzanares ocupa el séptimo lugar, estando a tres puntos del Jimbee (sexto) y a los mismos de sus perseguidores.