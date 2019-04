La redacción opina: SummerSlam 2017

Un año más el Barclays Center de Brooklyn acogerá el evento más grande del verano, SummeSlam. En este evento de la WWE, el cual durará cuatro horas y que acoge a los rosters de las dos grandes marcas de la compañía de Vince McMahon, se darán 13 combates, de los cuales tres tendrán lugar en el kick off y seis tendrán un título de por medio.

Kick Off: Campeón de Peso Crucero: Akira Tozawa vs. Neville

Pablo Arrivillaga: “A pesar de ser el mejor de la división crucero por un largo tiempo, me parece que la empresa buscará probar las capacidades de Tozawa con un cinturón solo para probar algo nuevo. Aunque no se descarta que Neville sea superior en la pelea, creo que Tozawa lo volverá a derrotar de manera sorpresiva”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Tozawa. Nos dieron este combate en abierto el anterior lunes y ya sabemos el resultado, Tozawa ganará para retener el cinturón y a esperar cuales son los nuevos planes para Neville”.

Jesús Pascual: "Creo que no tuvieron que hacer el cambio de título en Raw y haberse esperado al evento para hacerlo, para poder hacer a Tozawa como un campeón firme. Supongo que estar al en el Kick Off retendrá Tozawa, pero nunca se sabe".

Aida Lorente: “Esperemos que este combate sea para volver a darle el título a Neville de nuevo. Estaba teniendo un buen reinado y esperemos que vuelva a conseguir el título. Ganador: Neville”.

Diego Del Val: “Tozawa consiguió el campeonato crucero esta misma semana en el programa de RAW, algo que me despistó mucho, por lo que espero que retenga el domingo”.

Óscar García: “Aunque me pareciese una tontería que Tozawa le quitase el título a Neville no creo que sea solo para seis días. Akira retendrá”.

Fernando Murillo: “Me sorprendió mucho la decisión tomada en el último Raw, además no le encuentro sentido, por qué acabar así un reinado de siete mes. Espero que Neville recupere el título por el bien de la división crucero”.

Foto: WWE.com

Kick Off: Los Hardy Boyz & Jason Jordan Vs. The Miz & The Miztourage

Santiago Tomasi: “Ganadores: Hardy Boyz y Jason Jordan. Todo indica que va a haber un feudo por el título intercontinental de Miz, así que Jordan tiene que empezar a ganar para conseguir algo más de credibilidad de cara a ese enfrentamiento”.

Jesús Pascual: "Este combate no le veo mucho sentido en el KickOff, The Miz debería estar defendiendo el título en el evento en vivo frente al propio Jason Jordan. Además, los Hardys deberían estar también en el evento principal. Yo voto la victoria para el equipo de los Hardys y Jordan".

Aida Lorente: ”Combate de relleno. Está claro quién va a ser el ganador. Ganador: Hardy Boys & Jason Jordan".

Diego Del Val: “Combate que se ha pactado a ultima hora, ya que por diferentes causas se han quedado sin combate en Summerslam. Ya lucharon la semana pasada, con la victoria para los face, e imagino que este domingo los Hardys y Jordan se alzarán con la victoria”.

Óscar García: “Combate que terminará con el mismo resultado que este pasado lunes. Ganan Matt, Jeff y Jordan”.

Fernando Murillo: “Lo llamativo de este combate es que no se va a defender el título intercontinental en el segundo evento más grande del año. Tal y como se ha oficializado el combate todo apunta a victoria face”.

Foto: WWE.com

Kick Off: Campeones de Parejas de SmackDown: The New Day vs. Los Usos

Pablo Arrivillaga: “A mi consideración, Jimmy y Jey no llegan siendo suficiente para derrocar a The New Day que quizá empieza el reinado más largo como campeones en pareja de SmackDown Live”.

Santiago Tomasi: “ Ganador: New Day. Es complicado de decir pero parece que le van a volver a dar un reinado largo a los 3 miembros de New Day al igual que hicieron en RAW. Esperemos que no devuelvan a los Usos a las mismas historias aburridas en las que estaban antes de ganar el título”.

Jesús Pascual: "Aquí es probable que haya un cambio de título, es decir que ganen los Usos, porque la victoria de Battleground le ha sabido a poco a New Day, y actualmente en SmackDown hay muchos equipos face, por lo que son necesarios ahora unos campeones hell".

Aida Lorente: “Otro refrito del refrito. Está claro que va a retener New Day. Ganador: New Day”

Diego Del Val: “Nueva pelea en el kickoff para ambas parejas. Auguro una victoria de los campeones para erigirse en lo más alto de la división por parejas de SmackDown”.

Óscar García: “Big E, Kofi y Woods buscan superar su propio récord de reinador más largo en la historia con lo que no creo que vayan a perder los campeonatos tan pronto”.

Fernando Murillo: “New Day tendría que retener en un feudo un tanto aburrido. Me parece más interesante la historia de Breezango que el cinturón de la división por parejas, solo con eso queda demostrado como esta la división por parejas, aún así el combate será bueno”.

Foto: WWE.com

Finn Bálor vs. Bray Wyatt

Pablo Arrivillaga: “Una de las luchas con mayor potencial para el evento, con los focos centrados en la versión demoníaca de Finn Balor. Wyatt ha dado razones para que sea un combate de alto voltaje, recordando que Balor ya sabe lo que es ganar en SummerSlam y que este perdió el pasado lunes contra Bray y si la historia nos ha enseñado algo sobre el ganador antes del PPV, todo apunta a triunfo del irlandés”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Finn Balor. Después de la victoria limpia de Wyatt en RAW debería ahora ganar Balor con su personaje del demonio, es la única solución lógica al absurdo que nos dieron el último lunes”.

Jesús Pascual: "En este combate es muy probable que Finn Bálor vaya a usar su personaje Demon, que todo el mundo espera después de su derrota ante Wyatt en raw y su humillación con la sangre. Victoria para Balor".

Aida Lorente: “Combate entre las dos caras oscuras de la empresa que tiene pinta de que será un buen combate. Balor va a sacar el Demon King lo que seguramente le de la victoria a el. Ganador: Finn Balor”.

Diego Del Val: "La vuelta del “Demon” Finn Bálor no creo que vuelva con derrota. Bray Wyatt necesita ganar feudos, pero el del domingo no será así. Vence Bálor en un buen combate".

Óscar García: “Aunque me encantaría que volviese a ganar Bray Wyatt, veo bastante obvio que Finn Bálor se llevará la victoria tras la derrota del lunes y la aparición, un año después, del demonio”.

Fernando Murillo: “Finn Bálor sacará el demonio que tiene dentro para hacerse con la victoria. Después de lo ocurrido en el último Raw, todo apunta a que será un gran combate”.

Foto: WWE.com

Big Show vs. Big Cass (Enzo Amore suspendido en una Jaula Anti-Tiburones)

Pablo Arrivillaga: “Una auténtica lucha de gigantes, quizás una de las últimas que nos ofrezca Big Show antes de ponerle fin a su carrera, por lo mismo, podría salir de New York como vencedor y defensor por encima de Cass que ha aparentado ser un bully de Enzo Amore tras la ruptura de su amistad”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Big Cass. A pesar del odio que está consiguiendo en el vestuario parece que la empresa sigue confiando en Cass. Big Show parece que solo va a ser la primera victoria dentro del push previsto para el antiguo compañero de Enzo Amore”.

Jesús Pascual: "Combate extraño, similar al que hubo a principios de este año entre Roman Reigns y Kevin Owens por el campeonato estadounidense y con Chris Jericho colgado en una celda, al igual que Enzo Amore ahora. Ganará Cass para que su empuje continúe y a Enzo creo que finalmente lo veremos en 205 Live"

Aida Lorente: “Combate para pasar la antorcha de gigantes. Tener a Enzo en la jaula puede dar un toque gracioso al combate pero tampoco espero mucho. Ganador: Big Cass”.

Diego Del Val: “Feudo bastante aburrido entre ambos luchadores. Enzo Amore estará en una jaula de tiburones. Big Cass gana”.

Óscar García: “Si hay alguien que necesita la victoria es Big Cass. The Big Show ya está en el final de su carrera y, como ya hizo a principios de año con Braun Strowman, podrá over a su rival”.

Fernando Murillo: “Big Cass ganará y pondrá fin a la rivalidad donde Big Show se ha entrometido. El último ataque en Raw será la escusa de como Cass puede derrotar a Show”.

Foto: WWE.com

Randy Orton vs. Rusev

Pablo Arrivillaga: “Un combate que demuestra que no se tienen planes para Randy después de su rivalidad por el título mundial. La Víbora tiene todo para ganarle al búlgaro que desde su retorno solo queda a la espera del 'push' para luchar por algún título, pero no se le puede quitar a Orton la jerarquía que tiene dentro de la compañía”:

Santiago Tomasi: “Ganador: Rusev. Combate sin storyline detrás, aburrida hasta decir basta y con un Orton que está muy pasota sobre el ring. Espero una victoria para Rusev para mejorar al menos su estatus dentro de Smackdown además de para bajar los humos a un Orto que lleva un 2017 horrendo”.

Jesús Pascual: "Combate sin mucho interés, va a ganar Randy Orton, pero solo para seguir hundiendo a Rusev en la marca azul"

Aida Lorente: “Otra vez un combate de relleno con una rivalidad sin sentido. Espero esta vez que sea para un próximo empuje de Rusev ya que Orton está ya para alzar al talento joven. Ganador: Rusev”.

Diego Del Val: “Feudo un poco soso de ambos luchadores. Espero una victoria de Orton”.

Óscar García: “Apuesto por Rusev. Después de su regreso tras la lesión perdió ante John Cena en Battleground. Es el momento de que vuelva a coger confianza derrotando al mismísimo Randy Orton en SummerSlam”.

Fernando Murillo: “Aunque el feudo ha sido malo, el final del mismo puede dejar muchas cosas para el futuro. Si Rusev vuelve a caer derrotado, como ya hizo ante Cena, será enterrado, pero por otro lado Orton ha perdido en los últimos PPV, por lo que le toca ganar”.

Foto: WWE.com

Campeona Femenino de SmackDown: Naomi vs. Natalya

Pablo Arrivillaga: “Por pocas cosas positivas que nos ha dejado el reinado de Naomi sería ideal que Natalya consiguiera ser la dueña de la división femenil, pero dudo que WWE tenga planes para quitarle el cinturón a la actual campeona”.

Santiago Tomasi: “Ganadora: Naomi. De este combate solo espero que Carmella canjee logrando el cinturón, porque Naomi no está para ser campeona y Natalya sigue sin ser capaz de conectar con el público”.

Jesús Pascual: "Natalya está llamada a ser la nueva campeona de la división femenina azul, por el pésimo reinado que está ofreciendo Naomi, además es muy probable que Carmella canjee su maletín la misma noche".

Aida Lorente: “Otra defensa más para Naomi y una oportunidad titular para Natalia. Ambas vienen bastante over así que habrá que esperar un buen combate y un posible canjeo de Carmella. Ganadora: Naomi”.

Diego Del Val: “Ya hacia tiempo que Natalya se merecía una oportunidad por el título de mujeres…. Pero no va a conseguir el cinturón. La WWE está muy contenta con Naomi y no le van a quitar el cinturón”.

Óscar García: “El reinado de Naomi llegará a su fin este domingo, pero no será Natalya la que le quite el título. La campeona retendrá, pero quedará maltrecha lo que aprovechará Carmella para canjear su Money In The Bank y convertirse en la nueva campeona femenina de SmackDown Live”.

Fernando Murillo: “Naomi como campeona me cansa, me parece que su reinado es muy malo y que no aporta nada al cinturón. No se si será Natalya o Carmella, pero Naomi no saldrá de SummerSlam con el cinturón”.

Foto: WWE.com

Campeona Femenino de Raw: Alexa Bliss vs. Sasha Banks

Pablo Arrivillaga: “Sasha llega como reemplazo de Bayley, seguramente con muchas ganas de conseguir recuperar lo que hace buen tiempo perdió. Si Alexa no se descalifica, me parece que "The boss" será la nueva campeona de Raw”.

Santiago Tomasi: “Ganadora: Bliss. Es un reinado horrendo el de Alexa Bliss, pero es seguro que la van a seguir manteniendo como campeona. Espero que al menos Sasha pueda dar un buen combate”.

Jesús Pascual: " Creo que es la hora de la jefa, Bliss está haciendo un buen desempeño como campeona, pero creo que su era como campeona femenina de Raw debe acabar. Ganará Sasha Banks y empezará una nueva rivalidad con Nia Jax".

Aida Lorente: “Alexa viene bastante fuerte de sus demás defensas con lo que pienso que esta vez no o va a ser menos y va a volver a retener. Ganadora: Alexa Bliss”.

Diego Del Val: “Era el combate deseado por todo el Universo WWE. Sintiendolo mucho, creo que Sasha Banks se hará con un nuevo título pese a que Alexa está haciendo un trabajo magnifico como campeona”.

Óscar García: “El momento de que Sasha Banks gane en un PPV importante un combate titular ha llegado. La Jefa se convertirá por cuarta vez en campeona femenina después de aplicarle un Bank Statement a Alexa Bliss”.

Fernando Murillo: “Las dos mejores wrestlers del roster de Raw se ven las caras en un evento importante. Espero que no se de ninguna intervención y que den un buen combate. Sasha se hará con el título e iniciará un reinado largo, algo que se merece desde hace mucho tiempo”.

Foto: WWE.com

Campeonato de Parejas de Raw: Cesaro & Sheamus vs Dean Ambrose & Seth Rollins

Pablo Arrivillaga: “La recién rearmada alianza de The Shield llega provocando muchas dudas aún, se unen contra un enemigo común, pero pareciera que no existe una confianza plena entre ambos luchadores. Creo que los campeones retendrán los títulos aprovechando algún momento de chisporroteo entre Rollins y Ambrose”.

Santiago Tomasi: “Ganadores: Rollins y Ambrose. Los ex miembros de The Shield han vuelto a reunirse para pelear por los títulos por parejas después de meses estando en la nada, Sheamus se va a grabar una película y posiblemente por ello le quiten los títulos”.

Jesús Pascual: "Combate con mucha emoción por una posible reunión de The Shield, con muchísimas expectativas. Ganaran Ambrose y Rollins y se juntarán con Roman Reigns para formar el escudo de nuevo"

Aida Lorente: “Equipo sorpresa de última hora para enfrentarse a Shesaro. Ambrose y Rollins pueden dar una buena pelea y esperemos que se lleven los cinturones. Ganadores: Ambrose y Rollins”

Diego Del Val: “La vuelta de “The Shield” hace esperar que se hagan con un nuevo título, aunque no tengo todas conmigo. Pero espero que ganen”.

Óscar García: “Con la reunión de Dean Ambrose y Seth Rollins y la marcha de Sheamus a la grabación de su nueva película, creo que los dos antiguos miembros del grupo The Shield saldrán como campeones en parejas de RAW”.

Fernando Murillo: “Ambrose y Rollins conseguirán los títulos por parejas, son dos de los mejores luchadores y juntos pueden ser imparables. En mi opinión esta storyline es la mejor del evento y todo acabará de buena forma para el aficionado que verá como la WWE da un paso para un futura reunión de The Shield”.

Foto: WWE.com

Campeón Estadounidense: AJ Styles vs. Kevin Owens (Shane McMahon como réferi especial)

Pablo Arrivillaga: “Las decisiones de Shane McMahon como árbitro especial pueden decidir la lucha luego de que ambos le dieron golpes (¿sin intención?) en la promociones previas. Aunque pareciera que Shane tiene más resentimiento contra Styles, no imagino a Owens como el campeón”.

Santiago Tomasi: “Ganador: AJ Styles. Sigue la rivalidad por el título de USA y la presencia de Shane como árbitro debería darnos un final limpio. Confió en que mantengan a Styles como campeón mientras que le dan a Owens nuevas rivalidades que le permitan desarrollarse más”.

Jesús Pascual: "Viendo que Shane va a actuar en favor de Aj Styles por sus problemas con Kevin Owens, veo evidente que va a retener Aj Styles"

Aida Lorente: “Aquí contamos con la aparición de Shane, la cual nos da un toque de sorpresa, ya que puede inclinarse hacia uno u otro. Por mi parte digo que se aliara con Styles para que pueda retener. Ganador: Styles”.

Diego Del Val: “Nuevo combate de ambos luchadores, que pondrá fin al feudo. Shane Mcmahon será el árbitro especial. Imagino que AJ Styles retendrá el cinturón una vez más”.

Óscar García: “Llegó el momento de terminar con la patata caliente en la que se ha convertido el Campeonato de los Estados Unidos los últimos meses. AJ Styles retendrá el título en un combate en el que intervendrá de una forma u otra Shane McMahon”.

Fernando Murillo: “Espero un gran combate, quizás el mejor de la noche. Lo tiene todo, dos grandes luchadores y un árbitro especial que no esta metido a calzador como en otras ocasiones. Seguramente Shane participe en el combate, pero me parece que no será clave para que AJ Styles retenga”.

Foto: WWE.com

John Cena vs. Baron Corbin

Pablo Arrivillaga: “Corbin tendrá muchas razones para descargar su furia contra el 16 veces campeón del mundo, aunque para vencer a Cena le falta mucho al ex Mr. Money in the Bank. Puede dominar la contienda, pero no podrá evitar la derrota en sus manos, porque es John Cena”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Corbin. Después de que Cena le haya costado el maletín, Corbin debería vengarse ganando a John. Dicho esto siempre es complicado apostar en contra de John Cena, porque siempre es posible que nos sorprenda con una de sus victorias”.

Jesús Pascual: "Combate que decidirá si Corbin recibirá un push o no tras perder el maletín en SmackDown. Yo voto a que gana Corbin, además sería anecdótico ver a Cena seguir perdiendo en SummerSlam".

Aida Lorente: “Aquí pueden pasar dos cosas: O que Corbin quede muy over al ganar a Cena, o que pierda y caiga en el pozo sin fondo. Yo creo que pasara la primera. Ganador: Baron Corbin”.

Diego Del Val: “La mala racha de Cena en SummerSlam será aun mayor cuando pierda este domingo ante Baron Corbin”.

Óscar García: “Tras perder el maletín de Money In The Bank por culpa de John Cena me parecería una locura que no ganase Baron Corbin y obtuviese una oportunidad titular por ganarle al 16 veces campeón mundial”.

Fernando Murillo: “Con este combate se sabrá si perder el maletín este martes fue un castigo para Corbin o fue para vender bien una nueva derrota de Cena en SummerSlam. Imagino que Corbin ganará y que su push se mantendrá”.

Foto: WWE.com

Campeón WWE: Jinder Mahal vs. Shinsuke Nakamura

Pablo Arrivillaga: “Una lucha que puede ser sorpresiva para más de alguno, con dos luchadores talentosos que se han ganado muchas oportunidades desde sus llegadas a SmackDown. No dudo que Nakamura haga una lucha de calidad, seguro será superior, pero los hermanos Singh pueden aguar la fiesta al japonés para que el hindú siga como campeón para el próximo PPV”.

Santiago Tomasi: ”Ganador: Mahal. Una vez has decidido darle el cinturón a Mahal, que lo llevé hasta que se enfrente a la cara de la marca. Es evidente que Nakamura nunca va a ser la cara de Smackdown así que confió en que Mahal retenga, aunque sea de forma sucia con la intervención de los Singh o de Khali”.

Jesús Pascual: "La era de Maharaja va a acabar en SummerSlam, debido a que la imagen de Mahal como campeón no está subiendo las ventas en la India. Nakamura se proclamará nuevo campeón y comenzará un reinado largo para él".

Aida Lorente: “Primera vez de Nakamura en una pelea titular y esperemos que sea una victoria más para él. Ganador: Nakamura”.

Diego Del Val: “Nakamura se ha ganado a pulso esta oportunidad por el título. Sin Baron Corbin ondeando por el ambiente con el maletín, todo indica que tendremos a un nuevo campeón de la WWE”.

Óscar García: “Me gustaría ver como Jinder Mahal sale de SummerSlam como campeón de la WWE, pero creo que será Nakamura el que lo haga y se convierta en el primer campeón, reconocido, japonés en la historia”.

Fernando Murillo: “Como ya hiciese en NXT, Nakamura conseguirá el título máxima sin conocer el sabor de la derrota en un combate individual. El luchador nipón se convertirá de esta forma en el primer luchador del sol naciente en conseguir el título máximo de la WWE”.

Foto: WWE.com

Campeón Universal: Brock Lesnar vs. Roman Reigns vs. Samoa Joe vs. Braun Strowman (Lucha Fatal a 4 Esquinas)

Pablo Arrivillaga: “La mejor pelea de la noche, con la amenaza de que Brock Lesnar no seguirá en WWE de perder el título. Aunque mucho se dice que estará en la siguiente emisión de Raw, no creo que continúe su reinado de campeón, en las últimas semanas todo se ha inclinado para Reigns o Samoa Joe, mucho ojo con ambos, que son los que tienen grandes probabilidades, juntos quizás puedan eliminar el obstáculo Strowman de la ecuación para centrar la lucha por el título entre ambos”.

Santiago Tomasi: “Ganador: Samoa Joe. Sería interesante que perdiese el cinturón Brock Lesnar para que se fuese a la UFC, y no hay mejor candidato que Joe. Strowman sigue estando algo verde y Reigns lleva ya demasiados reinados como campeón. No obstante al final lo lógico será que retenga Lesnar y perdamos de vista el título Universal por otros tres meses”.

Jesús Pascual: "Aquí he de decir que cualquiera de los que disputan este combate puede ganar, pero para el beneficio propio y para facilitar la reunión de The Shield, Roman Reigns ganará el combate, terminando la reunión del escudo y cerrando un buen SummerSlam".

Aida Lorente: “En este combate está el factor sorpresa de quién puede ganar. Strowman y Lesnar vienen bastante subidos después del último raw aunque Strowman viene con más credibilidad después de todos los segmentos que ha tenido. Ganador: Lesnar o Strowman”

Diego Del Val: “El plato fuerte de la noche. Una batalla en 4 entre los pesos pesados de la compañía. Se ha hablado mucho de este combate y de que va a haber un nuevo campeón, pero no va a ser así. Brock Lesnar retendrá el cinturón hasta Wrestlemania”.

Óscar García: “El combate más esperado de la noche. El combate más impredecible también. Aunque querría ver a Braun Strowman levantando el gran campeonato rojo de la WWE, me parece que Brock Lesnar retendrá el título y continuará en la WWE”.

Fernando Murillo: “Con la estipulación con tiene todo apunta a que Lesnar retendrá. Si este combate fuese en WrestleMania sería seguro que Lesnar perdía, pero en esta fecha no será así. Si por un casual Lesnar no ganase, mi favorito sería Samoa Joe”.