Shawn Michales: ¿Un combate más?

Hace un mes, llegaron noticias de que se estaba especulando que Shawn Michaels saliera del retiro para un combate más. Esta noticia fue emitida por Dave Meltzer, que incluso aseguró que WWE le puso delante una oferta al Hall of Fammer de muchos ceros para un combate más.

Todo se acrecentó en la promo que tuvo con The Undertaker hace unas semanas, en las que el Deadman le propuso "volver a calzarse las botas" a lo que HBK le respondió "que estaba retirado". La tensión aumentó hasta tal punto que El Enterrador le confesó que le tenía miedo y que por eso no quería volver a meterse en el ring.

Todo esto nos lleva al Super Showdown. Triple H vs The Undertaker, Last-time ever. Shawn Michaels y Kane en las respectivas esquinas de sus amigos. Una vez terminado el combate, Hunter victorioso le dió la mano al DeadMan en señal de respeto y ambos se fundieron en un abrazo para que posteriormente las cuatro leyendas levantaran sus respectivos brazos y que todo el Universo WWE aplaudiera a sus ídolos.

Pero lo más sorprendente vino después. Undertaker y Kane golpearon por detrás a los ex miembros de DX. Triple H recibió un Tombstone en el medio del ring por parte de Taker y Michales fue estampado después de un Chokeslam en la mesa de los comentaristas.

Todo esto dejo anodadado al público y espectadores. ¿Que significa todo esto? ¿Brothers Of Destruction vs DX ? Parece ser que en las próximas semanas saldremos de dudas y con Crown Jewel dentro de unas semanas, todas las posibilidades están abiertas. Más que nunca.