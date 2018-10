Previa Monday Night RAW 22/10/2018

USA Network emite un nuevo episodio de la marca roja desde el desde el Dunkin Donuts Center de Providence, R siendo este el último RAW antes del PPV exclusivo femenino de Evolution y a poco más de una semana de Crown Jewel.

¿Punto y final para The Dogs of War? Tras el ataque de Strowmann a Ziggler y de McIntrye a Braun, parece ser que el stable se ha acabado. Esta noche sabremos más del porqué de este ataque. Parece ser que la derrota ante The Shield en el main event de la semana pasada ha sido la gota que ha colmado el vaso.

¿Dean Ambrose sigue siendo un hermano más? Después de perder contra Ziggler la semana pasada y no haber podido entrar en el torneo World Cup de Crown Jewel, se mostró molesto con Roman Reigns y Seth Rollins, pero demostró su lealtad en el evento principal de esa misma noche.

Bobby Lashley vuelve a sembrar el pánico. Después de lesionar varios mesas a Kevin Owens parece haber puesto sus ojos sobre Tyler Bate. Después de un careo contra Finn Bálor todo parece que será su próximo objetivo.

Elias fue interrumpido la semana pasada por Apollo Crews cuando estaba en medio de su particular show y se llevó una brutal paliza.

¿Nuevo episodio entre las Bellas y Ronda Rousey? Con Evolution dentro de 6 días, la rivalidad por el campeonato femenino de RAW está en todo lo alto tras las incendiarias palabras de la campeona la semana pasada. Presumiblemente, esta semana Nikki habrá ideado algo para poner nerviosa a Ronda. ¿En que estará pensando?