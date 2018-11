Fácil triunfo de los Saints sobre los Falcons

Cerrando la jornada de tres partidos de “Acción de Gracias en la NFL” se enfrentaron los Atlanta Falcons y el mejor equipo de la NFL, los New Orleans Saints. Fue un cómodo triunfo para los Saints por 31-17. La figura del encuentro fue el mariscal de campo de New Orleans, Drew Brees. Brees finalizó el partido completando 15 de sus 22 lanzamientos para un total de 171 yardas y 4 anotaciones. El match se disputo en el Superdome, de la ciudad de New Orleans, donde los ganadores realizan sus partidos cuando juegan en condición de local.

New Orleans empezó con todo el partido y ya en la primera serie del encuentro llego a la primera anotación del partido. Acarreos de Alvin Kamara de 18 y 9 yardas respectivamente posicionaron a los Saints en terreno rival. Dos jugadas más tarde, el mariscal de campo Drew Brees conectó un pase de 28 yardas con el receptor Tommylee Lewis para lograr la primera anotación del encuentro y poner arriba a su equipo por 7-0.

La defensa de los locales también comenzó enchufada como su ofensiva, y en la primera serie ofensiva visitante consiguieron arrebatarle el balón a los Falcons. El profundo Marcus Williams realizó una estupenda jugada al embolsar al mariscal de campo, Matt Ryan y en esa esa embolsada provocó que Ryan pierda el balón que fue recuperado por el mismo Williams.

Lamentablemente, este balón recuperado no pudo ser eficaz en puntos ya que en la serie siguiente, Brees fue interceptado por el profundo Damontae Kazee que depositó a los Falcons en terreno rival. Y a diferencia de los Saints, los Falcons si capitalizaron este recupero en puntos. El pateador Matt Bryant efectuó de manera positivo un gol de campo de 32 yardas y achicó el marcador a solo 4 puntos.

El segundo cuarto fue todo del equipo local. En este cuarto, Los Saints realizaron 10 puntos mientras que los Falcons no consiguieron ningún punto. Will Lutz consiguió un gol de campo de 22 yardas que estiro la diferencia a siete puntos. Y en su serie siguiente y antes de terminar la primera mitad, los Saints lograron su segunda anotación de la noche mediante un pase de Brees al receptor Austin Carr de 11 yardas. Vale comentar que New Orleans llegaron a esa posición en el campo gracias a varias corridas de Alvin Kamara y Mark Ingram. La primera mitad termino 17-3 para los Saints

El tercer cuarto empezó con la misma tesitura de la primera mitad, con amplio dominio de los locales, por esta razón no resultado extraño que a mediados de este cuarto los Saints hayan realizado su tercera anotación de la jornada. Un pase de 20 yardas de Brees al ala cerrada Benjamin Watson y tres corridas de Alvin Kamara situaron a los Saints en la yarda 25 rival. En esa yarda, Brees realizó un pase de anotación con el otro ala cerrada del equipo, Dan Arnold y puso el tanteador 24-3 a favor de los Saints.

Finalmente, luego de esta anotación, los Falcons lograron reaccionar y ejecutaron su primera serie anotadora. Una bomba de 50 yardas de Matt Ryan al receptor novato Calvin Ridley puso a Atlanta a solo dos yardas de la zona de gol rival. Lugar que llegaron dos jugadas más tarde con otro pase de Ryan a Ridley. El tercer cuarto finalizo con el tanteador 24-10 para los locales.

New Orleans no quería que los Falcons continúe con su reacción y luego de una intercepción de A.J.Klein al mariscal Matt Ryan, logró empalmar una nueva serie anotadora que sentenció el encuentro. Drew Brees se conectó con su receptor K.Kirkwood para acumular su cuarta anotación de la noche y poner el partido 31-10. Solo quedaba tiempo para que Atlanta efectué su segunda anotación de la noche gracias a un pase de Ryan al corredor Tevin Coleman y poner los números cifras definitivas al encuentro (31-17)

Con este triunfo, los Saints acumulan un record de 10 victorias (todas consecutivas) y una derrota que lo posicionan en la primera posición de su División y además lo colocan como mejor equipo de toda la Conferencia Nacional que significaría que todos los partidos de playoff los dispute en condición de local.

La próxima fecha enfrentarán en condición de visitante a los Dallas Cowboys, líderes de la División Este de la Conferencia Nacional en el partido de jueves por la noche. Los Cowboys vienen de tres triunfos de manera consecutiva. La llegada del receptor Amari Cooper le dio otra dimensión al ataque vaquero por lo cual será un gran partido y tranquilamente podría ser un partido de playoff.

Para los Falcons es una derrota que los aleja de la lucha por entrar a los playoff. Poseen un record de 4 ganados y 7 perdidos, por lo tanto si quieren tener un mínimo chance de poder ingresar a la postemporada deberá ganar todos sus encuentros. Su próxima rival serán los Ravens de Baltimore que vienen de dos triunfos consecutivos. Con el novato Lamar Jackson al comando de la ofensiva de Baltimore, los Ravens son un equipo netamente terrestre muy difícil de defender. Si Atlanta no frena el ataque terrestre no podrá ganar el encuentro.

Kamara y Ingram festejan el triunfo comiendo un pata del pavo (foto New Orlenas Saints)

Estadísticas Individuales de los New Orleans Saints

Pasando

D.Brees 15-22, 171 yds, 4 TD, INT

Corriendo

A.Kamara 14 acar, 89 yds.

M.Ingram 11 acar, 52 yds.

Recibiendo

D.Arnold 4 rec, 45 yds, TD

M.Thomas 4 rec, 38 yds

T.Lewis 1 rec, 28 yds, TD

Estadísticas individuales de los Atlanta Falcons

Pasando

M.Ryan 35-47, 377 yds, 2 TD, INT

Corriendo

M.Ryan 2 acar, 16 yds.

T.Coleman 8 rec, 6 yds.

Recibiendo

J.Jones 11 rec, 147 yds-

C.Ridley 8 rec, 93, yds, TD

M.Sanu 4,74 yds,