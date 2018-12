Anuario VAVEL 2018: Campeonato Universal: el dominio de Brock Lesnar

A pesar de que este título tiene una importancia mundial, no ha estado muy presente a lo largo de este 2018, puesto que, hasta la fecha, sólo se ha defendido 8 veces (10 incluyendo los house shows), siendo el año con menos defensas titulares de un campeonato estelar de WWE

Empezó el año con Brock Lesnar como campeón desde Wrestlemania 33 y la primera defensa fue en Royal Rumble, el cual defendería el cinturón frente a Braun Strowman y Kane, saliendo victorioso después de varios F5 al monstruo rojo. Después tuvo otras dos defensas no televisadas en house-shows frente a Strowman y Kane, reteniendo en ambas con éxito.

Posteriormente, Lesnar no defendería el campeonato hasta Wrestlemania 34, donde se enfrentaría a Roman Reigns (el cual consiguió la plaza estelar ganando un combate en la cámara de la eliminación), y nuevamente salió victorioso tras un combate regular, el cual recibió una calificación de tres estrellas por el Wrestling Observer.

En ese momento se dudaba si Lesnar continuaría en WWE por una oferta de UFC de pelear frente a Daniel Cormier por el campeonato máximo de la empresa de artes marciales mixtas, y al final se prolongó dicha contienda. Lesnar defendería de nuevo ante Reigns en Greatest Royal Rumble (el primer pay per view en Arabia Saudí) en un Steel Cage y de nuevo volvió a retener con éxito a pesar de tener un final polémico: Reigns aplicó un spear sobre Lesnar destrozando la jaula y saliendo los dos del ring, siendo el samoano poniendo primero los pies fuera, pero se le dio la victoria a Lesnar. La lucha obtuvo una calificación de una estrella, considerado hasta el momento como el peor combate por el campeonato universal en su historia.

Después del evento, se forzó al excampeón de UFC que apareciera en los shows de RAW, porque si no sería despojado del campeonato. Lesnar apareció algunas veces, pero solo por minutos, generando aún más rechazo hacia su personaje. Se le dio otra oportunidad a Reigns después de derrotar a Bobby Lashley en el RAW posterior a Extreme Rules para luchar ante Lesnar en SummerSlam. El 11 de junio Lesnar se convirtió en el luchador con el reinado más largo con un campeonato mundial de la era moderna, superando ese día los 434 días que estuvo CM Punk con el campeonato de WWE. Sin embargo, en SummerSlam Reigns acabó con el reinado de Lesnar (acumulando un total de 504 días como campeón), derrotándolo con un Spear antes de que este le propiciará un silletazo directo a la cabeza. El combate recibe una puntuación de dos estrellas y media.

En el RAW postSummerslam Reigns puso en juego el título ante Finn Balor, derrotándolo en el evento principal antes de que Strowman viniera a interrumpirlo para intentar canjear el maletín Money in The Bank, pero fue interrumpido por Dean Ambrose y Seth Rollins, volviendo a reunir a The Shield. Defendería el campeonato de nuevo frente a Braun Strowman en Hell in a Cell, en un combate de jaula infernal gracias al canjeo previo de Strowman. El combate acabaría sin resultado después de que Lesnar volviese a la programación destrozando a los dos luchadores con una silla y Paul Heyman atacando al árbitro especial Mick Foley con un spray. El combate obtuvo una calificación de tres estrellas y un cuarto.

Después tuvo otras dos defensas titulares frente a Baron Corbin en dos episodios de RAW, reteniendo y humillando al retador en ambas con éxito. Sin embargo, llegaría el 19 de octubre uno de los momentos más duros para Reigns, y es que volvió a padecer leucemia y tuvo que dejar vacante el título para poder luchar contra ella, disolviendo The Shield una vez más.

Por esto, se decidió que el campeonato se defendería entre Braun Strowman y Brock Lesnar en el segundo evento de WWE en Arabia Saudí: Crown Jewel. En dicho evento Lesnar destrozó a Strowman después de varios F5, consiguiendo el campeonato por segunda vez siendo el primero en ganarlo dos veces, en un combate que sería calificado con sólo una estrella, teniendo una construcción pobre y una mala reacción del público.

Desde entonces, no se ha vuelto a defender el campeonato, el cual se volverá a poner en juego el próximo Royal Rumble.