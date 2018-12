Anuario VAVEL 2018: Campeonatos por parejas de NXT: Undispiuted!

Los cinturones por parejas de NXT han sido motivo de muy buenos combates en este 2018, en parte gracias a Undispiuted Era y los combates que han ofrecido en los TakeOver.

El cuatro de enero fue la primera defensa titular de los campeonatos en un show no televisado entre los campeones Kyle O´Reilly y Bobby Fish contra Aleister Black y Roderick Strong, en el cual retuvieron los campeones. Después, en varios shows tampoco televisados se enfrentaron contra War Machine, Angelo Dawkins y Montez Ford y la pareja de Nick Miller y Shane Thorne.

Su primera defensa televisada fue en el primer TakeOver del año en Filadelfia contra Authors Of Pain, como parte de la revancha por dichos títulos, y los campeones consiguieron retener los títulos a duras penas. El combate conseguiría una calificación de tres estrellas y media.

Seguirían defendiendo los campeonatos en diferentes shows contra rivales diferentes antes el TakeOver previo a Wrestlmania: contra War Machine, AOP, Angelo Dawkins y Montez Ford, Steve Cuttler y Wesley Blake, ...

Entonces antes de TakeOver: New Orleans AOP atacaron por la espalda a los campeones y dejaron fuera de circulación de manera legítima a Booby Fish, lesionándolo de gravedad, así que para el combate tuvo que ser sustituido por Adam Cole. En el evento, Adam Cole llegaba cansado tras ganar previamente el campeonato norteamericano de NXT en el primer combate del show y por tanto con desventaja para defender los campeonatos frente a AOP y la pareja de Pete Dunne y Roderick Strong. El combate se mantuvo parejo hasta que AOP dejaron fuera de combate a Adam Cole estrellándolo contra una mesa. Parecía que la pareja de Dunne y Strong se llevaría la victoria, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, Strong traicionó a su compañero en el momento más decisivo, cogíendolo por la espalda y aplicando su finisher para que O´Relly pudiera hacer el conteo y que Undispiuted era pudiera retener los campeonatos. Entonces Strong se unió al grupo y se autoproclama nuevo campeón por parejas de NXT, aunque sin que Bobby perdiera el campeonato por pertenecer al mismo grupo. Por esto salieron campeones y también ganaron la final en memoria a Dusty Rhodes.

Siguen defendiendo en house shows contra War Machine, Angelo Dawkins y Montez Ford, Moustache Mountain, The Revival, contra Pete Dunne y Tyler Bate en un evento en Inglaterra, contra Danny Burch y Oney Lorcan en un evento en Bélgica, ...

Sin embargo, en un evento de Inglaterra que estaban involucrados los talentos de NXT UK el 19 de junio, Undispiuted Era defendían los títulos frente a Moustache Mountain. En este combate los ingleses se vieron muy superiores al grupo y consiguieron vencerles y así convertirse en nuevos campeones por parejas. Acabaron con un reinado de 202 días.

A pesar del combate, en un show posterior celebrado el 21 de junio, dos días después del evento en Londres, recuperaron los campeonatos dejando como un pequeño reinado de transición de Moustache Mountain.

Después de este pequeño desliz siguieron defendiendo los campeonatos en diferentes shows de Estados Unidos contra toda la división de parejas de NXT, arrasando en cada combate con creces. Tuvieron dos combates frente a War Machine y los War Raiders que ambos acabaron con victoria para los aspirantes, pero por descalificación. Se enfrentaron a Moustache Mountain en el TakeOver de Brooklin en su cuarta edición y volvieron a vencerles por goleada, aunque usando tácticas sucias. El combate obtuvo una calificación de cuatro estrellas y media.

Siguieron defendiendo hasta la fecha en cuatro ocasiones contra War Raiders en eventos no televisados, casi todos los combates con victoria de los aspirantes por descalificación. También han defendido contra War Machine en varias ocasiones hasta el 9 de diciembre.

Han tenido un montón de defensas no televisadas para potenciar la marca NXT, ofreciendo shows cada semana, defendiendo los campeonatos prácticamente cada semana y, sobre todo, ofreciendo luchas básicas para satisfacer al escaso público que asistía a los eventos. Lo mejor de estos campeonatos ha sido los combates en los TakeOver, sumando tres combates con más de cuatro estrellas, en algunas ocasiones rozando las cinco estrellas. Undispiuted Era han cargado con la división de parejas durante el 2018, y no se puede dudar que han hecho un buen trabajo, no sólo como performers, sino como equipo.