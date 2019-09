Pavel Bure, el cohete ruso 

Las discusiones sobre el talento de Pavel Bure siempre inspiran una cantidad increíble de elogios. Las canciones fueron escritas después de su llegada, los fanáticos estaban tan emocionados que 2000 de ellos observaron su primera práctica con los Vancouver Canucks el 3 de noviembre de 1991 y nadie parecía tener suficiente del cohete ruso. Todo esto para un adolescente de menos de seis pies de altura que se convertiría en el primer icono deportivo de la ciudad.

Bure era un calibre raro: alguien que podía romper los juegos de par en par, marcar goles por su cuenta y hacerlo todo a velocidades que nunca se volverán a ver. El unísono general durante mucho tiempo con respecto a los jugadores de NHL fue cuanto más grande, mejor. Bure nunca fue el atleta más grande en el hielo, pero siempre fue el mejor. Se le considera fácilmente el mejor robo de draft en la historia de los Vancouver Canucks, llegando al puesto 113 en general en el draft de 1989.

El viaje de Bure a la NHL

Antes de atarse los patines en Norteamérica, los obstáculos le impedían superar. Después de que Alexander Mogilny desertó para jugar para los Buffalo Sabres en 1989 y Sergei Federov para los Detroit Red Wings al año siguiente, Bure voló a Los Ángeles en septiembre de 1991 con su padre Vladimir y su hermano Valeri Bure. Primero, los equipos no estaban seguros de si Bure era libre para ser reclutado después de la tercera ronda de 1989 porque su elegibilidad estaba destinada a ser en 1990.

Mike Penny, el cazatalentos de Vancouver, descubrió que había jugado en partidos internacionales y de exhibición adicionales permitiendo que sea elegido tarde. Otros equipos presentaron quejas y el Ejército Rojo Central todavía lo tenía bajo contrato. Cuando se mostraron las hojas de juego que representan su participación en los partidos adicionales y se pagaron $ 250 mil dólares a la Federación Soviética de Hockey sobre Hielo, Pavel Bure fue oficialmente un Vancouver Canuck.

Bure tras su selección de draft en 1989. | Foto: Denise Howard.

Primeros segundos en NHL

Su debut se produjo dos días después de su práctica de apertura y le mostró al mundo lo que tenía para ofrecer en el primer turno. Aunque no hubo puntos, Bure creó una serie de jugadas llamativas desde un extremo de la pista hasta el otro. Cliff Ronning, su rival ese día, recuerda ese momento con gran detalle: “Incluso las personas en el banco, nuestro equipo, todos se pusieron de pie. Nunca había visto a un chico patinar tan rápido, tan confiado e ir de punta a punta. No sé si volverás a ver lo rápido que patinó. No sé qué tan rápido iba. No creo que nadie haya patinado tan rápido. No creo que haya patinado tan rápido él mismo después. Eso fue una locura, esos segundos".

Pavel registró 34 goles y 60 puntos en solo 65 juegos para ganar el Trofeo Calder Memorial (novato del año) de 1992. Las temporadas consecutivas de 60 goles seguirían con una aparición en el Juego de Estrellas en ambos casos. Wayne Gretzky y Mike Bossy son los dos jugadores en la historia que anotaron más goles en sus primeros tres años profesionales.

Bure en el aeropuerto el 3 de junio de 1994, durante los Stanley Cup Playoffs. | Foto: Jeff Vinnick.

Los Canucks en la final

Gane, pierda o empate, no le importó a los seguidores de los Vancouver Canucks porque mirar a Pavel Bure valía el precio de la entrada. En la postemporada de 1994, condujo al equipo al séptimo partido de la final de la Stanley Cup con 16 goles y 15 asistencias en 24 compromisos. En el camino, Bure marcó quizás el gol más memorable en la historia de Canucks en la primera ronda frente a Calgary.

En una escapada, fingió revés antes de ir a la derecha con la rapidez de un rayo para enviar a Mike Vernon y las llamas en el segundo tiempo extra del séptimo juego. Desafortunadamente para el nativo de Moscú, sus esfuerzos no fueron suficientes para ganarle un título a Vancouver, ya que se quedaron cortos ante los New York Rangers.

El fin de los Canucks de Bure

Debido a una temporada acortada en 1994-1995, Bure jugó 44 juegos con Vancouver, sumando 43 puntos. Al cambiar su número de 10 a 96 al año siguiente, Bure experimentó más alteraciones de las que hubiera preferido; las lesiones en la rodilla estaban empezando a ver su camino hacia su condición, jugó 78 juegos en el transcurso de dos temporadas. Competía lesionado en 1997 con un problema en el cuello, aún así, el cohete ruso logró 55 puntos en 63 juegos. Bure decidió regresar al No.10 en su camiseta después de dos campañas plagadas de lesiones con 96 en su espalda.

Supersticioso o no, resultó una decisión acertada ya que Pavel marcó 51 goles y 90 puntos en lo que sería su último año con la organización Canucks. Exigiendo abandonar el club por razones personales, no se reportó a las prácticas y continuó esperando ya que la nueva temporada estaba en marcha. A mediados de enero de 1999, Bure fue cambiado a los Florida Panthers en un acuerdo que involucró a siete jugadores y dos selecciones de draft.

La casaca #10 de Bure en el Rogers Centre, arena de los Canucks. | Foto: Kyle Pearce.

La pantera Pavel Bure

Bure anotó 13 goles en 11 juegos con los Panthers, pero fue dejado de lado con dos problemas simultáneos de rodilla que le impidieron seguir compitiendo. Un Bure sano regresó en 1999-2000 para dominar con 58 goles y ganar su primer Trofeo Rocket Richard (en el momento en que fue el líder anotador de la liga con Vancouver, el trofeo aún no se había presentado). Los 58 goles y 94 puntos establecieron récords de franquicia con los Panthers. Mejorando su total de goles el próximo año a 59, capturó su segundo honor consecutivo de Rocket Richard y anotó sorprendentemente el 29.5% de los goles de Florida durante toda la temporada. Los problemas en la ingle y una conmoción cerebral paralizaron a Bure en 2001-02 y lo llevaron a 56 juegos. Uniéndose a los Rangers en marzo, un gol por partido fue como terminó el año.

16 de noviembre de 2001. Bure con el #10 y parche de capitán con los Panthers. | Rick Stewart.

El fin de su carrera

El tiempo restante de Bure en la liga concluiría la siguiente temporada después de 39 juegos. Se reparó una rotura del menisco en su rodilla izquierda, pero falló en un examen médico antes de la temporada 2003-2004 y finalmente se jubiló el 1 de noviembre de 2005. Tres medallas de oro, tres de plata y dos de bronce estaban en sus credenciales internacionales para Rusia al final de su carrera. Lamentablemente, Bure no pudo terminar su carrera de acuerdo con sus deseos; tenía 34 años cuando llegó el momento de dejarlo, pero el tanque de gasolina estaba lejos de quedar vacío.

Pavel Bure y Mario Lemieux. | Foto: Ward Perrin.

Pavel Bure en el NHL de hoy

Las nuevas reglas de la NHL fueron hechas para jugadores como Bure. A los defensores se les concedió una vez el permiso de agarrar a los delanteros. Los pases de dos líneas no estaban vigentes, pero esas reglas no hicieron que fuera más fácil contenerlo. Nadie se imagina lo que pudo haber logrado en el juego abierto de hoy. La velocidad mata. Nadie tenía más velocidad que Pavel Bure. A pesar de ser obstaculizado por las lesiones, Bure dejó su marca en la liga como un cazador furtivo de porteros; uno de los más grandes de la historia. El Salón de la Fama del Hockey sin duda lo llamará en algún momento. Las palabras no pintan la imagen completa, pero le hacen honor a la carrera del cohete ruso.