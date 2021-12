El COVID golpea de nuevo a la NHL

Parecía que el deporte vivía casi ajeno al coronavirus, pero las últimas semanas han devuelto a la realidad a prácticamente todas las disciplinas alrededor del mundo y la NHL no se escapa. La liga no va a dejar pasar más tiempo y volverá a implementar los protocolos que siguió la temporada pasada, según contó Darren Dreger, periodista de la TSN.

Todavía no es oficial y la intención no sería hacerlo indefinido, pero sí actuar para cortar, o al menos reducir, el gran número de casos que se están produciendo. Hasta 25 jugadores dieron ayer positivo y se anunció que todos los partidos de Calgary, que tiene nueve contagiados, están aplazados hasta el 16 de diciembre. Además, tampoco se jugó esta noche el partido entre Minnesota y Carolina por el brote en los Hurricanes. Sin embargo, lo que no se plantean desde ningún estamento de la NHL es parar la liga.

También se siguen dando casos curiosos como el de Tucker Poolman. El defensa de los Vancouver Canucks fue sacado de la pista tras haber jugado poco más de cinco minutos. No regresó y la razón fue que entró a la lista de positivos por COVID. Igual sucedió con Morgan Frost, el jugador de los Philadelphia Flyers, que apareció fugazmente en el primer periodo y no volvió más.

La presencia en el torneo olímpico, en peligro

¿Y los Juegos Olímpicos qué? Después de toda la polémica de los últimos años, ahora parece poco probable que los jugadores de la NHL estén en Pekín el próximo febrero. Con las cuarentenas en el centro del huracán, la Asociación de Jugadores ya ha mantenido dos reuniones para tratar este asunto y hoy por la noche tendrán una tercera, aunque las expectativas apuntan a que no viajará nadie. No obstante, el Mundial Junior que se celebrará en Alberta y arrancará estas próximas Navidades, va hacia delante sin mayor problema.

Hoy se disputará la jornada al completo de la NHL, pero solo serán tres partidos: Arizona Coyotes – New York Rangers, Chicago Blackhawks – Washington Capitals y Anaheim Ducks – Seattle Kraken.