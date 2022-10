Guía VAVEL Minnesota Wild 2022/23: Sigue la revolución Kaprizov

Minnesota Wild

Fundación: 2000

Stanley Cup: 0

Títulos de conferencia: 0

Títulos de división: 1 (2008)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: Dean Evason

Arena: Xcel Energy Center, 17.954 espectadores

Foto: wikipedia

Minnesota Wild se ha convertido en una potencia dentro de las franquicias de la NHL, aunque tienen asuntos pendientes, llevan dos temporadas saliendo a las primeras de cambio de los playoff y toca vencer ese reto. No hay dudas de que en temporada regular el equipo va a rendir, y de que incluso si los vientos soplan a favor, pueden disputarle el liderato de la división a los favoritos Colorado Avalanche, pero donde se construyen las leyendas es en las eliminatorias que llevan a la Stanley Cup, y ahí todavía hay algo que demostrar.

Pero la temporada es larga y el cierre del mercado de traspasos en marzo puede traer piezas que refuercen el equipo, pero hoy día, Minnesota Wild está en el lugar de romperle la temporada a algún favorito antes del de candidato legítimo al título.

De momento Kirill Kaprizov es la gran súper estrella y el hombre franquicia de este equipo, pero esta temporada tiene el aliciente de ver por fin con los mayores a Marco Rossi. El austriaco tras sus problemas de salud en 2021, ha firmado una buena temporada en el filial de Iowa, y parece estar listo para mostrar las credenciales que le valieron su elección en primera ronda por los Wild.

Este equipo tiene las ideas claras y se ha movido poco en la pretemporada por ello, traspasando a Kevin Fiala a Los Angeles ante la imposibilidad de firmar una extensión de su contrato en la agencia libre, y trayendo a Gustavsson a cambio de un Cam Talbot que con la llegada de Marc-André Fleury había perdido su sitio en el equipo.

Altas/Bajas

Altas: Filip Gustavsson (G)

Bajas: Kevin Fiala (F)

Plantilla 2022/23

Portería

Cambio total de actores respecto a la temporada pasada, Marc-André Fleury llegó el pasado mes de marzo desplazando de la titularidad a Cam Talbot que había sido titular hasta ese momento y que tuvo que ceder ante el estatus estelar de “The Flower”. Este afronta su primera temporada completa con el equipo, y aunque a sus 37 años aún sigue capacitado para jugar un buen número de partidos, necesitará un suplente que de el nivel. El elegido es Filip Gustavsson, que viene de Ottawa a cambio de un Cam Talbot que busca huir de calentar banquillo tras Fleury.

El cancerbero sueco solo trae 27 partidos de experiencia, pero es de esperar que con más número de partidos, la tutela de Fleury y jugar con un equipo que aspira a grandes metas, sea capaz de mejorar sus números anteriores.

Marc-André Fleury

Filip Gustavsson

Defensa

La columna vertebral de la defensa recaerá en dos clásicos de la franquicia, Matt Dumba y Jonas Brodin, serán ellos los que consuman la mayor parte de minutos en el hielo entre sus compañeros de línea. Una pareja en la que Brodin y su capacidad defensiva son capaces de romper el ataque enemigo y Dumba con su capacidad de conducción y pase de llevar esos discos recuperados a zona contraria y convertirlos en oportunidad de gol.

Pero Spurgeon tampoco anda corto como amenaza a la portería contraria y Goligoski sigue dando el toque de veteranía que toda defensa necesita.

Así pues hay un grupo sólido de blueliners para respaldar a la portería entre los Wild.

Jacob Middleton - Jared Spurgeon

Jonas Brodin - Matt Dumba

Alex Goligoski - Calen Addison

Matt Dumba | Foto: NHL.com

Delantera

Kirill Kaprizov es la estrella polar que guía el ataque de los Wild, su presencia o no determina de manera decisiva el desempeño del ataque. Y no se conforma con eso, su presencia en el hielo también ha mejorado el juego y las cifras de sus compañeros de línea, Ryan Hartman y Mats Zuccarello.

Como ya es habitual, Joel Eriksson Ek, junto a Jordan Greenway y Marcus Foligno, forman una línea capaz de con su habilidad defensiva, cortocircuitar a cualquier rival.

En el bottom six atentos como no, al ya mencionado Marco Rossi, y a otro joven que genera expectativas, Matt Boldy. Con un top six bastante cerrado le toca a Boldy jugar en las líneas bajas de la delantera, y esta temporada, tras la salida de Kevin Fiala, se convierte en la cabeza de línea, un desempeño que recaía en el suizo y ahora le pone en el punto de mira cuando salte al hielo, pero eso puede ser beneficioso de cara a convertirlo en el jugador de gran talento que necesita el equipo.

Kirill Kaprizov - Ryan Hartman - Mats Zuccarello

Jordan Greenway - Joel Eriksson Ek - Marcus Foligno

Brandon Duhaime - Frederick Gaudreau - Matt Boldy

Connor Dewar - Marco Rossi - Tyson Jost

Kirill Kaprizov | Foto: NHL.com

