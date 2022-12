Avalanche y Blue Jackets, golpeados por las lesiones

Colorado y Columbus no están firmando una temporada a la altura de las expectativas y, ahora, tendrán que afrontar diferentes periodos de tiempo con sendas bajas de severa importancia.

Nathan MacKinnon, que suma 26 asistencias y 34 puntos en lo que va de campaña, estará fuera durante un mes. Abandonó el último partido frente a los Flyers cuando transcurría el choque por el ecuador del primer periodo. Lo hizo tras mostrar signos de dolor después de un disparo a puerta. Ahora ya se conoce que es una lesión en la zona superior del cuerpo, aunque no se conocen más detalles.

El canadiense es una de las piezas clave en el esquema de Jared Bednar, cuyo trabajo se está viendo continuamente mermado por las lesiones. “Estamos perdiendo un chico por partido, todos importantes para nosotros”, señaló el técnico. Además de MacKinnon, Colorado tiene hasta ocho jugadores en la enfermería:

Valeri Nichushkin (delantero)

(delantero) Evan Rodrigues (delantero)

(delantero) Shane Bowers (delantero)

(delantero) Gabriel Landeskog (delantero)

(delantero) Darren Helm (delantero)

(delantero) Josh Manson (defensa)

(defensa) Bowen Byram (defensa)

(defensa) Kurtis MacDermid (defensa)

Los Avalanche, que solo han ganado uno de sus últimos cuatro partidos y son cuartos en la División Central, visitarán a los Boston Bruins esta madrugada. Para este choque han llamado a tres atacantes para sustituir a MacKinnon, además de un zaguero:

Sampo Ranta , delantero: 4 partidos con Colorado, 0 goles.

, delantero: 4 partidos con Colorado, 0 goles. Ben Meyers , delantero: 3 partidos con Colorado, 1 gol.

, delantero: 3 partidos con Colorado, 1 gol. Callahan Burke , delantero: sin experiencia en la NHL, pero con 11 puntos en 21 partidos esta temporada en la AHL.

, delantero: sin experiencia en la NHL, pero con 11 puntos en 21 partidos esta temporada en la AHL. Andreas Englund, defensa: 6 partidos con Colorado, 1 asistencia.

Jakub Voracek | Fuente: NHL.com

Voracek se pierde toda la temporada

Peor suerte ha corrido el jugador de los Columbus Blue Jackets, que podría no volver a jugar hasta la próxima campaña. “Las posibilidades son muy escasas”, admitió el propio delantero.

Hace ya casi un mes que no se le ve sobre el hielo. Recibió un golpe en la nariz con un stick durante las Global Series disputadas en Tampere el pasado 4 de noviembre y, desde entonces, desapareció del mapa.

A simple vista, pareció un golpe como otro cualquiera en esa situación, pero el mismo jugador checo se ha encargado de explicar qué recomendaciones médicas ha recibido.

“Después de hablar con mucha gente y muchos doctores, hemos llegado a la conclusión de que no estoy capacitado para volver en un corto plazo de tiempo. Me voy a esforzar al máximo, pero puede ser un proceso largo y, de momento, no me veo jugando en un futuro cercano. He tenido muchas lesiones en la cabeza durante el pasado y es algo en lo que tengo que pensar y ser inteligente, y ahora estoy en ese punto”, explicó.

Jakub Voracek, que viene de firmar uno de sus mejores años (56 asistencias y 62 puntos), tiene contrato hasta la temporada 2023/2024, por lo que la retirada no entra en sus planes. “Me gustaría finalizar el contrato. Si puedo hacerlo, estaré contento con ello. En caso de que no, va a estar en mano de los doctores”.

Los Blue Jackets son el segundo peor equipo de toda la NHL con solo 18 puntos en 24 partidos. Además, solo los Flyers (64) han anotado menos goles que Columbus (67) en la Conferencia Este. Ahora, los de Brad Larsen tienen por delante tres partidos seguidos en casa: Buffalo, Calgary y Los Ángeles.