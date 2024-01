Colorado Avalanche se calienta y empieza a dominar la Conferencia Oeste

El Colorado Avalanche es uno de los serios candidatos al título esta campaña en la NHL. El equipo de Jared Bednar entendió como corregir los errores de personal de centros de calidad y este año van con todo por otra Stanley Cup. Nathan MacKinnon quiere su primer Hart Trophy y está haciendo méritos para conseguirlo. Big Mac tiene ya 66 puntos en la temporada con 44 asistencias. El Avalanche es 2do en la Central con 55 puntos sólo 1 detrás de los sorprendentes Winnipeg Jets.

Los Avs tienen marca de 7-2-1 en sus últimos 10 partidos. En casa han sido casi infranqueables con un récord de 17-5-0. El equipo recuerda al de hace años o en específico 2 cuando ganaron el título. La filosofía es de un equipo con una ofensiva explosiva, movimiento eléctrico del puck de lado a lado y playmakers en las primeras líneas. Además de MacKinnon, Colorado tiene jugadores de élite en ataque como Rantanen, Nichuskin y el defensa todo terreno, Cale Makar.

La gerencia hizo un trabajo estelar en corregir el tema de los centros en el resto de las líneas. Ryan Johansen llegó de los Preds y Ross Colton del Lightning. Ambos han dado mayor profundidad en ataque y ayudado en defensa. El equipo necesitaba pocos retoques pero el tema de los centros fue lo que les costó la vergonzosa eliminación en playoff ante el Kraken.

MacKinnon y Makar son jugadores generacionales en un equipo repleto de armas en ofensiva

Nathan MacKinnon es un jugador que cambia partidos y uno que será hablado por muchos años. MacKinnon es el mejor centro de primera línea de la liga. Nathan tiene ya 66 puntos (sólo Kucherov de TB tiene más en la NHL) en la campaña gracias a 44 asistencias y 22 goles. La cuota goleadora no es tan alta pero si la de asistir a compañeros como Mikko Rantanen y el renacido Jonathan Drouin. MacKinnon tiene la mezcla perfecta de poder en su skating además de la habilidad y velocidad para finalizar las jugadas.

MacKinnon sólo irá mejorando su cuota de goles y eso es lo que hace más temible a los Avs. Nathan tiene 5 power play goals y es un rubro donde también aumentará sus números. Mikko Rantanen (51 puntos) es el winger ideal para acompañar a Big Mac. Rantanen ha sido clutch con 5 goles para ganar partidos. La 2da línea es comandada por el tanque ruso Valei Nichuskin que tiene 20 goles y 20 asistencias. Ross Colton sólo tiene 17 puntos pero el ex Tampa ha ayudado en la labor sucia.

En defensa, Cale Makar quiere ganar otro Norris Trophy. El mejor skater del equipo además de MacKinnon en el equipo, es el defensa ex de UMass en el college. Makar es 3ero en puntos en el equipo con 48. El aporte de asistencias de Makar es tremendo y ningún defensa en la NHL se le equipara en ese aspecto. Makar muchas veces parece un forward por su gran instinto en ataque. Además en defensa es tan disciplinado que apenas tiene 12 penalty in minutes en lo que va de temporada. Makar tiene magia en su stick y será el mejor defensa two way en la NHL por muchos años.

Georgiev ha hecho un buen papel en la portería pero la defensa debe permitir menos goles

El único problema de Colorado es la cantidad de goles que recibe. El equipo de Bednar es el 10mo peor en la liga en goles recibidos con 129. La ofensiva explosiva de los Avs les permite ganar muchas balaceras pero no es lo ideal. Alexander Georgiev en portería ha tenido una sólida campaña con un 2.97 de promedio de goles permitidos por partido. El problema es el resto de la defensiva en permitir tantas scoring chances del contrario a pesar de ser 5tos en contra en tiros permitidos por partido.

Colorado es un buen equipo en el penalty kill siendo 10mos en la liga. El Avalanche seguramente ganará la Central a Winnipeg. Además es probable que terminen con la mejor marca en la Conferencia Oeste por encima de los campeones Golden Knights y los sorprendentes Vancouver Canucks. Este equipo ha hecho los movimientos necesarios para tener una ventana amplia para seguir compitiendo por más Stanley Cups.