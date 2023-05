Toronto sobrevive para jugar un día más

Empezaba la noche fuerte con el primer partido que podía resolver una eliminatoria de segunda ronda y no le faltó emoción, solo un gol separó a los Toronto Maple Leafs de la eliminación y a los Florida Panthers de la final de conferencia.

En Edmonton un partido poco propicio para trasnochadores a esta orilla del Atlántico, los Edmonton Oilers no dieron opción a los Vegas Golden Knights de rascar la victoria en el Rogers Place, dominio de principio a fin de los de Alberta que deja el marcador general de la eliminatoria en tablas.

Tenso partido entre Panthers y Leafs en el feudo de los primeros en Sunrise. Ambos equipos salieron con mentalidad atacante pero sin locuras y lo que es más importante, sin poner en apuros ni a Bobrovsky ni tampoco a Joseph Woll que saltaría al hielo haciéndose con la titularidad que hasta ahora era del lesionado Samsonov.

Tras esos cinco minutos de tanteo ambos equipos llegaban a las inmediaciones de la portería rival pero la presión, bloqueos y esfuerzo defensivo de las defensas impedían que los guardametas tuvieran que emplearse. El partido transcurrió con una ida y vuelta infructuosa constante de modo que el primer periodo prácticamente solo se interrumpió por los obligatorios tiempos muertos televisivos.

No aprovecharon los Panthers su primera superioridad numérica que cerraba el primer periodo para adelantarse, pero los Leafs en el comienzo del segundo no cometieron el mismo error, aunque el gol de William Nylander no llegó de una larga circulación si no de un disco luchado en las vallas por Michael Bunting y que lanzó hacia la pintura azul donde el sueco aprovechó para batir a Bobrovsky.

Ese gol empezó a inclinar lentamente el partido hacia el lado visitante, pero sin convertirse en dominadores absolutos del mismo cerrando el segundo tercio con la ventaja mínima de Toronto.

Los Panthers se exhibieron más ante Woll en el tercer periodo pero no se achantaron los de Toronto que en una buena circulación de disco ante la portería de Bobrovsky finalizaron con un tiro de Marner a media distancia que ponía el 0-2 en el marcador. No dejaron los gatos que se relajaran sus rivales, Reinhart en power play volvía a poner su equipo a tiro de uno.

No vaciló Sheldon Keefe, pidiendo un tiempo muerto que sirvió para asentar a sus jugadores y evitar que el equipo pudiera sufrir algún tipo de resquebrajamiento en la parte final del partido.

Los Leafs mantuvieron su solidez y con ello el resultado, ahora volverán a casa para seguir manteniéndose vivos en la eliminatoria, una circunstancia que para otros equipos sería salvífica, pero que para Toronto no está siendo demasiada beneficiosa esta temporada.

No ha dejado mucho espacio a la imaginación el equipo de los Oilers, ya en el primer periodo dejaron prácticamente cerrado un partido en el que los Golden Knights no tuvieron capacidad de respuesta en ningún momento dejándoles sin el caramelo de poner a los de Alberta entre la espada y la pared con un 3-1 en la eliminatoria.

La proverbial capacidad de anotación de Edmonton hizo mella en la portería de Adin Hill, que era el elegido de Cassidy para la titularidad ya que no podía contar con Brossoit, pero no se pueden cargar las culpas en el portero cuando sus compañeros patinadores no inquietaron a Stuart Skinner que se reivindicó tras ser sacado de la portería en el segundo periodo del partido anterior.

Paseo militar de Edmonton Oilers que ni siquiera necesitó del concurso goleador de sus súper estrellas McDavid y Draisaitl para llevarse el triunfo.

La eliminatoria viaja al T-Mobile Arena, y no será un partido eliminatorio, pero pondrá al ganador a una sola victoria de alcanzar la final de conferencia.