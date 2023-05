Seattle Kraken dio la sorpresa al eliminar a los campeones Avalanche

El Seattle Kraken apenas fue creado el año pasado en la NHL. La nueva franquicia de expansión tuvo una primera campaña complicada en cuanto a récord. Dave Hakstol en su segunda campaña pudo meter al Kraken como Wild Card y ahora estarán en la segunda ronda al eliminar a los campeones Avs. Los visitantes han dominado estos locos NHL Playoffs 2022-2023. Seattle junto a Florida, era el equipo menos favorecido para poder ganar su serie. Al final la contundencia, forecheck y backcheck dieron la victoria a un equipo poco espectacular pero pragmático.

La diferencia en los NHL playoffs puede ser mínima y los detalles definen quien avanza de ronda. El Seattle Kraken siempre anotó el primer gol en todos los siete partidos. El Game 6 en Seattle fue dominado por un Avalanche que hizo recordar a la aplanadora del año pasado. El cycyling y velocidad acabó con el gas del Kraken. En toda la serie Hakstol planteó el partido como el Game 7. Phillipp Grubauer fue estelar en la portería y con eso siempre empieza cualquier plan defensivo. Después el forecheck siempre fue esencial para crear oportunidades arriba. En propia zona el backcheck, poke checks y demás fue espectacular.

Oliver Bjorkstrandy su velocidad dio un gol de rebote para el 1-0. El ex Blue Jacket luego metió el 2-0 en un contraataque. Apenas hubo un power play a favor de Colorado (y en general) en todo el partido. Además por el golpe de Cale Makar temprano en la serie, Seattle perdió a un gran goleador como Jared McCann. El novato Kartye entró en su lugar y fue esencial en el Game 5 con un gol y en el Game 7 apoyando en defensiva.

El Avalanche no era el del año pasado (sin Landeskog, Nichuskin, Manson, Kadri) pero aún así Seattle pudo secar a una gran ofensiva. Rantanen y MacKinnon fueron los all stars de siempre, pero fuera de ellos, el equipo siempre careció de un mejor centro en la segunda línea. Alexander Georgiev no fue tan sólido en portería. Seattle tuvo una gran segunda línea que fue la mejor en la serie. Schwartz, Wennberg y Tanev hicieron el trabajo sucio. Además en los puntos, el equipos se repartió la producción como en la campaña regular.

Seattle supo aguantar la presión de Colorado y fue contundente en el segundo periodo con dos goles

El primer periodo tuvo una presión constante del Avalanche jugando en casa el Game 7. Colorado tuvo 16 tiros por sólo seis del Kraken. Las scoring chances abundaron pero Grubauer mantuvo a Seattle en la pelea. Dave Hakstol sabía el rol que tenía que asumir su equipo en la serie y más en el Game 7 de visita. El Avalanche mereció irse arriba al primer intermedio.

En el segundo periodo, Oliver Bjorkstrand tiró el puck con un backhand al slot bajo. Alex Newhook tocó el puck con su stick y se metió a la portería para el 1-0. El plan defensivo de Hakstol era arriesgado pero funcionó y supo meter al Avalanche en un laberinto. Colorado más agresivo aún hizo que sus defensas subieran más. En un breakaway, Bjorkstrand se fue por el ala y definió con un wrist shot perfecto al palo lejano. El puck pegó en el poste y se metió a la red.

Colorado no se rindió y encontró premio con el gol de Mikko Rantanen en el power play. MacKinnon mandó un slap shot lejano y Rantanen tocó el puck con sus piernas intentando hacer la pantalla cerca del crease. De allí Grubauer siguió salvando a su equipo y al final acabó con 33 paradas. El ex Bolt, Yanni Gourde, tuvo dos asistencias en el partido y es otro jugador subestimado en este equipo de Hakstol. Es la primera ocasión en la historia que un equipo de expansión elimina a un campeón defensor de la Stanley Cup.

El Kraken se medirá a Dallas en la siguiente ronda en un duelo de equipos con similares estilos

El Kraken aguantó el marcador de 2-1 incluyendo un gran challenge de Hakstol. Lehkonen estaba en offside en un gol de Colorado al inicio del tercer periodo. El Avalanche superó en el porcentajde faceoff a Seattle. El Kraken ganó la batalla de hits al dar 46 por 23 de los campeones. Seattle bloqueó 29 tiros y ese sacrificio defensivo fue esencial en el plan de juego.

El equipo del Kraken tendrá una serie segunda ronda muy pareja ante los Dallas Stars. El equipo de DeBoer, Benn y Seguin es altamente defensivo. Seattle tiene un estilo similar. Jake Oettinger de los Stars es un goalie que ya ha demostrado que puede robar partidos en playoff. Además los Stars tienen a un encendido Roope Hintz.

El Kraken al igual que Dallas es un equipo muy contundente en ataque y físico. La Conferencia Oeste tiene a Vegas o Edmonton como grandes favoritos con los actuales brackets. El Kraken quiere repetir lo que hizo Vegas en 2018 al llegar hasta la Cup Final. El estilo defensivo, buen goalie y grinding son la receta perfecta para hacerlo.