El Main event de UFC 299 será por el título del peso Gallo, 135lb. Sean O'Malley defiende su cinturón ante la versión más sangrienta de Chito Vera. Tras una dura derrota contra Corey Sandhagen, el ecuatoriano busca consagrarse como el mejor de la división. La pelea ha sido muy criticada en USA por este motivo, no es la primera vez que un luchador viene de una derrota y recibe una oportunidad por el oro, Stipe Miocic es el ejemplo más reciente tras sufrir un KO por Francis Ngannou.

"Suga" viene de la victoria más importante de su carrera, el TKO a Aljamain Sterling silencio las dudas de los que decían que la decisión contra Petr Yan fue un robo. El estadounidense logró lo que muchos pensaban imposible, reponerse de una dura derrota contra Vera en el mejor momento de su carrera, y volver aún mejor. Sean tiene un récord de 17-1-0, 8 de sus 11 victorias en la UFC vienen por la vía del KO, aunque tiene una gran defensa del derribo como demostró ante el ex-campeón Sterling.

La primera pelea contra Vera le bajó los humos a un O'Malley que ya se veía como la futura cara de la empresa. En un combate muy corto pero intenso, Marlon conecto pronto con patadas al gemelo dejando muy tocado a "Suga". El final llegó tras una serie de combinaciones bloqueadas por Chito y un desafortunado accidente donde Sean se dobló el tobillo. El ecuatoriano aprovechó para conectar con codos directos al rostro y el árbitro se vio forzado a detener la pelea. Desde entonces O'Malley ha estado haciendo campaña para su revancha y retando a Chito cada vez que ha podido. Un evento principal que brilla por su sentimiento de revancha personal y por las aspiraciones de un luchador que lleva más de 16 años persiguiendo el oro.

Revisiting Sean O'Malley vs Chito Vera 1



This Saturday, Sean aims for redemption against Chito, seeking revenge for the knockout defeat from their initial showdown.



Tune in to #UFC299 LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/RVDdcn9S4k