Anuario VAVEL 2016: WWE Cruiserweight Championship, la vuelta de los pesos ligeros

WWE Cruiserweight Championship 2016: La vuelta de los pesos ligeros

Tras más de nueve años en el olvido, la WWE le ha decidido dar un gran protagonismo a los pesos crucero este año, especialmente en el segundo semestre. La compañía de Vince McMahon anunció a principio de años que iba a llevar a cabo durante el verano un torneo especial para los luchadores que pesasen menos de 205 libras (93 kilos).

El torneo tuvo un cupo de 32 luchadores, los cuales se fueron ganando el puesto a través de eliminatorias en sus respectivas empresas de wrestling. La lista de 32 participantes, que intentaron llevarse la gloria de ser el mejor peso crucero del mundo, estaba compuesta por luchadores consagrados, como Brian Kendrick, y de luchadores jóvenes que habían sorprendido en sus respectivas empresas.

El WWE Cruiserweight Classic (CWC), nombre bajo el que discurrió el torneo, tuvo lugar en cuatro grabaciones desde el el Full Sail University de Winter Park, Florida. Durante la emisión del CWC, la compañía norteamericana anunció que los pesos ligeros tendrían un segmento en Raw. Mientras que el día de la gran final del torneo, Triple H anunció que el campeón se convertiría en el primer portador del cinturón de la división crucero de la nueva etapa de la división de la WWE.

El día de la gran final, 14 de septiembre, TJ Perkins salió con el título bajo el brazo tras derrotar en la final al Gran Metalik. Por el camino hasta la final, Perkins había derrotado al gran favorito del torneo Kota Ibushi, y al actual campeón crucero, Rich Swann.

El 19 de septiembre la división crucero hizo su debut en Raw, para anunciar al primer retador al título que Perkins había conseguido días antes. Brian Kendrick ganó la lucha fatal a cuatro de ese Raw y comenzó una rivalidad con Perkins, rivalidad que aún perdura. Tras un mes de rivalidad, Kendrick se alzó con el título en Hell in a Cell tras aplicar el Captain's Hook, provocando que Perkins se rindiera.

Durante el reinado de Kendrick como campeón de la división crucero la compañía anunció la creación de un programa exclusivo para los pesos cruceros, WWE 205 Live. Este programa, el cual se emite los martes tras SmackDown, surgió como solución al problema de que los pesos cruceros no conseguían conectar del todo con el público de Raw. En el primer programa de WWE 205 Live, Rich Swann arrebató el título a Brian Kendick tras aplicarle tres patadas giratorias.

Swann empezó su primer feudo como campeón ante los dos excampeones, Brian Kendrick y TJ Perkins. El feudo acabo en Roadblock The End of the Line, cuando Swann derrotó a los dos aspirantes. Tras el combate, Adrian Neville apareció para atacar a Swann y posicionarse como nuevo aspirante al título crucero.

La aparición de Neville para alguno puede llegar a salvar la división crucero que no esta teniendo mucho éxito en Raw. Durante su breve aparición en Roadblock se pudieron escuchar cánticos de “Thank you, Neville”.