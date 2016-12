Anuario VAVEL 2016: Smackdown Tag Team Championship: Bray Wyatt consigue su primer título en WWE

Fotomontaje: Carlitos Molins / VAVEL

Los campeones en pareja de la WWE, The New Day, fueron escogidos por Stephanie McMahon y Mick Foley para formar parte del roster de Monday Night RAW. Esto no dejó otro remedio en Shane McMahon y Daniel Bryan que el de crear los nuevos Smackdown Tag Team Championship donde el primer ganador sería el vencedor de un torneo. Tras derrotar a The Ascension y Hype Bros, The Usos se clasificaron para la final. Por el otro lado, Heath Slater & Rhyno se metieron en la final tras derrotar a The Headbangers en cuartos de final y a Hype Bros en semifinales. La final se llevó a cabo en el primer PPV en exclusiva de Smackdown Live, Backlash, donde Heath Slater & Rhyno derrotaron a The Usos para convertirse en los primeros campeones por parejas en la historia de Smackdown Live. Dos días después en Smackdown Live retuvieron los títulos.

En No Mercy tuvieron que defender los campeonatos ante los que fueron sus rivales en la final del torneo, The Usos, donde los campeones se llevaron la victoria. Los títulos pasaron un mes sin nuevos retadores debido a que las parejas de Smackdown Live participarían en el Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match. Después de Survivor Series se realizó un torneo para determinar los nuevos aspirantes. American Alpha ganó el torneo pero cuando celebraban The Wyatt Family los retó a un combate la semana siguiente con la oportunidad titular en juego. The Wyatt Family se llevó la victoria.

Bray Wyatt y Randy Orton derrotaron a Heath Slater & Rhyno en TLC: Tables, Ladders & Chairs convirtiéndose en los nuevos campeones por parejas de Smackdown Live. Dos días después Slater & Rhyno obtuvieron su revancha, pero no pudieron hacerse con la victoria. El día 27 de diciembre Bray Wyatt y Randy Orton defenderán los Smackdown Tag Team Championship en un Fatal 4-Way Match ante American Alpha, The Usos y Heath Slater & Rhyno.