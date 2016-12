Perfil: Neville "The Man Who Gravity Forgot"

Fuente: hiddenremote.com

Benjamin Satterley1 (22 de agosto de 1986) es un luchador profesionalinglés mejor conocido como Pac. Satterley es conocido por su altamente peligroso estilo aéreo de lucha, así como por su trabajo en varias empresas, tales como Real Quality Wrestling, Irish Whip Wrestling y 1 Pro Wrestling, Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, Chikara y Dragon Gate. Actualmente trabaja en la WWE bajo el nombre de Neville. Y en NXT, obtuvo el NXT Championship y el NXT Tag Team Championship en dos ocasiones, convirtiéndose en el primero en obtener todos los títulos de su división.

En julio de 2012, se informó de que Satterley había firmado un contrato con la WWE.Fue enviado al territorio de desarrollo, NXT Wrestling, debutando bajo el nombre de Adrian Neville el 16 de enero de 2013 en un episodio de NXT, derrotando a Sakamoto. El 31 de enero, derrotaron en la final de un torneo para coronar a los nuevos campeones por parejas a la Familia Wyatt para así ganar los títulos por parejas, pero lo perdieron contra los Wyatt en mayo. Volvió a ganarlos en junio, junto a Corey Graves. Tras esto, empezaron una rivalidad con The Ascension (Rick Victor & Conor O'Brian), quienes posteriormente les arrebatarían los títulos.Neville obtuvo su oportunidad titular el 4 de diciembre frente a Bo Dallas, derrotándolo por conteo fuera del ring, por lo cual no obtuvo el título.El 27 de febrero en Arrival, Neville derrotó a Bo Dallas en una Ladder Match ganando el Campeonato de NXT. El 20 de marzo, Neville retuvo el título contra Dallas en su revancha mandatoria. El 13 de noviembre defendió el título exitosamente contra Sami Zayn. Tras esto, comenzó un feudo contra Zayn, contra quien perdería el título de NXT.

Debutó en Raw el 30 de marzo con el nombre acortado a Neville. En Extreme Rules venció a Bad News Barrett. El 27 de abril venció a Luke Harper en King Of The Ring y quedó de semifinalista. Al día siguiente venció a Sheamus en las semifinales del torneo, pero fue derrotado en la final por Bad News Barrett.El 11 de mayo en Raw respondió el reto abierto de John Cena por el Campeonato de los Estados Unidos. Durante la lucha Rusev lo atacó a él y a John Cena, por lo que hubo descalificación y no pudo ganar el campeonato.El 8 de junio episodio de Raw, Neville aceptó el desafio abierto de Kevin Owens por el NXT Championship, que no pudo ganar. El 14 de junio en WWE Money in the Bank se enfrentó a Sheamus, Roman Reigns, Randy Orton, Kofi Kingston, Kane y Dolph Ziggler por el WWE World Heavyweight Championship Money in the Bank en un Money in the Bank Ladder Match, pero la lucha fue ganada por Sheamus. A mediados de julio empezó un feudo con Stardust. El 3 de agosto aceptó un reto abierto de Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE, cayendo derrotado tras recibir un Pedigree del campeón. La noche siguiente en Raw, Neville se enfrentaría a Alberto Del Rioen un partido de clasificación para competir por el contendientes número #1 al WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins en Survivor Series que perdió. El 21 de diciembre Neville ganó el 2015 Slammy Award al 'Novato del Año'. Tras esto, comenzo un feudo con Kevin Owens quien dijo que el verdadero ganador del Slammy era el.

El 14 de Marzo de 2016 en Raw, venció por descalificación a Chris Jericho ya que, durante la pelea, Neville volvió a sufrir una lesión al fracturarse el tobillo izquierdo al ejecutar y fallar un Baseball Slide. El 12 de julio en SmackDown, se anunció su regresó. El 19 de julio en SmackDown, fue enviado a Raw como parte del Draft. Después de un tiempo sin aparecer en RAW, Neville reaparece en WWE Roadblock, atacando a Rich Swann y a TJ Perkins, cambiando a heel en el proceso. Tras las siguientes semanas, estableció una dura rivalidad con Rich Swann.

Movimientos personales de Neville destaca sobre todo su finisher, Red Arrow, desde la tercera cuerda. Además de este movimiento, también ejecuta en la WWE un 450º splash.