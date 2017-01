Kenny Omega abandona NJPW

Foto:planetawrestling.com.

Tras un combate que pasó a la historia, que seguramente sea una de los mejores combates del año 2017, Kenny Omega anunció que dejaba la compañía NJPW. Omega trató de conseguir el título mundial de New Japan Pro Wrestling en el evento especial Wrestle Kingdom 11, pero tras una gran lucha Okada consiguió retener el título.

Omega ha tenido un gran año 2016. El luchador canadiense comenzó el 2016 atacando a AJ Styles para ser el líder de uno de los mejores stables de los últimos años, el Bullet Club. Como líder del Bullet Club, Omega ha vivido el mejor año de su carrera, convirtiéndose en uno de los mejores heels del mundo. El primer triunfo de Omega llegó en el mes de febrero cuando se coronó como campeón intercontinental de la compañía japonesa.

Durante el 2016 Omega se convirtió en el primer canadiense en ganar G1 Climax, torneo que permite al ganador retar al campeón mundial en Wrestle Kingdom. Tras perder en el evento principal del evento magno del wrestling japonés, Omega anunció por Twitter que abandonaba Japón para evaluar su futuro.

“I will be stepping away from Japan to reassess my future. The path of my journey may change, but my goals will not. Thank you everyone for your support and for watching #wk11 . It was the greatest stage for me to show my vision for pro-wrestling”. (Me voy a alejar de Japón para evaluar mi futuro. El rumbo de mi camino igual cambia, pero no mis metas. Gracias a todos por el apoyo y por ver #wk11. Feu el mejor escenario para mostrar mi visión sobre prowrestling).

Con la salida de Omega de NJPW han empezado a llover los rumores sobre su posible llegada a WWE, empresa para la que ya trabajo durante el pasado. El año pasado por las mismas fechas, AJ Styles y Shinsuke Nakamura firmaron por la WWE, por lo que no sería descabellado pensar que la empresa de Vince McMahon trate de fichar a Omega. Como curiosidad el año pasado John Cena subió a su Instagram una foto de AJ Styles y días después debutó en la compañía de Vince McMahon, este año Cena ha subido una foto de Omega lo que ha desatado la locura en los fans.