Resultados Monday Night Raw: 23 de enero

Roman Reigns aparece para abrir el espectáculo. El samoano toma la palabra para hacer una promo sobre su combate contra Kevin Owens de este domingo. Owens y Jericho interrumpen. Owens toma la palabra para recordar lo sucedido la semana anterior cuando Owens aplicó una Powerbomb sobre la mesa de los comentaristas. Jericho insulta a Roman y le recuerda cuando le ganó y le quitó el título de los EEUU. Jericho se equivoca y ofrece una revancha a Roman, el cual acepta encantado, Jericho se encuentra contrariado y su mejor amigo, Kevin Owens, acepta por él. Roman termina la promo diciendo que el es El Tipo.

Cesaro vs. Luke Gallows

Gallows es quien golpea primero, pero es Cesaro quien lleva el control de los compases iniciales. Antebrazos Europeos que aplica Cesaro. Tras los anuncios, Gallows domina sobre Cesaro. Cesaro consigue invertir un Suplex y aplica un Super Tornado DDT. Cesaro trata de aplicar el Cesaro Swing, pero Gallows lo impide bajando al ringside. Sheamus golpea sin que el árbitro lo vea a Gallows. Sharpshooter de Cesaro, Gallows se rinde, pero el árbitro no lo ve porque Anderson esta peleando con Sheamus en el ringside. Cesaro se distrae con Anderson y Gallows conecta una Big Boot. Flapjack de Gallows y cuenta que llega a tres.

Victoria: Luke Gallows por cuenta de tres.

Foley aparece hablando con Stephanie McMahon por teléfono. Sami Zayn aparece e interrumpe la conversación. Zayn quiere saber cuando se anunciará que va a participar en la batalla real, a lo que Stephanie le contesta que se tiene que ganar un puesto venciendo a Seth Rollins.

Corey Graves entrevista a Bayley. La luchadora habla sobre sus inicios, de como veía la WWE cuando era pequeña y de la pelea del domingo contra Charlotte.

Foley habla con Rollins. El mánager le anuncia su lucha contra Sami Zayn y que si Sami Zayn le gana, Rollins quedará fuera de Royal Rumble.

Seth Rollins vs. Sami Zayn

Llaveo típico sin dominador claro para empezar el combate. Rollins consigue conectar una llave a la cabeza y da el primer golpe de la contienda e intenta una primera cuenta, la cual no llega a nada. Intercambio de golpes que acaba con el dominio de Rollins tras un Suicide Dive. Tras los anuncios Rollins domina, pero Zayn se rehace y conecta un Blue Thunder Bomb. Zayn sigue con el dominio del combate con varias llaves consecutivas. Zayn busca altura y se equivoca, lo que permite a Rolllins conectar un Blockbuster. El Arquitecto domina ahora el combate con varios golpes consecutivos que acaban en una cuenta que solo llega a dos. Intercambio de golpes por ambas partes que acaba con un rodillazo de Rollins. Seth busca el Pedigree, pero Zayn lo invierte y conecta un Tornado DDT. Zayn falla la Helluva Kick y Seth trata de buscar el Pedigree pero no lo consigue conectar. Seth conecta una gran patada y busca el Pedigree desde la tercera cuerda, pero Zayn lo invierte con una Powerbomb. Exploder Suplex de Zayn que busca la Helluva Kick, pero Rollins lo sorprende y conecta el Pedigree sobre el filo del ring. Suena la música de Triple H y Rollins se despista. Roll Up de Zayn y cuenta que llega a tres.

Victoria: Sami Zayn por cuenta de tres.

Rollins llega a los vestuarios muy cabreado y pide explicaciones a Foley. El mánager general dice no saber nada.

Ariya Daivari, Tony Nese & Drew Gulak vs. Mustafa Ali, TJ Perkins & Jack Gallagher

Gallager y Gulak comienzan el combate. Gulak da el primer golpe, pero no toma el control. Relevo para Perkins y para Nese. Nese consigue dominar sobre el excampeón crucero. Nese se equivoca. Relevo para Ali y Gulak. Ali consigue varios golpes seguidos. Los faces limpian el ring y Ali combinan varios golpes y aplica el Inverted 450 Splash para llevarse la victoria.

Victoria: Mustafa Ali, TJ Perkins & Jack Gallagher por cuenta de tres.

New Day aparecen en el ring repartiendo cereales. Wood toma el micro y empieza a explica como van a ganar la batalla real. Aparecen Enzo Amore y Big Cass. Tras la típica promo que realizan siempre, Big Cass anuncia que estará en la batalla real. Rusev interrumpe para insultar a Big E y a Big Cass. El público no deja hablar a Rusev, el cual anuncia que participará en Royal Rumble. Titus aparece, pero no le dejan hablar. Wood reta a una pelea a Titus, pero Titus anuncia que va a haber una pelea ahora mismo de cuatro contra cuatro. Titus anuncia que su cuarto miembro es Braun Strowman, el cual hace su entrada al ring.

The New Day (Big E & Kofi Kingston), Enzo Amore & Big Cass vs. Braun Strowman, Titus O'Neil, Rusev & Jinder Mahal

El combate ha empezado en los anuncios. Kofi domina sobre Rusev con varios golpes, pero el búlgaro despierta y da el relevo a Jinder que castiga un poco más al componente de New Day. Titus entra y sigue con el dominio de los heels. Titus se distrae con Big E y permite que Kofi le de el relevo a Cass. Cass y Enzo dominan sobre los heels. Tras varios golpes por parte de todos loados, Braun Strowman se enfrenta a Enzo Amore. Running Powerslam de Strowman y cuenta que llega a tres.

Victoria: Braun Strowman, Titus O'Neil, Rusev & Jinder Mahal por cuenta de tres.

Big Show aparece para encararse con Braun Strowman. El público no para de gritar Yes! Yes! Yes!. Strowman se marcha sin apartar la mirada de Big Show, el cual se ríe desde el ring.

Combate por el Campeonato de Estados Unidos: Chris Jericho (c) vs. Roman Reigns

Roman golpea primero y saca a Jericho al ringside. Tras los anuncios Jericho domina sobre Roman con un candado a la altura de la cara. Roman rompe la llave, pero recibe una doble patada voladora. Jericho propina varias bofetadas a Roman que se rehace y consigue conectar varias derechas consecutivas. Samoan Drop de Roman y cuenta que solo llega a dos. Doble patada voladora de Jericho y cuenta que solo llega a dos. Codebreaker que intenta Jericho, pero Roman lo invierte con una Powebomb. Superman Punch de Roman y Owens entra para atacar a Roman.

Victoria: Roman Reigns por descalificación. Debido a esta Jericho sigue siendo el campeón de los EEUU.

Tras el combate Jericho mete a Roman en la jaula, pero este consigue liberarse y meter en la jaula a Owens. Superman Puch de Roman a Jericho y Spear.

Owens consigue bajar de la jaula y se entera de que el combate del domingo será sin descalificación.

Corey Graves entrevista a Charlotte. La campeona femenina de Raw habla de los recuerdos que tiene de su padre en Royal Rumble y de lo que ocurrirá el domingo.

Nia Jax vs luchadora local

Nia acaba el combate con solo dos golpes.

Victoria: Nia Jax vía cuenta de tres.

Tras el combate, Nia toma el micro para dedicar la victoria a a carrera de Sasha Banks, la cual ya esta acabada para Nia. Sasha aparece con una muleta y ataca a Nia. Double Knee de Sasha que se marcha victoriosa.

Rich Swann vs. Noam Dar

Alicia Fox acompaña a Dar. Swann golpea primero y toma el control de los compases iniciales del combate. Swann se encara con Alicia, lo que permite a Dar tomar algo de aire y tomar el control del combate. Tras los anuncios Swann consigue hacer el comeback y conecta la patada giratoria y la cuenta llega a tres.

Victoria: Rich Swann vía cuenta de tres.

Tras el combate, Swann toma el micro para decirle a Neville que no hay que esperar al domingo. Neville aparece y se va tras recibir un par de golpes del campeón.

Cedric Alexandre es entrevistado en el vestuario. Alicia interrumpe la entrevista a Cedric y le dice que no será nada sin ella. Cedric ataca a Dar y se marcha.

Goldberg hace su entrada entre los cánticos del público. Goldberg toma el micro y se equivoca en lo que tiene que decir, Goldberg esta sangrando de una herida en la cabeza. Goldberg dice que nada le va a detener para conseguir el campeonato universal. Paul Heyman interrumpe la promo y anuncia la entrada de su cliente Brock Lesnar. Lesnar hace su entrada y Paul sigue con la promo diciendo que este domingo Goldberg será conquistado por Brock Lesnar. Goldber interrumpe a Paul he incita a Lesnar. Brock pasea por el ringside y sube al cuadrilátero. Suenan las campanas y el Undertaker aparece en el ring. Con los tres mirándose se acaba el capitulo de Raw.