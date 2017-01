Tata Steel Chess 2017: So sale triunfador

Google Plus

So ganador del Tata Steel Chess | Tata Steel 2017

Wesley So se alza triunfante del primer gran torneo del año, con valor doble y es que pocas veces se podrá decir que Carlsen participa y no gana.

So sigue con la mejor racha de jugadores en activo imbatidos , aprovechando su impulso de tres victorias seguidas desde la ronda tres a la cinco, mantuvo el liderato del torneo y supo ganar partidas cuando más lo necesitaba, que era cuando Carlsen le perseguía.

Aseguró el título venciendo en la última ronda a Nepomniatchtchi , aprovechando el sacrificio del ruso de su peón a2 con enroque largo hecho, una temeridad que penalizó con buen hacer So. Además el estadounidense, puede lograr virtualmente el ser el número dos del mundo si Caruana pierde ELO en Gibraltar ahora en juego. Hay rumores en el que se cuenta que Kasparov está trabajando con So y de ahí su despegue.

El ex campeón del mundo Karpov entrega el trofeo de campeón a So | Tata Steel 2017

Así la valoración de Carlsen es de pequeño fracaso, y es que el genio noruego no está acostumbrado a no ganar y ha cogido una mala racha que lleva con dos podíums en mundial de rápidas y blitz y este nuevo 2º puesto. Además aparecieron fantasmas del mundial en la última partida frente Karjakin, pues tras un buen sacrificio logró tener una posición más que interesante , pero el ruso volvió a utilizar su defensa magistral, lo que dejo en bandeja el título a So.

De los jugadores que se van con buen sabor de boca destaca el indio Baskaran Adhiban que siendo el jugador de ELO más bajo con 50 puntos de diferencia mínimo, logró un excelente tercer puesto. Ganándose una posible invitación para el año que viene tras su buena actuación con cuatro victorias, aunque también lo pagó con dos derrotas, finalizando con 7’5 puntos en la tercera plaza.

También con 7’5 puntos terminaron Aronian dejando una gran partida en la octava ronda frente a Giri con “preparación casera” de sacrificio de calidad en la apertura y la joven promesa cada vez más realidad del Yi Wei, dejando una de las partidas del año frente Rapport en la sexta ronda y su duelo con Carlsen se saldó con derrota, seguro que es un duelo que se producirá con más frecuencia en los próximos años.

El pistoletazo de ajedrez de élite en 2017 ya indica que será un año movido y con muchas sorpresas.