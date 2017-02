Resultados Monday Night Raw: 20 de febrero

Google Plus

Kevin Owens abre el programa en medio del ring. El canadiense es recibido con abucheos. Owens toma la palabra y explica porque va a salir de Fastlane va a salir como campeón. Owens habla sobre Goldberg, de que dice que nunca le impresionó. KO sigue hablando para decir que sabe que es lo que tiene que hacer en Fastlane, solo tiene que superar a Goldberg. El luchador canadiense dice que solo tiene que ser más inteligente de Goldberg para superarlo. Owens sigue su promo increpando a Goldberg. El campeón se levanta de la silla donde estaba sentado y dice que Goldberg para él es nada. Kevin nombra a Jericho, pero no dice nada sobre él y se marcha.

Combate para convertirse en retadores a los Campeonatos de Parejas de Raw: Cesaro & Sheamus vs. Enzo Amore & Big Cass

Cass y Sheamus empiezan el combate. Sheamus domina los compases iniciales y le da el relevo a Cesaro que se lo devuelve a Sheamus. Cass reacciona y le da el relevo a Enzo que realiza una llave combinada con su compañero. Enzo busca altura, pero Sheamus lo echa del ring. Tras los anuncios, Sheamus domina sobre Enzo. Relevos rápidos en el equipo de Cesaro y Sheamus. Antebrazo europeo de Cesaro. Relevos en los dos equipos, Cass domina sobre Sheamus que le da el relevo a Cesaro. El suizo domina sobre Cass y busca el Swing, Enzo lo evita y Cass aplica el East River Crossing, cuenta que llega a tres.

Victoria: Enzo Amore y Big Cass por cuneta de tres. Enzo y Cass se convierte en los aspirantes al título.

Tras el combate Sheamus le aplica una Brogue Kick a Enzo.

Foley habla con Owens para decirle que tiene una lucha con Sami Zayn. Owens se ríe y amenaza con lesionar a Zayn.

Segmento recordando la victoria de Bayley la semana pasada.

Foley esta hablando por teléfono cuando aparece Roman para pedir a Strowman. Gallows y Anderson aparecen para retar a un combate a Roman el cual acepta.

Brian Kendrick vs. Akira Tozawa

Antes de sonar la campana Kendrick ataca a Tozawa y le aplica el Captain Hook. El árbitro los separa y Kendrick se va.

El combate no se disputa.

Brian es entrevistado en los vestuarios y dice que esta noche fue la primera lección, la del respeto.

Luke Gallows & Karl Anderson vs. Roman Reigns

Anderson ataca primero, pero es Roman quien domina. Relevo para Gallows que no puede ni entrar al ring. Roman domina, pero los campeones por parejas hacen equipo y cambian las tornas. Suplex de Gallows que continua su castigo con un candado a la altura de la cabeza de Roman. Relevo para Anderson, Roman hace un breve comeback. Anderson y Gallows suben una silla al cuadrilátero, nuevo cameback de Roman. El samoano coge la silla y ataca a los dos.

Victoria: Anderson y Gallows por descalificación de Roman.

Roman sigue castigando a Anderson y a Gallows aplicando un Superman Punch y una Spear.

Lana toma el micro y anuncia la entrada de Rusev y Jinder Mahal. New Day hace su entrada. New Day anuncia que el canal de youtube de Xavier Woods ha llegado a un millón de suscriptores. Además anuncian que serán los anfitriones de WrestleMania. Kofi recuerda la idea los helados y anuncia que esta vez los planes están en la red. Lana dice que ha hackeado los planes de New Day.

Rusev & Jinder Mahal vs. The New Day

El combate empieza en los anuncios. Rusev domina sobre Kofi con un Bearhug. Relevo para Jinder que devuelve el relevo a Rusev. Super Tornado DDT de Kofi y relevo en los dos equipos. Big E domina sobre Jinder y busca el Big Ending, pero Rusev lo impide. Kofi saca a Rusev del ring y salta sobre él. Lana se interesa por su marido y Woods aprovecha para quitarle los planes de los helados a Lana. Midnight Hour para Jinder Mahal y cuenta que llega a tres.

Victoria: New Day por cuenta de tres.

Austin Aries anuncia la firma de contrato entre Neville y Gallagher. Gallagher toma la palabra y firma el contrato Neville hace su entrada, firma y se va. Gallagher lo interrumpe y le invita a un té. Neville vuelve a entrar al ring y toma la palabra para decir que Gallagher tiene todos los tópicos de un inglés. Neville dice que Gallagher es como el Universo de la WWE y que no se da cuenta de que no se están riendo con él, sino de él. Gallagher toma la palabra y dice que es un caballero y que el problema de Neville es que se cree el rey. Gallagher ataca con un cabezazo y amenaza a Neville con el paraguas.

Nia Jax vs luchadora local

Nia domina y acaba en menos de un minuto con una Samoa Drop.

Tras el combate Nia es entrevistada y dice que aún no ha tenido su oportunidad por el título femenino.

Bayley hace su entrada al ring y toma el micro ante los gritos de te lo mereces del público. Bayley recuerda que nació en California y momentos de su niñez. Bayley dice que su sueño se hizo realidad la semana pasada. Bayley habla sobre su familia y como ha perseguido su sueño. Stephanie McMahon hace su entrada micro en mano. La hija de Vince McMahon toma la palabra para hablar de lo sucedido con Sasha Banks. Stephanie sigue su hablando para decir que no se merece el título y la incita a dejar el título. Bayley se quita el cinturón y hace el amago de entregar el título.

Aparece Sasha Banks para decir que no lo haga. Stephanie dice que nuevamente aparece Sasha para defenderla, Sasha trata de animar a Bayley, mientras que Stephanie increpa a Sasha. Bayley le da la razón a Stephanie y tras un mensaje dice que no debería renunciar al campeonato de Raw, porque lleva tres victorias contra Charlotte. Bayley dice que lo defenderá en cualquier lugar y en cualquier momento.

Aparece Charlotte, la cual se disculpa con Stephanie por el mal comportamiento de la división femenina. Charlotte asegura que recuperará el título y que ejercerá la opción de revancha en Fastlane. Sasha interrumpe y reta a un combate a Charlotte, la hija de Ric Flair acepta la pelea.

Sasha Banks vs. Charlotte Flair

La pelea empieza en los anuncios. Comienzo parejo sin una dominadora clara. Sasha parece tomar algo de ventaja con varias llaves seguidas, pero Charlotte conecta varios rodillazos para cambiar las tornas. Serie de DDT con las piernas de Charlotte, que aplica tres Suplex consecutivos con las piernas. Tras los anuncios Charlotte domina con una llave de cuello sobre Sasha. La Jefa reacciona y toma el control de la lucha con un DDT. Charlotte se rehace y evita el Double Knees de Sasha en la esquina, pero no lo evita cuando lo aplica en el ringside. Aparece Dana Brooke camino hacia el ring, Bayley ataca a Dana. Charlotte se despista con las dos luchadoras y Sasha conecta el Banks Statement; Charlotte se rinde.

Victoria: Sasha Banks por rendición de Charlotte.

Sami Zayn es entrevistado en los vestuarios. Zayn dice que ya advirtió a Jericho sobre Owens y habla sobre Samoa Joe, del cual dice que se parece a Owens.

Sami Zayn vs Kevin Owens

Samoa Joe ataca a Zayn durante su entrada. Tras dejar muy dañada a Zayn, Samoa se marcha. Zayn se levanta y se niega a dejar la pelea con Ownes. Kevin aprovecha lo mal que esta Zayny aplica dos Cannonballs. Pop Up Powerbomb de Owens y cuneta que llega a tres.

Victoria: Kevin Owens por cuenta de tres.

Stephanie le echa la bronca a Foley por no apoyarla en el segmento femenino. Stephanie se muestra muy cabreada, mientras que Foley le dice que no le trate como un estúpido. La pelea dialógica entre ambos llega a un punto en el que Stephanie amenaza a Foley con un accidente.

Michael Cole entrevista a Lesnar. Paul Heyman toma el control de la entrevista y Lesnar se sienta enfrente a la cámara. Heyman dice que Owens tiene posibilidades de ganar a Goldberg en Fastlane. A pesar de esto habla de la posibilidad de que Goldberg llegue a WrestleMania como campeón, algo que le gusta a Lesnar.

Braun Strowman vs. Big Show

Show hace la primera llave y Strowman consigue darle la vuelta con un salto. Show golpea primero y Strowman aplica una llave al cuello de Show. Clothesline de Strowman que aplica una Big Boot a Show. Strowman aplica un DDT y la cuenta solo llega a dos. Sigue el castigando Strowman a Show. Strowman busca un Suplex, pero es Show el que lo acaba aplicando. Big Boot de Show que toma el control de la pelea. Chokeslam de Show y cuenta que llega a dos. Show busca altura, pero Strowman lo evita. Show busca el Super Suplex, pero no lo consigue. KO Punch de Show y cuenta que llega a dos. Vuelve a buscar altura Show, Strowman invierte la llave con un Running Powerslam, cuenta de dos. Segundo Running Powerslam y cuenta que llega a tres.

Victoria: Stowman por cuenta de tres.

Sale Roman Reigns, dos Superman Punch de Roman que busca la Spear. Strowman invierte el finisher de Roman con una doble patada voladora y le aplica un Running Powerslam.