Resultados WWE SmackDown Live 21/02/17

Fuente: WWE.com

Daniel Bryan sale al ring. Presenta a la campeona femenina Naomi. Bryan habla de lo duro que ha trabajado Naomi para finalmente convertirse en campeona, y dice que está orgulloso de ella.Debido a la lesión, Naomi no podrá defender el título en el lapso obligatorio de 30 días, así que debe pedirle que deje vacante el campeonato. Naomi habla, muy tristemente, acerca de lo que significa esto para ella, y al final entrega el cinturón, pero promete que al volver se encargará de que todas sientan el GLOW. Naomi se va cojeando, y Alexa Bliss se cruza con ella en la rampa, muy contenta por lo que acaba de pasar, y le dice a Bryan que debería devolverle el título a ella. Bryan piensa que tal vez tiene sentido devolvérselo, ya que es la ex-campeona, pero decide que el título debe disputarse en un combate. Será contra Becky Lynch, y sucede ahora mismo.

SmackDown Women's Championship

Alexa Bliss vs Becky Lynch

Becky saca ventaja al inicio, buscando varias coberturas. Alexa la detiene y toma el control atacando el cuello. Becky hace el comeback. Alexa sujeta la falda del ring para evitar que Becky siga atacando. El réferi se distrae arreglando el ring; Alexa aprovecha para golpear a Becky en la garganta y cubre sujetando la trusa para llevarse la victoria.

Ganadora: Alexa Bliss

American Alpha vs Breezango

Fandango y Tyler Breeze atacan de inmediato cuando los campeones entran al ring, y gracias a eso toman el control. Dominan a Jason Jordan, pero Jordan finalmente llega a la esquina y le da el relevo a Chad Gable. Jordan levanta a Fandango sobre sus hombros y Gable desde la esquina aplica un Bulldog para llevarse la victoria.

Ganadores: American Alpha

Falls Count Anywhere Match

Nikki Bella vs Natalya

Nikki pronto saca un palo de kendo y con él golpea a Natalya. Se van a pelear entre el público y Nikki aplica una Enzuigiri saltando desde una plataforma. Natalya lanza a Nikki contra la barricada, contra el poste, contra las gradas metálicas. Natalya luego intenta lanzar a Nikki en Powerbomb sobre la mesa de comentarios, pero Nikki consigue bloquear. LNatalya le aplica a Nikki un Suplex sobre la rampa, y siguen peleando hasta backstage. Natalya lanza a Nikki, y Maryse, que estaba por ahí, se lleva un golpe. Natalya encaja el Sharpshooter en la rampa, pero Nikki sale de la llave y aplica un STF, o Fearless Lock. Maryse de pronto aparece y ataca a Nikki con un tubo de metal. The Miz llega para llevarse a su esposa, y Natalya cubre para llevarse la victoria.

Ganadora: Natalya

#1 Contender's Match

Battle Royal

John Cena vs AJ Styles vs Dean Ambrose vs The Miz vs Luke Harper vs Baron Corbin vs Dolph Ziggler vs Apollo Crews vs Kalisto vs Mojo Rawley

Ambrose es el último en entrar al ring y va directamente a atacar a Corbin. Corbin toma el control del combate y consigue eliminar a Mojo. Kalisto y Ziggler pelean en el filo del ring; Kalisto prepara la Salida del Sol, pero Ziggler le mueve la máscara y le aplica una Superkick para eliminarlo. Apollo luego patea a Ziggler y lo hace caer afuera. Ziggler golpea a Kalisto con una silla en ringside; Apollo se distrae y Corbin lo elimina. Miz hace el YES y reparte Dropkicks en la esquina. Luego le aplica patadas en el pecho a Cena, pero Cena esquiva la última y lanza a Miz hacia afuera para eliminarlo. Cena luego lanza a AJ y Ambrose en un German Suplex en cadena. Cena prepara el Five Knuckle Shuffle, pero Corbin lo atrapa en el End of Days. Ambrose hace caer a Corbin por encima de la tercera cuerda y lo elimina. Miz vuelve al ring y saca a Cena por encima de las cuerdas; Cena quiere volver, pero los réferis le dicen que la eliminación sí cuenta. AJ y Harper forcejean, y Ambrose regresa al ring para unirse a la pelea. Los tres terminan luchando parados en el filo del ring. Harper hace caer a Ambrose con una patada al abdomen y lo elimina. AJ y Harper pelean en una esquina, y Harper termina lanzando a AJ afuera con un Suplex, pero cae en ringside también. Los árbitros discuten, y la idea es que Styles y Harper cayeron al mismo tiempo, así que no hay un ganador.