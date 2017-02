Previa SmackDown Live: 28 de Febrero.

Foto: WWE.com

Esta noche USA Network emitirá un nuevo episodio de SmackDown Live desde el XCel Energy Center de St. Paul, MN.

Aj Styles vs. Luke Harper:

En el pasado programa de SmackDown Live, se produjo la batalla real entre diez superstars de la marca azul para ser el aspirante número uno al campeonato mundial de WWE en el evento más grande del wrestling, WrestleMania 33.

El ganador se enfrentaría a Bray Wyatt después de que Randy Orton, el actual campeón de la batalla real de WWE, renunció a su derecho a combate titular para dar a ver su lealtad a Bray, Luke Harper y Aj Styles fueron eliminados al mismo tiempo después de caer los dos a la vez al suelo, esta semana tendrán un combate de uno contra uno para determinar el aspirante número uno. De ser Luke Harper el ganador ¿Entrará Randy en la disputa?

"The Miz TV"

Nueva edición de “Miz TV” y con un gran invitado especial, el dieciséis veces campeón mundial de WWE, John Cena, en el pasado SmackDown Live, ambos participaron en la batalla real, John eliminó a el Miz legalmente y después este atacó a John Cena y lo elimino de la batalla.

Hoy se verán las caras en este segmento, además estará la mujer de The Miz, Maryse, todo parece indicar que este será el primer careo previo a WrestleMania donde parece ser que habrá un combate mixto entre The Miz y Maryse contra John Cena y Nikki Bella.

Becky Lynch vs. Mickie James:

La pasada madrugada en el programa rojo de WWE, Monday Nigth RAW, se confirmó un combate entre Becky Lynch y Mickie James, será un Two out of Three Falls Match, o lo que es lo mismo un combate al mejor de tres caídas entre la de Dublín y la de Virginia.

Apolo Crews vs. Dolph Ziggler:

Nuevo combate entre Apolo Crews y Dolph Ziggler, la semana pasada Dolph ataco a Kalisto con una silla tras ser eliminado de la batalla real, lo que hizo que Apolo se distrajera y lo eliminaran de la batalla por lo que esta noche se enfrentarán en un combate de sillas.