Resultados Monday Night Raw: 6 de marzo

Jericho abre el programa. El público corea el nombre de Y2J. Chris toma el micro, felicita a Goldberg por la consecución del título y habla sobre la traición de Owens, al cual le pregunta por qué lo hizo. Sale Kevin Owens y toma el micro. El excampeón universal le dice que lo hizo porque Jericho no fue nunca su mejor amigo, sino que era una herramienta. Owens admite que Triple H le dijo que se buscase a alguien que le protegiera la espalda, pero en el momento en el que acepto el combate contra Goldberg paso de ser una herramienta a una carga. Jericho dice que hace diez años él hubiera eso lo mismo y dice que lo que ocurrió anoche es el comienzo del combate para WrestleMania. Owens dice que en lo único en lo que piensa es quitarle el título de los EEUU. Jericho acepta el combate y le reta a un combate ahora mismo. Owens sube al ring, aparece Samoa Joe y ataca a Jericho. Sami Zayn hace el salve atacando a los dos luchadores con una silla.

Kevin Owens vs. Sami Zayn

El combate empieza durante los anuncios. Zayn comienza dominando con varios puñetazos. Clothesline de Zayn. Owens sorprende, aplica una Cannonball y busca el Pop Up Powerbomb, pero Zayn la invierte y saca a Owens del ring. Salto de Zayn por encima del árbitro. De vuelta al cuadrilátero Owens aplica una Pop Up Powerbomb. Dominio de Owens que vuelve a aplicar la Pop Up Powerbomb para llevarse la victoria.

Victoria: Kevin Owens por cuenta de tres.

Campeonato de Peso Crucero: Neville (c) vs. Rich Swann

Swann ataca primero y domina los compases iniciales con facilidad. Neville consigue reaccionar. Tras los anuncios, Neville domina, pero Swann sorprende con una patada voladora. Swanton de Swann que conecta varias llaves y una cuenta que llega a dos. Swann busca altura, pero Neville lo evita y conecta el Supersuplex. Neville lanza contra la barricada a Swann. Tras los anuncios hay un intercambio de golpes que acaba ganando Swann con una patada a la cabeza. Swann falla el Phoenix Splash y Neville conecta el Rings of Saturn; Swann se rinde.

Victoria: Neville por sumisión. Neville retiene el título.

Tras el combate Austin Aries entrevista a Neville. El público corea el nombre de Austin Aries, mientras que Neville dice que esta haciendo lo que tenia que hacer. Neville dice que no hay nadie en 205 Live que pueda vencer al Rey de los cruceros. Neville se encara con Austin y le dice que no se puede acercar a su nivel. Austin se quita las gafas y golpea a Neville. Austin Aries levanta el título de Neville.

Enzo Amore y Big Cass hablan en los vestuarios. Cesaro y Shemus se juntan con ellos. Los cuatro hablan entre ellos.

Goldberg sale al ring. El campeón toma el micro y dice que el título le pertenece al público. Sigue su promo diciendo que va a dar información que nunca iba a dar, el público corea CM Punk. Sale Paul Heyman, el cual dice que no ha venido solo. Brock Lesnar hace su entrada. Lesnar y Paul Heyman entran al cuadrilátero. Lesnar se encara con Goldberg. Heyman toma el micro para hacer una promo sobre el combate de WrestleMania, mientras que Lesnar le ofrece la mano a Goldberg. Goldberg se distrae con Heyman y Lesnar aprovecha para aplicar un F5.

Campeonato de Parejas de Raw: Karl Anderson & Luke Gallows (c) vs. Enzo Amore & Big Cass

Enzo y Gallows comienzan. Tras dos patadas voladoras, Enzo le da el relevo a Cass. El equipo heel parece despertar, pero Cass sigue dominando. Cesaro y Sheamus entran al ringside. Tras los anuncios el equipo heel domina sobre Enzo. Enzo soprende con un DDT y Cass hace el Hot Tag con dos Suplex Cruzados. Gallows rompe la cuenta, Enzo ataca a Gallows y lo echa del ring. Suicide Dive de Enzo, que aprovecha para atacar a Cesaro. Cesaro persigue a Enzo y acaba golpeando a Anderson.

Victoria: Gallows & Anderson por descalificación. El equipo heel retiene el título.

Hay un caos en el ring. Cesaro y Sheamus consiguen limpiar el ring y quedan victoriosos.

Cesaro, Sheamus, Enzo y Cass discuten en los vestuarios. Foley anuncia que la semana que viene se enfrentarán para conocer al retador.

Tozawa vs Daivari

Daivari comienza dominado. Intercambio de golpes y Tozawa toma el control. Senton de Tozawa y Suicide Dive. German Suplex de Tozawa y cuenta de tres.

Victoria: Tozawa por cuenta de tres.

Tozawa toma el micro y reta a Brian Kendrick. Kendrick sale para aceptar el combate, pero será en 205 Live.

Segmento de New Day sobre su helado.

The New Day vs. The Shining Stars

El equipo heel empieza dominado. Epico y Primo tratan de llegar hasta el carro de los helados. Big E ataca. Midnight Hour y cuenta de tres.

Victoria: New Day por cuenta de tres.

Foley hace su entrada y da la bienvenida a Bayley. Bayley hace su entrada. Foley felicita a Bayley. La campeona se siente un poco triste por tener la ayuda de Sasha para derrotar a Charlotte. Bayley dice que no se siente como debía. Foley le pregunta quién será su oponente en WrestleMania. Sale Sasha Banks y reta a combate a Bayley para WrestleMania. El público recibe bien la idea. Charlotte entra al ring. Charlotte realiza un gran promo donde dice que Sasha utilizó a Byaley para tener una nueva oportunidad por el título. Charlotte discute con Foley. Aparece Stephanie, mientras el público corea CM Punk, a lo que Stephanie responde que el público son unos perdedores como él. Stephanie le da la razón a Charlotte y dice que Sasha es una manipuladora. Stephanie dice que la que merece la lucha en WrestleMania es Charlotte y lo hace oficial. Foley discute con Stephanie. La hija de Vince McMahon anuncia que Sasha y Bayley se van a enfrentar ahora mismo, si Sasha gana en WrestleMania habrá un Bayley vs Sasha vs Charlotte, si no solo será un Charlotte vs Bayley.

Sasha Banks vs. Bayley

Bayley empieza dominando, pero Sasha le da la vuelta y el combate empieza de nuevo. Combate muy parejo, que empieza hasta en tres ocasiones. Bayley toma algo de ventaja, pero Sasha toma el control con varios Roll Ups. Clothesline de Sasha. Tras los anuncios el combate sigue igual de parejo, ambas luchadoras tratan de realizar varias cuentas. Bayley busca el Belly to Bayley, pero Sasha lo impide con varios codazos. Charlotte va al ring. Double Knees de Sasha que domina el combate. Sasha falla el Double Knees en la esquina y Bayley falla el Croosbady. Bank Statement de Sasha, pero Bayley llega a las cuerdas. Nuevo Bank Statement, pero Dana Brooke distrae el árbitro y Charlotte trata de atacar a Sasha, pero esta lo evita. Sasha le da la vuelta a la lleve y conecta el Bank Statement de nuevo. Bayley se rinde.

Victoria: Sasha Banks por sumisión. En WrestleMania habrá un Bayley vs Sasha vs Charlotte por el título femenino de Raw.

Tras el combate Charlotte aplica dos Big Boots, uno para Sasha y otro para Bayley.

Entrevista a Roman Reigns, que dice que estará en el centro del ring esta noche.

Video sobre la recuperación de Rollins.

Triple H aparece en la pantalla. Triple H dice que WWE siempre trata bien a las estrellas, haciendo referencia al equipo médico de WWE. Hunter sigue hablando diciendo que Rollins miente cuando dice que es el Hombre. Triple H amenaza a Rollins diceindo que si se presenta en WrestleMania será la última cosa que hará en WWE.

Promo del nuevo personaje de Emma, que parece ser el antiguo.

Samoa Joe vs Jericho

Joe golpea primero y domina los compases inciales. Jericho evita una llave y golpea varias veces a Joe. Crossbody de Jericho y cuenta de dos. Joe reacciona y aplica un Senton. Jericho busca The Walls of Jericho y domina el combate expulsando a Joe del ring. Jericho busca una patada voladora desde el ring, pero Joe lo evita y aplica el Coquina Clutch en el ringside. Joe sube antes de que la cuenta llegue a diez.

Victoria: Samoa Joe por count out de Jericho.

Samoa sube a Jericho al ring y este le responde con un Codebreaker.

Braun Strowman entra al ring y toma el micro. Strowman dice que Roman tuvo suerte en Fastlane y pide que salga para un combate. Suena la música de Roman, pero de repente se oye el gong del Undertaker. The Undertaker hace su entrada. Strowman y Undertaker se encaran en medio del ring, el público corea holy shit, pero Strowman retrocede y se baja del cuadrilátero para irse. El público corea Undertaker y cuando parecía que se iba suena la música de Roman Reigns. Roman sube al ring. Roman dice que con el debido respeto este es su patio ahora, Undertaker lo mira y mira el cartel de WrestleMania. Chokeslam para Roman y The Undertaker se marcha con su clásica música.