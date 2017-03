Sami Zayn: "Sería un sueño ganar los títulos por parejas con Kevin Owens"

Foto: WWE.com

Queda menos de un mes para que el evento magno del wrestling de 2017, WrestleMania 33, llegue. Debido a la cercanía del evento magno la WWE esta invitando a distintos medios de comunicación, entre los que se encuentra VAVEL, a participar a diversas conferencias telefónicas con algunos luchadores tanto de Raw, como de SmackDown, como de NXT. Este lunes el elegido fue Sami Zayn el cual hablo sobre lo que le espera en WrestleMania, sus recuerdos del pasado y sus metas como luchador.

Zayn, al igual que hizo la semana pasada The Miz, aseguró que no sabe que esperar de WrestleMania. A pesar de decir esto al principio de la conferencia, Zayn dio a entender que quizás su rival sea Samoa Joe, con el cual esta en plena rivalidad. El primer combate de esta rivalidad tuvo lugar en Fastlane, donde los dos abrieron la parte principal del show en un combate al que según el propio Zayn “quizás le faltó tiempo”.

El luchador canadiense habló sobre uno de sus antiguos compañeros de NXT, Finn Balor. Zayn anunció que “Finn Bálor está preparado”, además reconoció que “el regreso de Bálor va a hacer más interesante el show". Bálor y Zyan fueron dos de los luchadores más importantes de NXT, territorio del cual habló Sami: "El tiempo que pase en NXT es muy especial para mi, especialmente el último fin de semana", reconoció el luchador. Zayn hizo referencia a su último fin de semana NXT. Ese mismo fin de semana, Zayn debutó en WrestleMania participando en la batalla por el título intercontinental en WrestleMania. Zayn recordó este momento diciendo que fue “genial”.

En su último fin de semana en NXT Sami Zayn enfrentó a Nakamura, en el segundo mejor combate del año 2016 para WWE, además Zayn protagonizó otros combate de esta lista. Su combate con Kevin Owens en Battleground esta en el puesto número cuatro. Zayn afirmó en la conferencia que estos dos combates son sus “dos mejores combates".

Sami Zayn tiene una relación muy estrecha con Kevin Owens, Tanto Zayn como Owens provienen de las ligas independientes de wrestling, donde en el pasado tuvieron rivalidades que aún a día de hoy se recuerdan. Cuando ambos llegaron a WWE se introdujeron como mejores amigos, tal y como afirmó Owens en el pasado programa de Raw, pero rápidamente Owens traicionó a Zayn empezando una rivalidad que aún perdura hasta el día de hoy. Dentro de la rivalidad, Zayn habló sobre cual sería su combate soñado para WrestleMania: “Para un main event de WrestleMania elegiría a Kevin”, afirmó el canadiense. A pesar de la relación actual entre Owens y Zayn, la cual calificó Zayn de “extraña”, Sami afirmó que sería "un sueño ganar el título por parejas con Kevin Owens”.

El luchador canadiense, además de dedicarse al wrestling, es un gran fan del mismo desde muy pequeño. Zayn recomendó a todas aquellas personas que no suelen ver wrestling que viesen cinco minutos del combate entre The Rock y Hulk Hogan en WrestleMania 18. Además habló sobre los momentos más chocantes de la historia: “Para mi el momento más chocante fue el fin de la racha de The Undertaker. Otro momento chocante fue el final de Survivor Series de 1997”, comentó el luchador.

En el camino hacia WrestleMania suelen darse los regresos de luchadores ocasionales, luchadores como The Undertaker, Goldberg o Lesnar, que suelen robarles minutos de televisión a los luchadores que trabajan durante todo el año. Sobre esto habló el luchador canadiense “¿Que me molesta ver a Bill Goldberg como campeón en Wrestlemania? Claro. Pero a la vez, ¿ellos ayudan a que el negocio siga funcionando? Sí, así que también me están ayudando a mí”. Zayn llego a bromear con dos combates: “Prefiero ver un Lesnar contra Owens y un Goldgerg contra mi que un Lesnar vs Goldberg". Uno de los luchadores que hace continuos y regresos al main roster de la WWE es Chris Jericho, el cual combina la WWE con su grupo de música. Zayn alabó el trabajo de Jericho: “Prefiero ver a gente veterana que trabaja regularmente en el show y se adapta a los tiempos. Chris Jericho, por ejemplo. Regresó el año pasado y se adaptó al grupo”.

A forma de curiosidad Zayn fue preguntaron por el reciente éxito que están teniendo los luchadores canadienses en WWE, Bobby Roode como campeón de NXT, Owens como campeón universal durante ocho meses. Zayn afirmó no conocer el secreto por el cual los luchadores canadienses triunfan tanto últimamente.