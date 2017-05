The Miz sale triunfante de Londres

Google Plus

foto: WWE.com

El programa empezó con una llamada de Kurt Angle a Dean Ambrose, el cual sale al ring. Ambrose tomó la palabra y anunció que Kurt Angle no iba a estar en el programa, pero lo había nombrado mánager general para el programa. Miz interrumpió a Ambrose para decir que había recibido una llamada Stephanie McMahon y le había dicho que le había nombrado cogerente general. Ambrose admitió el cargo de Miz y le ofreció un apretón de manos, sin embargo este no se dio porque Brau Strowman interrumpió a los luchadores. Strowman tomó la palabra para decir que no había terminado con Roman, pero que mientras termina con él quiere a Brock Lesnar. Kalisto interrumpió a Strowman, le recordó que le venció en la lucha de basurero y le pidió a Dean un combate. Dean anunció un combate entre Kalisto y Braun Strowman, pero este llevaría un brazo atado. Miz felicitó irónicamente a Ambrose por este combate y Ambrose le respondió diciéndole que se iba a enfrentar a Bálor.

The Miz vs. Finn Bálor

El público recibió con una gran ovación a Bálor. Bálor dominó los compases iniciales con varias llaves rápidas. A pesar que Miz consiguió dar un par de golpes fue Bálor el que tuvo el dominio total. Bálor buscaba el The Copu of Grace, pero Maryse intervino para evitar el salto. Tras los anuncios Miz consiguió el dominio del combate con varios llaves consecutivas que culminó con un DDT. Bálor consiguió aplicar una Pele Kick para empezar a realizar el comeback. Miz pidió compasión a Bálor y aprovecho el momento de desconcierto de su rival para lanzarlo contra el árbitro. Miz tomó el micro y dijo que como gerente no podía permitir que un luchador pusiese las manos encima a un árbitro por lo que Bálor fue descalificado.

Victoria: The Miz por descalificación de Finn Bálor

Ambrose apareció y anunció que el combate volvería empezar. Bálor metió a Miz en el ring y le aplicó el Coup of Grace para llevarse la victoria.

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres.

Alexa y Nia Jax hablaron en los vestuarios sobre quien será la próxima retadora del título.

Alexa Bliss vs. Mickie James

Nia Jax estuvo en la esquina de Alexa, mientras que Bayley estaba en el lado de Mickie James. El público empezó coreando el nombre de Bayley. James se hizo con el control total de la lucha hasta el momento de los anuncios cuando Alexa consiguió el dominio. Alexa castigó el brazo de James con una llave, pero James consiguió romper el candado. A pesar de que James consiguió dar un par de golpes, Alexa mantuvo el dominio. Tras un fallo de Alexa, James consiguió hacer un comeback. James buscaba altura, pero Nia evitó el salto, Bayely aplicó un Croosbody a Nia en el ringside, mientras Alexa consiguió derribar a James y le aplicó una cuenta de tres.

Victoria: Alexa Bliss por cuenta de tres.

Tras el combate Alexa y Bayley intercambiaron golpes y Nia atacó a James con una Leg Drop.

Miz y Ambrose hablaron sobre los combates para el programa y Miz acabó bookeando un combate entre Bray Wyatt y Dean Ambrose.

Samoa Joe fue entrevistado en los vestuarios. Joe habló sobre su rivalidad con Rollins diciendo que la rivalidad no había acabado. Rollins apareció para atacar a Joe y ambos intercambiaron golpes.

Braun Strowman vs. Kalisto

Antes del combate Strowman tomó el micro para decir que no acepta la lucha, sin embargo la campana sonó. Strowman tomó el control y sonó la música de Roman Reigns. Roman caminó hacia el ring y subió para encararse con Strowman. Roman atacó a Strowman con tres Supeman Punch. Cuando cargaba la Spear, Strowman le aplicó una Big Boot. Roman consiguió rehacerse y atacó el brazo lesionado de Strowman golpeándolo con todo, desde las escaleras hasta sillas. Roman quedó victorioso en el ring mientras Strowman escapaba por la parte de atrás a los vestuarios.

Tag Team Turmoil

Enzo & Big Cass y Cesaro & Sheamus fueron las primeras parejas. Cass y Sheamus fueron los encargados de empezar la contienda. Cass dominó sobre Sheamus y le dio el relevo a Enzo que le aplicó un Crossbody a Sheamus. Tras los anuncios Cesaro dominó fácilmente sobre Enzo. Los dos equipos intercambiaron golpes hasta que Cesaro aplicó un Sharpshooter sobre Enzo y este se rindió.

Enzo Amore & Big Cass eliminados

Rhyno & Heath Slater fueron los siguientes en aparecer. Cesaro y Sheamus atacaron a sus nuevos rivales antes de que subieran al ring. Cuando subieron al ring Cesaro dominó sobre Slater, pero este consiguió hacer un breve comeback. Cesaro y Sheamus consiguieron aplicar a una Brogue Kick sobre Slater y la cuenta llegó a tres.

Rhyno & Heath Slater eliminados.

Anderson & Gallows fueron los siguientes en hacer su entrada. Cesaro dominó sobre Anderson y le dio el relevo a Gallows. Cesaro consiguió aplicar un Suplex y la dio el relevo a Sheamus, pero Gallows consiguió aplicar un gran golpe. Las dos parejas intercambiaron golpes llegando a estar los cuatro tendidos sobre el ring. Tras los anuncios Anderson y Gallows buscaron el Magic Killer, pero Sheamus aplicó una Brogue Kick para llevarse la victoria.

Anderson & Gallows eliminados

The Golden Truth fue el último equipo en entrar a la lucha. Goldust comenzó dominando sobre Sheamus, pero este le dio el relevo a Cesaro que consiguió revertir el dominio del combate. Cesaro aplicó un Sharpshooter, pero Truth rompió la lleve. Goldust le dio el relevo a Truth el cual hizo el hot tag, pero Cesaro le aplicó un Roll-Up con agarre ilegal para conseguir la victoria.

Victoria: Cesaro & Sheamus que se convirtieron en los retadores al título por parejas.

Los Hardy Boys hicieron su entrada para enfrentar a Cesaro y Sheamus, pero esto escaparon al ringside.

Samoa Joe vs. Seth Rollins

Los dos luchadores intercambiaron golpes al inicio del combate. Joe consiguió el control con varios derechazos, pero Rollins le sorprendió y le golpeo contra el esquinero. Ambos luchadores bajaron al ringside, donde Joe tomó el control de la lucha. Rollins buscaba el Suplex, pero Joe lo impidió y lo aplicó él. Tras los anuncios Joe dominó sobre Rollins con varios rodillazos seguidos. Joe buscaba el Coquina Clutch, pero Rollins lo invirtió y tomó el control de la lucha. Joe consiguió combinar varios movimientos que culminó con un Senton y una cuenta de dos. Rollins golpeó un par de veces consecutivas, pero el dominio siguió siendo de Joe. Sin querer Rollins quitó al protección del esquinero. Tras varias llaves Joe lanzó a Rollins contra el esquinero desprotegido en varias ocasiones y el árbitro lo descalificó.

Victoria: Rollins por descalificación de Joe.

Tras el combate Joe siguió atacando a Rollins y le aplicó el Coquina Clutch

Jack Gallagher vs. TJP

TJP y Gallgher intercambiaron burlas, lo que aprovechó Gallagher para conectar un gran cabezazo. TJP tomó el control de la lucha, pero Gallagher aplicó varias llaves consecutivas. Gallagher buscaba la cuenta, pero TJP la invirtió con un Rull-Up ilegal.

Victoria: TJP por cuenta de tres.

Tras el combate TJP atacó a Gallagher aplicando una Kneebar. Austin Aries realizó el salve y TJP escapó a los vestuarios.

Alicia Fox vs. Sasha Banks

Alicia consiguió el dominio de los compases iniciales, pero Sasha realizó rápidamente el comeback. Alicia buscaba el SuperSuplex, pero Sasha lo evitó y aplicó un Double Knees desde la tercera cuerda para llevarse la victoria.

Victoria: Sasha Banks por cuenta de tres.

Dean Ambrose vs Bray Wyatt

The Miz se encontraba en la mesa de comentaristas. Ni Dean Ambrose ni Bray Wyatt pudieron hacerse con el control de los compases iniciales. Bray tomó algo de ventaja tras aplicar un Suplex en el ringside. Tras los anuncios Bray tuvo el control total de la lucha castigando el torso superior a Dean. Ambrose trató de combinar varios golpes, pero Bray mantuvo el control. Bray falló una Senton desde la segunda cuerda y permitió que Ambrose se hiciera con el control de la lucha. The Miz se dirigió hacia el ring, lo que distrajo a Ambrose y permitió a Bray tomar el control. Bray buscaba el SuperSuplex, pero Ambrose lo invirtió y se lanzó sobre su rival. Miz tomó el cinturón intercontinental y Ambrose atacó a The Miz. Bray atacó a Ambrose y Miz aprovechó que el árbitro estaba distraído para atacar a Ambrose con el cinturón, tras esto Bray aplicó un Siter Abigail para llevarse la victoria.

Victoria: Bray Wyatt por cuenta de tres.

Tras el combate Miz atacó a Ambrose y aseguró que la semana que viene recuperará el título.