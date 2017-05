Previa SmackDown Live: 23 de Mayo

Google Plus

WWE.com

USA Network retransmitirá esta madrugada un nuevo evento en vivo de la marca azul de WWE, SmackDown Live desde el Hungtinton Center de Toledo, Ohio. Podrán seguirlo en directo desde nuestro twitter: @VavelWrestling.

Shane McMahon estará en SmackDown Live:

Shane McMahon estará en Ohio para darnos toda la información sobre el próximo PPV de la marca SmackDown que se celebrara el próximo 18 de Junio, Money In the Bank, todo parece indicar que se conocerá alguno de los luchadores que participaran en el combate con escaleras clásico.

Jinder Mahal estrenara su reinado a lo grande:

Jinder Mahal sorprendió a todos la pasada noche del domingo en el PPV Backlash y venció a Randy Orton llevándose consigo el campeonato mundial de WWE, hoy Jinder Mahal hará una fiesta para comenzar con buen pie su reinado, la cuestión es ¿Será Randy Orton quien le chafe la fiesta al Indú o será otro luchador del roster quien lo haga?

¿Quién se enfrentará a los Usos?

The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso) retuvieron los campeonatos por parejas de SmackDown Live en Backlash ante Breezeango (Tyler Breeze y Fandango) y hoy conoceremos los nuevos retadores número uno al campeonato, todo parece indicar que serán The Ascension (Viktor y Konnor) o The American Alpha (Jason Jordan y Chad Gable).

Carmella & Natalya vs. Becky & Charlotte:

Debido a lo ocurrido en el pasado PPV en el cual Natalya hizo rendirse a Becky Lynch con un Sharpshooter, hoy la canadiense formara equipo con Carmella, acompañada por James Ellsworth para combatir en un combate por parejas contra Charlotte Flair y Becky Lynch.

Kevin Owens vs. Aj Styles; Campeonato EEUU:

Kevin Owens volverá a defender el campeonato de los Estados Unidos ante el Phenomenal, Aj Styles, como ya ocurrió en el PPV del pasado domingo donde el campeón retuvo el titulo por conteo de diez fuera del ring del aspirante después de aplicarle un Power Bomp en la mesa de los comentaristas.