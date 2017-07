Cody Rhodes se corona en Ring of Honor

Google Plus

Cody celebra con sus compañeros. Foto: twitter.com/CodyRhodes

Tras salir de WWE por la puerta de atrás y por petición propia, Cody Rhodes está consiguiendo un nombre importante en el mundo del wrestling. El hijo del mítico Dusty Rhodes salió de la compañía de Vince McMahon en mayo de 2016 y desde entonces se marcó una lista de combates que realizar. Tras realizar la gran mayoría de estos combates, Cody acabó entrando en el roster de Ring of Honor y de New Japan Pro Wrestling y se unió al Bullet Club. En la noche del viernes 23 de junio al sábado 24, Cody se hizo con la mayor presea de ROH al derrotar a Chirstopher Daniels.

Cody derrotó en el evento Best in the World a Christopher Daniels tras aplicarle dos veces el Cross Rhodes. Durante el combate se dieron varias intervenciones a favor de los dos luchadores, incluso en algunos momentos el árbitro llego a ser golpeado. Tras el combate los miembros de Bullet Club presentes en el evento salieron a celebrar con su compañero. Este es el primer título mundial que consigue Cody Rhodes, tras conseguir varios campeonatos importantes en la WWE.

El mundo del wrestling se hizo eco de que Cody Rhodes había conseguido el título máximo de Ring of Honor y las reacciones no tardaron en llegar. Una de las felicitaciones más destacadas fue la de Daniel Bryan que aprovechó su felicitación para retar a un combate a Cody en 2018, cuando a Bryan se le acaba el contrato con la WWE.

Con la consecución de este título, Rhodes confirma la mejoría de su estatus en el mundo del wrestling. Además en la madrugada del sábado 1 de julio al domingo se enfrentará a Okada por el título máximo de NJPW, por lo que una victoria podría ser el cierre perfecto al gran año que está realizando desde que abandonase WWE.