So ruge en León

Google Plus

So con el título del Magistral de León | Facebook oficial Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León

El estadounidense de origen filipino Wesley So logro el triunfo en la 30º edición del Magistral de León en la final ante el indio Viswanathan Anand , en un duelo con muchos chances para ambos de imponerse.

El camino a la final de ambos fue parecido, y es que tuvieron que remontar ante sus adversarios más jóvenes.

So dejó para la historia el posiblemente uno de los fallos más increíbles de ajedrez en élite, el dejarse Dama en una jugada, lo que a los aficionados tranquilizará cuando les pase a ellos. Cosas que pasan cuando calculas variantes profundas e “ignoras” el primer paso. Sin embargo supo rehacerse psicológicamente para dar la vuelta al marcador ante el joven polaco Duda que con 19 años ya ha pasado de 2700, en las partidas tres y cuatro, tras unas tablas luchadas en la dos.

So hizo a3xAb4... olvidando Af3xDad1

Mientras en la otra semifinal el local Jaime Santos lograba meter en su preparación a Anand en la segunda partida, tras unas tablas peleadas en la primera partida, consiguiendo derrotar al excampeón del mundo con la ovación del público. Sin embargo Anand saco su calidad a relucir en el tercer encuentro igualando el match y en el cuarto Santos simplifico la posición y logró las tablas,por lo que se tendrían que ir al desempate en blitz. Anand demostró ser uno de los mejores de la especialidad imponiéndose en el primer encuentro y en el segundo ante el “ataque a la desesperada” de Santos.

Y en la final los dos favoritos So y Anand no decepcionaron, cuatro partidas tablas pero con mucha miga en las que ambos tuvieron sus opciones de victoria, pero que el rival supo encontrar la forma de solucionarlo de forma brillante.

En el Blitz a menos tiempo, más fácil errar, y hasta los grandes maestros no se libran de ello. Anand equivoco en la apertura de la primera partida, quedándose en una posición que ya jugo en el Grand Chess Tour de hace unas semanas, pero con un tiempo menos, una ventaja que So no desperdició, asegurando unas tablas en la segunda partida del match, con lo que conseguía su primer título en León. Aún le queda hasta igualar a Anand que lleva nueve títulos , esperamos como aficionados que sigan sucediéndose más magistrales de León, pues es una buena oportunidad para los aficionados de estar cerca de las estrellas ajedrecísticas.