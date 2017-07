La redacción opina: Battleground 2017

Google Plus

Jinder Mahal defenderá el título máximo de compañía ante Randy Orton en el main event. Foto: WWE.com

Último pague-por-ver de la compañía de Vince McMahon antes de la fiesta más grande del verano. La WWE emitirá por WWE Network una nueva edición de Battleground. Esta vez el evento cuenta con ocho combates, uno de ellos en el Kick-Off. Todos los títulos de la marca, a excepción del femenino, estarán en juego.

Kick-Off: Tye Dillinger vs Aiden English

Pablo Arrivillaga: "Ganará Tye porque es un gran peleador que le han dado poco. English no ha tenido gran relevancia desde que se separó de Gotch".

Santiago Tomasi: "Ganador Dillinger. Buscan seguir pusheando a Dillinger para el midcard así que debería ganar el combate fácil, un squash rápido para el Kick-Off".

Jesús Pascual: "Combate de relleno para antes del show. Va a ganar Tye Dillinger, pero solo para aumentar su rango de victorias y para seguir humillando a English".

Aida Lorente: "Combate de relleno donde Dillinger ganará fácimente".

Diego Del Val: Noto a Dillinger en claro auge, por lo que auguro una victoria suya".

Óscar García: "En un Kick-Off el face suele ganar y esta vez no va a ser menos, así que victoria para Dillinger".

Fernando Murillo: "Dillinger prometía mucho y al final se esta quedando en nada. Seguramente ganará Dillinger, pero no es una victoria tan importante para que pueda significar algo en el futuro".

Dillinger y English se enfrentarán en el primer combate de la noche. Foto: WWE.com

Sami Zayn vs Mike Kanellis (w/ Maria)

Pablo Arrivillaga: "Pensaría que Sami tiene oportunidades de ganar, pero la reciente llegada de Kanellis puede favorecerle para llegar con más energía al combate".

Santiago Tomasi: "Ganador Mike Kanellis. Acaba de llegar al roster y la rivalidad parece que solo es de transición, debería ganar Mike para poder mejorar su posición dentro de la compañía, espero que sea una victoria sucia para así no dañar tampoco el puesto de Sami Zayn".

Jesús Pascual: "Esta rivalidad es muy reciente, y ya vimos un combate entre estos dos en SmackDown, y como podemos ver Kanellis ganó gracias a la intervención de su mujer, así que creo que pasará lo mismo en este combate: ganará Mike Kanellis con la intervención de María, continuando así la historia del underdog de Sami Zayn".

Diego Del Val: "Combate que se anunció a última hora. Vencerá Sami Zayn ya que necesita la victoria y no veo a un recién llegado ganando a Sami".

Óscar García: "El martes pasado Zayn perdió por la intervención de Maria. Esta vez ni la mujer de Mike no podrá para el impulso de Zayn que se hará con la victoria".

Fernando Murillo: "Me da mucha pena no ver a Zayn en la pelea por los títulos, se merece un push, pero no se lo dan. Creo que Zayn ganará, pero si pierde lo hará porque Maria intervenga".

Zayn tratará de imponerse al poder del amor y sumar una nueva victoria. Foto:WWE.com

SmackDown Tag Team Championships: The Usos (c) vs The New Day

Pablo Arrivillaga: "New Day acaba de llegar y no ha tenido mucha acción, sin embargo, creo que les darán los campeonatos aunque los Usos lo consiguieron desde antes de Wrestlemania y no han demostrado algo bueno".

Santiago Tomasi: "Ganador New Day. Son necesarios unos nuevos campeones por parejas y aunque New Day no me guste es la única opción posible. Espero que al menos sea un buen combate y que la rivalidad no continúe hasta Summerslam, ya van demasiados combates entre estos dos equipos".

Jesús Pascual: "Es la segunda vez que se enfrentarán estos dos equipos en un pague por ver por los títulos por parejas de la marca azul. Hemos podido ver que los Usos han ganado combates individuales en los programas semanales, y no parece que vaya cambiar, así que la victoria se la llevarán los Usos".

Aida Lorente: "Creo que van a volver a retener los Usos para poder darle luego los títulos a Breezango. Ganadores: Usos"

Diego Del Val: "Otro combate entre estas dos parejas por los título por parejas. Creo que ya es hora de que los usos lo pierdan y que New Day consigan un nuevo título a su palmarés".

Óscar García: "Me parece que los próximos retadores serán Breezango, por lo que una pareja heel es la que tiene que portar el título. Por esto creo que The Usos retendrán".

Fernando Murillo: "La división por parejas de SmackDOwn está muy por debajo de la de Raw. En la marca azul solo hay tres parejas creíbles y una perderá un poco de credibilidad esta noche. Todo apunta que Breezango serán los nuevos retadores por lo que The Usos retendrán".

New Day tratará de conseguir por primera vez el título de parejas de SmackDown. Foto: WWE.com

Shinsuke Nakamura vs Baron Corbin

Pablo Arrivillaga: "Gana Baron Corbin, no puede quedar en mal Mr. Money in The Bank, quien debe forjar una reputación".

Santiago Tomasi: "Ganador Nakamura. El ganador del MITB siempre suele tener un bookeo en el cual perder no importa y pueden recuperarse fácilmente, Nakamura mientras tanto debe tratar de seguir en ascenso con el apoyo que tiene en el público. El japonés debe vencer".

Jesús Pascual: "La rivalidad entre estos dos es interesante, llevan varios programas de SmackDown encarándose y enfrentándose debido a que este último atacó al japonés mientras hacía su entrada en el evento de Money in The Bank. Diría que gana Baron Corbin, más que nada para que esta rivalidad continúe".

Aida Lorente: "Combate difícil de predecir para mi. Por un lado Shinsuke tiene una racha bastante buena de victoria pero Corbin necesita la victoria para ganar un poco más de credibilidad.

Ganador: Baron Corbin":

Diego Del Val: "Gran combate el que se avecina para este domingo. Creo que Nakamura vencerá al señor MITB. Shinsuke debería ganar y erigirse como nuevo aspirante al título mundial".

Óscar García: "Baron Corbin con el maletín no necesita ganar para seguir teniendo credibilidad, por lo que Nakamura conseguirá la victoria y se postulará como uno de los favoritos para el título de EEUU".

Fernando Murillo: "Nakamura ganará y será el próximo aspirante al título de EEUU dejándonos un combate de sueño para SummerSlam contra AJ Styles, tal y como parecieron indicar en el último programa de SmackDown".

Nakamura y Corbin tratarán de poner fin a su rivalidad en este combate. Foto: WWE.com

#1 Contender SmackDown Women's Championship: Charlotte Flair vs Natalya vs Lana vs Tamina vs Becky Lynch (Fatal 5-Way Elimination Match)

Pablo Arrivillaga: "Charlotte ha llegado a SmackDown para triunfar y a pesar de las constantes cercanías de Becky hacia la victoria, creo que la reina conseguirá su chance por el campeonato femenino".

Santiago Tomasi: "Ganadora Charlotte. Normalmente pondría como favorita a Becky pero parece que hay otros planes para ella para Summerslam, no creo que vuelvan a poner a Lana por el título y la única luchadora creíble es Charlotte. Debería ganar ella a pesar de que Tamina ayudará a Lana".

Jesús Pascual: "Este combate es para determinar un nuevo contendiente para el título femenino de la marca azul para SummerSlam. Lo ideal, y lo mejor para que mejore la división, es que sean o bien Charlotte o bien Becky Lynch. Lana ya ha tenido tres ocasiones para el título, así que no creo que gane. Natalya no tiene ahora mismo ningún rumbo en la compañía. Conociendo a la empresa y la situación de las luchadoras, todo apunta a que ganará Tamina, es la única que aún no ha tenido ningún momento importante en la marca azul, y es muy probable que tenga ahora esa oportunidad".

Aida Lorente: "Tiene que ganar una heel así voy a optar por dos opciones. Ganadora: Natalya/ Tamina"

Diego Del Val: "Combate a 5 para ser retadora al titulo femenino en Summer Slam. Ya que Lana ha tenido varias opciones y ha perdido todas, creo que estará entre Charlotte y Becky Lynch. Auguro victoria de Charlotte que irá a retar a Naomi en el mayor evento del verano".

Óscar García: "Me gustaría que Charlotte fuese la retadora, pero viendo que la campeona es una face seguramente será una heel. Con esto solo quedan tres luchadoras y de las tres Tamina se hará con la victoria".

Fernando Murillo: "Segunda vez consecutiva que Naomi no defiende el título femenino en un PPV, porque no cuento el mini combate con Lana en MITB. Me parece que la división femenina de SmackDown tiene mucho que mejorar. La nueva retadora creo que será Charlotte tras hacer un turn heel".

La próxima retadora al título de Naomi se decidirá en este combate. Foto: WWE.com

United States Championship: AJ Styles (c) vs Kevin Owens

Santiago Tomasi: "Ganador Styles. El mejor combate de la noche debería ser este y confío en que sea el final de la rivalidad. Por ello creo que Styles debería retener el cinturón mientras que Owens tenga otros rivales".

Jesús Pascual: "Este combate tendría mayor interés si Kevin Owens no hubiese perdido el campeonato en el evento en vivo de Madison Square Garden, parece como si hubiera sido necesario terminar su reinado. Ganará AJ Styles porque ahora que acaba de ganar su campeonato debería de seguir teniéndolo".

Aida Lorente: "Un combate que pinta bastante bien. Me encantaría que ganara Owens pero no creo que le quiten el título tan pronto a Styles. Ganador: AJ Styles".

Diego Del Val: "Tras conseguir por sorpresa el título en el MSG, no se sabía que iba a pasar con Kevin Owens. Se pactó el combate de revancha , pero no creo que haya un nuevo cambio de cinturón. AJ Styles retendrá el título".

Óscar García: "Styles lleva muy pocos días con el cinturón de EEUU, por lo que no lo va a perder en este PPV".

Fernando Murillo: "Que este sea el combate de revancha por el título me parece un nuevo guiño a que en SummerSlam se pueda ver un Nakamura contra Styles por el título de EEUU, por esto el Phenomenal One retendrá".

Owens tratará de recuperar lo que perdió hace unas semanas. Foto: WWE.com

John Cena vs Rusev (Flag Match)

Pablo Arrivillaga: "John es el exponente máximo del americanismo y respaldado por sus compatriotas seguro terminará ondeando la bandera de las barras y las estrellas".

Santiago Tomasi: "Ganador John Cena. No me gusta la estipulación y la rivalidad me aburre bastante. Debe ganar Cena por acabar de llegar y porque posiblemente vaya a por algún título en Summerslam. Rusev seguirá, por desgracia, perdido por Smackdown".

Jesés Pascual: "Típico combate entre americano y antiamericano que vimos hace dos años en su anterior rivalidad después de Wrestlemania 31, solo que hay establecido una estipulación para colocar su bandera en el ring. Ganará Cena, pero porque seguramente después de este combate es posible que aspire a grandes planes para SummerSlam".

Aida Lorente: "Otra lucha de relleno por meterlos en un PPV y para tener algo que hacer con Cena. Gana Cena seguro. Ganador: John Cena".

Diego Del Val: "Tras volver a la acción el 4 de julio, Rusev apareció para aguar la fiesta al 16 veces campeón mundial, y se pactó este Flag Match para Battleground. John Cena ganará el combate sin dudas y volverá por todo lo alto".

Óscar García: "Tras el ataque que recibió en el último episodio de SmackDown, John Cena clamará venganza y derrotará a Rusev".

Fernando Murillo: "La típica historia antiamaricano contra americano, como Jinder ganará en el main event, Cena deberá de conseguir la victoria para que el público tenga algo donde agarrarse".

Tras verse las caras en el pasado Cena y Rusev se volverán a enfrentar. Foto: WWE.com

WWE Championship: Jinder Mahal (c) vs Randy Orton (Punjabi Prision Match)

Pablo Arrivillaga: "A pesar de ser una lucha pedida por el campeón de WWE, Orton tiene mayores oportunidades de recuperar el título por el bien de su futuro en la empresa".

Santiago Tomasi: "Ganador Mahal. Por una vez la Punjabi Prision debe ganarla el luchador heel. Mahal está teniendo un interesante reinado de campeón y Orton no parece que pudiese mejorar este estilo. Este combate debe darle una victoria a Mahal que le lleve a Summerslam a enfrentarse a alguien como Cena o Styles, alguien realmente importante y que pueda vencerle".

Jesés Pascual: "Este es el combate más raro, se rescata una estipulación que creó el exluchador de la WWE The Great Khali, que además los dos combates con esa condición los perdió, pero nunca se sabe. Aunque considero que Jinder Mahal ganará y retendrá el campeonato, su personaje de top heel está prácticamente construido y sería raro que perdiese el campeonato en ese momento. La pregunta que se hace todo el mundo es: ¿Que pasará con Orton si pierde este combate? Es obvio que no tendría otra oportunidad, así que veremos que haría la empresa con él".

Aida Lorente: "Otro combate más entre la rivalidad Orton- Mahal que va a acabar con retención de Mahal. Ganador: Jinder Mahal"

Diego Del Val: "Otra revancha de Randy Orton. Sinceramente sigo sin entender como Jinder Mahal consiguió el cinturón. No veo a Orton nuevamente campeón por lo que Jinder Mahal volverá a retener el cinturón. No descarto un posible canjeo del maletín".

Óscar García: "El reinado de Mahal como campeón de WWE está siendo bueno por lo que creo que se merece llegar a la cita más importante del verano como campeón de la WWE".

Fernando Murillo: "Por primera vez en la historia un heel ganará en este tipo de combate. Jinder retendrá para que en SummerSlam Cena le quite el título".