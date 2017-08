¿Dónde está Stephanie McMahon?

Google Plus

Stephanie McMahon dirigiéndose al público durante un programa semanal de Raw | Fuente: WWE

Stephanie McMahon es una de las personalidades más importantes de la WWE, es la gerente principal de Raw y es también hija del jefe de la empresa Vince McMahon. Desde la creación de la Autoridad, junto con su marido Paul Levesque (Triple H) ha estado apareciendo en muchos shows semanales y en los pague por ver apoyando al equipo, sin embargo, su última aparición televisiva data del 2 de abril de este año en Wrestlemania 33, siendo la manager de Triple H en su combate frente a Seth Rollings. Desde entonces no ha vuelto a aparecer en televisión ni en la compañía.

Actualmente, está colaborando con asociaciones infantiles bajo el nombre de WWE para disponer de fondos a estas asociaciones. Recientemente estuvo en un sneakpeek junto con The Miz, Maryse y Alexa, además de la intervención de la asociación Children´s Hospital para acompañar a los niños que querían ver a sus superestrellas favoritas. Fue el 31 de julio.

Stephanie McMahon con unos cuantos luchadores de la empresa colaborando con Children´s Hospital | Fuente: Twitter

A pesar de estar ocupada con las colaboraciones de asociaciones y de asuntos administrativos de la empresa, también se ha comentado mediante rumores de fans o de expertos de lucha libre que posiblemente se esté preparando una historia en la cual involucraría al nuevo comanager de Raw y salón de la fama de este año, Kurt Angle, en la cual se vería en problemas por decisiones en las que Stephanie no está de acuerdo o detesta, al igual que pasó con Mick Foley. Sin embargo esta teoría fue en parte descartada al revelar en una historia de mensajes misteriosos de Angle que Jason Jordan era su hijo perdido, por lo que no tendría sentido, aunque no se descarta la posibilidad de que la WWE realice una historia similar a la de Mick Foley.

Dejando de lado los rumores, parece que la hija de Vince va a estar muy ocupada durante un tiempo atendiendo asuntos de la empresa alejados del ring.