Alexa Bliss, la campeona con más derrotas que victorias

Foto: WWE.com

La actual campeona de Monday Night RAW, Alexa Bliss lleva poco más de 1 año en el róster principal, pero en tan poco tiempo ha acumulado ya tres campeonatos femeninos (dos en SmackDown Live y otro en Monday Night RAW).

Alexa Bliss debutó en WWE, el 20 de septiembre de 2013 con derrota en un combate de 3 vs 3. Su primera victoria fue contra Sasha Banks a finales del 2013. A partir de esa victoria los meses siguientes siguió en buena forma y consiguiendo victorias importantes durante el 2014. En el año 2015 el balance de victorias y derrotas fue claramente negativo pues perdió más que ganó. En 2016 consiguió solamente 10 victorias en todo el año y fue drafteada a la marca azul.

Debutó con derrota en SmackDown Live y no fue hasta su tercera pela donde consiguió ganar a Becky Lynch. En su primer PPV perdió y no logró llevarse el campeonato en favor de Lynch. Durante el mes de octubre de 2016 cosechó múltiples derrotas en live shows (tanto en combates 3 vs 3 como en individuales). Después de hacerse con el tan ansiado título femenino consiguió revertir las tornas y ganar en múltiples combates (tanto en live shows como programas semanales).

Al empezar el 2017 y perder el título contra Naomi para luego recuperarlo cosechó bastantes victorias y pocas derrotas, con múltiples defensas titulares. Tras perder en Wrestlemania y ser drafteada a RAW consiguió múltiples victorias y derrotas (dato que no ha cambiado tras conseguir el título femenino de RAW) Su última victoria fue por DQ ante Nia Jax.

En total, Alexa Bliss ha cosechado 101 victorias por 181 derrotas y 1 empate. 4 de esas 101 victorias han sido en PPV y 7 de las 181 derrotas. En NXT tiene un record de 56-99 y en WWE 45-1-82. La vía más usada para la victoria es via pinfall (61) y de derrota también (54). Su combate más largo fue el de Survivor Series 2016 con 17:47 aunque fue eliminada antes. El combate más largo en el que ha llegado hasta el final fue en SmackDown el 8 de noviembre con 14:54. Como curiosidad, su mejor combate fue el de Payback con 3,25 estrellas de 5.