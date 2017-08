Cena arruina el momento de Corbin

Google Plus

Jinde cubre a Corbin. Foto: WWE.com

Jinder Mahal con su entrada fue el encargado del segmento inicial del programa. El público recibió con abucheos al campeón de la WWE. Mientras Jinder realizó un discurso para celebrar la independencia de la India y dio paso a un grupo de bailarines y a una cantante que cantó el himno de la India. El campeón de la WWE empezó a hablar del domingo nombrando a Nakamura, el cual apareció al poco tiempo. El luchador japonés subió al ring y tomó el micro entre los aplausos del público. Nakamura afirmó que el domingo derrotaría a Jinder Mahal.

Becky Lynch vs. Natalya

Becky empezó dominado con varias llaves rápidas a las que contestó Natalya con una bofetada. Tras los anuncios, Natalya dominó sobre su rival, pero Becky le sorprendió con varios Clotheslines a los que le siguió un Exploder Suplex. Becky buscaba el Disarmher, pero Natalya lo evitó. Becky falló en un salto desde la tercera cuerda y Natalya aplicó el Sharpshooter para llevarse la victoria.

Victoria: Natalya por sumisión.

Natalya aplica su llave. Foto: WWE.com

Tras el combate Natalya volvió a aplicar el Sharpshooter, pero Naomi hizo el salve. Carmella interrumpió para dar a entender que canjeará el meletín el domingo.

Lana y Tamina hablaron en los vestuarios. Lana le aseguró a Tamina que no esta preparada, que la gente aún no le tienen miedo, pero que le iba a ayudar.

The Usos hablaron con Daniel Bryan en los pasillos del pabellón para pedirle un combate para esta noche.

Rusev vs. Chad Gable

Rusev empezó dominando encerrando a Gable en la esquina. El exmiembro de American Alpha aplicó un Suplex y la pelea pasó al ringside donde Rusev dominó. La cuenta del árbitro llegó a diez por lo que el combate quedo sin ganador. Tras el combate Rusev aplicó el Accolade a Gable sobre la mesa de los comentaristas y cogió un micro. El búlgaro se iba a dirigir a Randy Orton, pero este apareció de la nada para aplicar un RKO.

AJ Styles salió al ring para pedir disculpas a Shane McMahon tras lo ocurrido la semana anterior. Styles pidió a Shane que saliese y este apareció en la rampa de salida y se dirigió al ring. Shane fue el primero en hablar y dijo que no era necesaria una disculpa, aún así Styles afirmó que la patada fue un acidental. Shane afirmó que el domingo si le pone las manos encima él se las pondría también. Kevin Owens apareció para interrumpir a los dos. El canadiense aseguró que no fue un accidente, además que si él le golpea si que sería un accidente. Owens le tendió la mano a Styles, pero este se negó. Los dos empezaron a pelear en un golpe al aire Styles casi golpeó a Shane. Owens trató de aplicar una Superkick a Styles, pero este la esquivó y se la aplicó a Shane.

Los miembros de New Day aparecieron y empezaron una promo. Durante la promo los tres miembros nombraron cosas características de la serie Juego de Tronos.

The Usos vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods)

El equipo face empezó dominando con relevos rápidos y llaves conjuntas. Tras los anuncios The Usos dominaron sobre Kofi, pero este con un Suplex se deshizo del control y le dio el relvo a Woods que hizo el hot tag. New Day dominaron, pero The Usos con una doble Superkick sobre Kofi se hiceron con el combate.

Victoria: The Usos por cuenta de tres.

Fandango y Tyler Breeze ofrecieron un nuevo capítulo de su serie. De nuevo aparecieron The Ascension, para devolver la tarta que robaron la semana pasada, dentro de la tarta apareció un papel donde ponía Two B. Fandango dijo que toda la division por parejas estaba en peligro.

John Cena vs. Jinder Mahal

Jinder dio el primer golpe, pero Cena reaccionó rápidamente. Uno de los Singh Brothers aprovechó que el árbitro estaba distraído para golpear a Cena y dar algo de ventaja a Mahal. Tras los anuncios Cena realizó su típico comeback, pero de nuevo The Singh Brothers interfirieron en el combate, esta vez el árbitro los echo del ring. Cena aplicó el STF, pero Jinder llegó a las cuerdas. El campeón de la WWE buscaba el Khallas, pero Cena le respondió con un AA, sin embargo la cuenta solo llegó a dos. Cena aplicó un Super AA, pero cuando aplicó la cuenta Baron Corbin apareció para evitar la cuenta. Corbin canjeó el maletín.

Combate por el Campeonato de WWE: Jinder Mahal (c) vs. Baron Corbin

Cena distrajo a Corbin y Mahal aprovechó apara aplicar un Roll Up.

Victoria: Jinder Mahal por cuenta de tres. De esta forma Jinder Mahal retuvo el título de la WWE.