Previa SmackDown LIVE 17/10/17: Una revancha y el anuncio del campeón

Roode y Ziggler, otra vez a la guerra | Foto: WWE.com

USA Network emitirá esta noche un nuevo episodio de SmackDown LIVE, evento que tendrá lugar en el KeyArena de Seattle. Grandes alicientes para este show de la marca azul de WWE.

Para empezar, Sami Zayn

Las impactantes acciones de The Underdog from the Underground han traído cola durante la última semana, y más tras ver las palabras que le dedicó el canadiense a su "hermano" Kevin Owens el pasado martes. ¿Qué tendrá que decir Sami Zayn para iniciar el show azul?

Habla el campeón

Tras retener exitosamente su WWE Championship en el último evento especial ante Shinsuke Nakamura, The Modern Day Maharaja hará un gran anuncio esta noche relativo a la celebración de WWE Survivor Series el 19 de noviembre. ¿Retará a alguien? ¿Pondrá en juego su título en uno de los eventos más prestigiosos del entretenimiento deportivo?

Gloriosa revancha

La intensa rivalidad entre Bobby Roode y Dolph Ziggler dará un paso más cuando ambos colisionen en el cuadrilátero tras el duelo que mantuvieron en Hell in a Cell (con Roode como vencedor) y que terminó con The Showoff atacando a su oponente después de que sonara la campana. ¿Será nuevamente The Glorious One quien imponga su ley o logrará Ziggler dar la sorpresa?

Cimentando el reinado de Baron Corbin

The Lone Wolf, tras derrotar a AJ Styles en un combate de revancha por el WWE United States Championship, se encuentra en un estado de confianza enorme y busca establecerse como un gran campeón en la marca azul. ¿Quién se interpondrá en el camino de Baron Corbin ahora que se necesitan retadores?

Breezango, en un nuevo caso

El carismático grupo formado por Tyler Breeze y Fandango encara el comienzo de una nueva investigación. La aparición de un misterioso maletín con un resplandor dorado en su camerino hará que regresen las indagaciones de los "policías". ¿Resolverán el enigma?