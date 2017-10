Un repaso por los combates con estipulación TLC

Momento en el que Edge cae de una escalera durante Wrestlemania X-Seven | Fuente: WWE

Este fin de semana se producirá el combate número 20 de este tipo de estipulación en la historia de la WWE. Aunque no lo parezca, este modo de combate se creó el 20 de Agosto del 2000 para un combate por los títulos por parejas en el evento SummerSlam. En dicho combate estuvieron involucrados Edge & Christian (campeones por aquel entonces), The Dudley Boyz y The Hardy Boys, reteniendo los campeones y ganando el primer combate en la historia de este tipo de estipulación.

No fue hasta 2009 cuando se creó el evento de pago por ver con el nombre de la misma estipulación, y a excepción de un combate entre CM Punk y Ryback en RAW del 2013, un combate entre The Miz y Jerry Lawler en RAW Zone del 2010 y el combate entre Hornswoggle y el Torito de Extreme Rules en 2014, todos los combates se celebraron en el nuevo pago por ver desde que este existe. A continuación se expondrán algunas de las estadísticas más llamativas sobre este modo de combate:

El luchador que más éxito ha tenido en este tipo de combate es Edge, con un total de 5 victorias de los 19 combates ocurridos, le sigue CM Punk con tres victorias. El combate con mayor duración fue de 26:24 minutos en el combate entre Bray Wyatt y Dean Ambrose en la edición de TLC del 2014, mientras que el combate más corto fue precisamente en el mismo 2014 entre El Torito y Hornswoggle en un combate adaptado a sus cortas alturas en el kick-off de Extreme Rules, el cual duró solo 10:54 minutos. En solo tres ocasiones no se puso en juego ningún título en este tipo de estipulación (2012 y los dos combates del 2014), aunque en el próximo evento de TLC el combate tampoco pone en juego ningún título, por lo que serían cuatro incluyendo este. En seis ocasiones (siete incluyendo el nuevo evento) el combate fue entre equipos, y salvo los combates en los que han participado The Shield en los demás se puso en juego un campeonato por parejas. Por otro lado a excepción, inesperadamente, los dos combates de 2014 son hasta la fecha los dos únicos combates individuales en los que no se puso ningún título en juego. Según la crítica el mejor combate de la historia en este tipo de estipulación fue su segunda edición en Wrestlemania X-Seven, la cual ganaron Edge y Christian frente a The Dudley Boyz y The Hardy Boys y consiguieron los títulos por parejas.

Este domingo el combate de TLC enfrentará a The Shield contra el equipo formado por The Miz. Esto no sería noticiable si no fuese porque The Shield tuvo su primer combate oficial como equipo en el evento de TLC de hace cinco años bajo la misma estipulación. En ese momento Roman, Ambrose y Rollins derrotaron a Kane, Daniel Bryan y Ryback después de que Roman aplicase una Powerbomb desde la tercera cuerda sobre una mesa a Daniel Bryan.