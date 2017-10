The Authors of Pain regresan para retomar lo que fue suyo

Google Plus

Sanity domina sobre Adam Cole. Foto: WWE.com

Luego de un vídeo que promociona el evento principal de seis hombres, Mauro Ranallo, Nigel McGuinness y Percy Watson nos presentan el primer combate

Ember Moon def. Ruby Riot y Sonya Deville a través de pinfall para reclamar el tercer puesto en TakeOver: War Games.

El combate empieza con un dive de Riot en Moon y Deville que "lesiona" su pierna derecha. Ruby usa esa pierna para golpear a Ember con una patada, pero no llega a cuenta de 3. Moon golpea a Sonya con un Eclipse mientras ella aplica la sujeción.

Se muestra "Imágenes de la cámara de seguridad del Performance Center" de Undisputed Era acercándose a Roderick Strong cuando abandona el Performance Center. No hay audio en la cinta en blanco y negro, pero la conversación es civil. Adam Cole le da una camisa a Roddy, pero Strong la devuelve antes de alejarse.

Christy St. Cloud entrevista al gerente general William Regal y pregunta cómo se determinará el competidor final del título femenino para Houston. Antes de que pueda responder, The Iconic Duo interviene para insistir en que Billie Kay esté en ese puesto. Regal dice que estará en el combate, pero será una batalla real con el resto de la lista de mujeres. Después de que Kay se vaya, Peyton Royce se pone en cara del gerente general para preguntar "¿cómo pudiste?"

Aleister Black vs. Raúl Mendoza a través de pinfall.

Velveteen Dream apareció justo después de la campana y saltó para ponerse el chaleco de Black. Aleister lo miró fijamente, pero antes de que pudiera actuar (si lo iba a hacer), Mendoza aprovechó y atacó. Raúl recibió una impresionante ofensiva de alto vuelo, pero Black atrapó una patada y tomó el control para terminar con su finisher antes de sentarse con las piernas cruzadas en el medio del ring. No pareció molesto pero se negó a mirar a Dream hasta que finalmente se alejó del escenario.

St. Cloud vuelve para una entrevista exclusiva con el campeón de NXT, Drew McIntyre. Bromean sobre cuánto está sucediendo en la marca, y le pregunta sobre su viaje. Drew habla acerca de debutar a los 21 años, y de cómo estaba disgustado cuando fue puesto en libertad poco después de mudarse a un departamento con su novia (ahora esposa). Se dijeron que estaría bien, y me dispuse a volver a la WWE. Él está aquí ahora para inspirar a otros, dentro y fuera del negocio, que tienen sueños. En este punto, Zelina Vega interviene y se hace cargo de la entrevista de Christy. Ella dice que McIntyre y Andrade "Cien" Almas tienen mucho en común, pero Andrade no tuvo que ser despedido y caerse en su cara para lograrlo, solo la necesitaba. Vega acusa a Drew de esquivar a Souls, a lo que le dice que luchará contra cualquier persona en cualquier momento. Él dice que quiere a Regal para un combate, y Zelina dice que ambos saben a lo que se refiere al GM, ha escuchado a su campeón. McIntyre está dispuesto a pedir un combate, si Cien se acerca a él en lugar de enviar a su socia.

Kassius Ohno def. Cezar Bononi a través de pinfall con el Rolling Elbow.

Antes del evento principal, el equipo de anunciantes anuncia varias cosas, incluyendo a Johnny Gargano recuperándose del ataque contra Fabian Aichner en dos semanas y la batalla de 16 mujeres de la semana próxima para determinar la retadora final del título femenino en TakeOver. El anuncio para la próxima semana presenta a Kay y casi todas las mujeres del MYC que no sean Shayna Baszler.

SAnitY (Eric Young, Killian Dain y Alexander Wolfe) vs. Undisputed Era (Adam Cole, Bobby Fish y Kyle O'Reilly) es comentado por Ranallo. Después de un corto tiempo donde O'Reilly fue apaleado por los campeones. KOR saca a Wolfe con una patada, lo que le da a Young suficiente tiempo para recuperarse y esquivar la próxima carga de Kyle. Eso finalmente lleva al cambio a Dain, que se retira. Cole salva a Fish con una patada en la parte posterior de la cabeza de Killian, pero EY y Wolfe sacan a Kyle con un neckbreaker en tándem, y los cuatro miembros de SAnitY (incluyendo a Nikki Cross) circulan AC. Dain lo agarra y lo tira al ring para configurar el final, ¡y es entonces cuando llegan The Authors of Pain!

Akam y Rezar hacen un trabajo rápido con Wolfe y Young, y luego con Dain, el equipo doble. The Big Irishman toma The Last Chapter, luego EY y Alexander. Paul Ellering les da a AoP los cinturones mientras Undisputed Era mira con asombro desde el escenario.